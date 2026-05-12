Combo de frio: Duas massas de ar polar avançam sobre o Brasil nos próximos dias; confira

Duas novas massas de ar polar avançarão pelo Brasil ao longo dos próximos sete dias, fazendo as temperaturas caírem ainda mais e ocasionando a formação de friagens e geadas. Mais informações: Frio Extremo no Sul: Geada exige atenção redobrada com milho e hortaliças

Desde o final de semana, o centro-sul do Brasil tem sido afetado por uma intensa massa de ar polar. Diversos municípios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná registraram geadas intensas, e cidades da serra catarinense registraram precipitação invernal - como ocorrências pontuais de chuva congelada e neve.

Estações da rede do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) registraram mínimas de até -5,6°C em São Joaquim (SC) nesta terça-feira (12) durante o início da manhã. Uma estação do Parque do Itatiaia registrou mínima de -6,8°C.

Além disso, temperaturas negativas também foram registradas no sul de Minas Gerais, nos arredores da Serra da Mantiqueira, onde estações da rede do INMET registraram mínimas próximas dos -3°C, além de ocorrência de geadas.

Registro de geada severa nesta terça-feira em Guarapuava (Paraná). O fenômeno foi capaz de deixar os campos completamente brancos após madrugada muito fria (Foto: Eduardo Andrade / RPC)

Agora, como é possível observar no vídeo do início do artigo, uma nova massa de ar frio pode avançar novamente pelo Brasil já na quinta-feira (14), após passagem de uma frente fria pouco intensa que não deve causar tempestades na região Sul.

Primeira massa de ar frio avança na quinta-feira

Essa massa de ar polar volta a reforçar o frio na região Sul, ocasionando mínimas de até 2°C em alguns municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Não se descarta a possibilidade de temperaturas de até 0°C e novas ocorrências de geada.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante a madrugada mostra que o frio na região Sul será reforçado por uma nova massa de ar frio, ocasionando geadas pontuais em RS e SC.

Ainda assim, essa massa de ar frio não será tão intensa nem tão abrangente quanto a que avançou pelo Brasil no último final de semana, se restringindo a atuar apenas sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mantendo as temperaturas baixas nestes estados.

Segunda massa de ar frio avança no fim de semana

No entanto, uma segunda frente fria, bem mais intensa e uma massa de ar frio severa avançarão pelo país a partir do sábado (16), causando uma queda muito mais expressiva e abrangente das temperaturas já no início da semana que vem.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na noite do domingo mostra uma massa de ar frio muito intensa avançando pelo país e já atingindo RS, SC, PR, MS e parte de MT.

Além de atingir todos os estados da região Sul (RS, SC e PR), essa massa de ar frio atingirá ainda estados do Sudeste (como SP, MG e RJ), Centro-Oeste (MS, parte de MT e GO) e Norte (RO, AC e sul do AM), com uma abrangência similar à da última massa de ar frio intensa.

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Em outras palavras, o sistema pode ocasionar um novo episódio de friagem (quando as temperaturas caem até na região Norte), geadas severas na região Sul e geadas localizadas no Sudeste (especialmente Serra da Mantiqueira). Há risco de temperaturas negativas serem registradas novamente na região da serra gaúcha e catarinense, como é possível observar no mapa abaixo.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira da semana que vem mostra temperaturas muito baixas no Sul, com possibilidade de temperaturas negativas na região serrana.

Isso significa que a tendência para boa parte do mês de Maio continua sendo de temperaturas abaixo da média no centro-sul do Brasil, com massas de ar polar e ondas de frio significativas em diversos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo das próximas semanas.