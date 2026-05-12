Frio Extremo no Sul: Geada exige atenção redobrada com milho e hortaliças

Geada e temperaturas negativas atingiram áreas do Sul nesta segunda-feira, após a entrada de ar polar. O frio ainda preocupa milho, feijão e hortaliças, especialmente em lavouras sensíveis e baixadas, nos próximos amanheceres da semana no campo.

Temperatura prevista para a manhã de terça-feira mostra frio persistente no Sul, com marcas baixas no PR, SC e RS após a geada de segunda.

A semana começou com frio intenso no Sul do Brasil, temperaturas negativas e formação de geada em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A massa de ar polar que avançou após a passagem da frente fria derrubou as mínimas e deixou o amanhecer desta segunda-feira com marcas próximas ou abaixo de 0°C em serras, planaltos e baixadas.

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A preocupação agora sai do campo apenas meteorológico e entra no campo agrícola. A geada já foi observada em áreas produtivas e o frio ainda deve persistir nas próximas madrugadas, mantendo atenção sobre milho de segunda safra, feijão, hortaliças, mudas, pastagens e cultivos mais sensíveis ao resfriamento intenso.

Geada já apareceu no Sul e o frio segue forte

No Paraná, a semana começou com geada e temperaturas negativas em várias cidades, após um fim de semana marcado por chuva volumosa e queda rápida dos termômetros. Em Santa Catarina, o frio também foi forte, com mínimas negativas em áreas do Planalto e do Meio-Oeste, onde a geada se formou com mais facilidade nas primeiras horas do dia.

Anomalia de temperatura para terça-feira (11) indica frio muito abaixo da média no Sul, mantendo atenção para lavouras sensíveis após a geada.

No Rio Grande do Sul, a combinação de céu mais aberto, ar seco e vento fraco favorece geada em grande parte do estado, principalmente na Campanha, Sul, Serra, Vales, Norte e Nordeste. Mesmo onde a temperatura oficial não fica negativa, baixadas e áreas rurais podem registrar gelo sobre a vegetação por causa do resfriamento junto ao solo.

Milho e feijão entram no centro da preocupação

O ponto mais sensível está nas lavouras que já vinham sob estresse. Em áreas do Paraná e de Mato Grosso do Sul, a redução das chuvas em abril prejudicou parte do desenvolvimento inicial do milho e do feijão.

Com a entrada do ar polar, esse estresse pode ser ampliado, sobretudo em talhões em fase de floração, formação de vagens ou enchimento de grãos.

Os principais pontos de atenção no campo são:

milho de segunda safra em floração ou enchimento de grãos;

feijão em fases de florescimento, formação de vagens e enchimento;

hortaliças folhosas, mudas e cultivos de ciclo curto;

pastagens expostas em baixadas e áreas de maior altitude;

lavouras recém-implantadas, especialmente onde o solo perdeu umidade.

No milho, frio intenso e geada podem afetar a polinização e reduzir a formação de grãos. No feijão, a sensibilidade é ainda maior, com risco de abortamento floral, falhas na formação de vagens e perda de peso dos grãos. Em hortaliças, o dano pode aparecer rapidamente em folhas queimadas, murcha e perda de qualidade comercial.

Próximas madrugadas ainda exigem monitoramento

A massa de ar polar começa a perder força de forma gradual, mas o risco não termina imediatamente. A terça-feira ainda deve amanhecer fria em boa parte do Sul, com chance de geada fraca a moderada no centro-sul do Paraná, áreas altas de Santa Catarina e pontos do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o frio perde intensidade, mas ainda pode formar geada isolada em áreas mais altas.

Para os produtores, a recomendação é acompanhar a previsão local, porque a geada varia muito em poucos quilômetros. Baixadas, fundos de vale e talhões mais expostos costumam registrar danos maiores do que áreas ventiladas. Siga o canal "Meteored Brasil" no WhatsApp e receba as principais previsões e alertas do tempo.