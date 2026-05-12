Combo de frio: Duas massas de ar polar avançam sobre o Brasil nos próximos dias; confira
Duas novas massas de ar polar avançarão pelo Brasil ao longo dos próximos sete dias, fazendo as temperaturas caírem ainda mais e ocasionando a formação de friagens e geadas.
Desde o final de semana, o centro-sul do Brasil tem sido afetado por uma intensa massa de ar polar. Diversos municípios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná registraram geadas intensas, e cidades da serra catarinense registraram precipitação invernal - como ocorrências pontuais de chuva congelada e neve.
Além disso, temperaturas negativas também foram registradas no sul de Minas Gerais, nos arredores da Serra da Mantiqueira, onde estações da rede do INMET registraram mínimas próximas dos -3°C, além de ocorrência de geadas.
Agora, como é possível observar no vídeo do início do artigo, uma nova massa de ar frio pode avançar novamente pelo Brasil já na quinta-feira (14), após passagem de uma frente fria pouco intensa que não deve causar tempestades na região Sul.
Primeira massa de ar frio avança na quinta-feira
Essa massa de ar polar volta a reforçar o frio na região Sul, ocasionando mínimas de até 2°C em alguns municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Não se descarta a possibilidade de temperaturas de até 0°C e novas ocorrências de geada.
Ainda assim, essa massa de ar frio não será tão intensa nem tão abrangente quanto a que avançou pelo Brasil no último final de semana, se restringindo a atuar apenas sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mantendo as temperaturas baixas nestes estados.
Segunda massa de ar frio avança no fim de semana
No entanto, uma segunda frente fria, bem mais intensa e uma massa de ar frio severa avançarão pelo país a partir do sábado (16), causando uma queda muito mais expressiva e abrangente das temperaturas já no início da semana que vem.
Além de atingir todos os estados da região Sul (RS, SC e PR), essa massa de ar frio atingirá ainda estados do Sudeste (como SP, MG e RJ), Centro-Oeste (MS, parte de MT e GO) e Norte (RO, AC e sul do AM), com uma abrangência similar à da última massa de ar frio intensa.
Em outras palavras, o sistema pode ocasionar um novo episódio de friagem (quando as temperaturas caem até na região Norte), geadas severas na região Sul e geadas localizadas no Sudeste (especialmente Serra da Mantiqueira). Há risco de temperaturas negativas serem registradas novamente na região da serra gaúcha e catarinense, como é possível observar no mapa abaixo.
Isso significa que a tendência para boa parte do mês de Maio continua sendo de temperaturas abaixo da média no centro-sul do Brasil, com massas de ar polar e ondas de frio significativas em diversos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo das próximas semanas.
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