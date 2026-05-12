Frio Extremo no Sul: Geada exige atenção redobrada com milho e hortaliças
Geada e temperaturas negativas atingiram áreas do Sul nesta segunda-feira, após a entrada de ar polar. O frio ainda preocupa milho, feijão e hortaliças, especialmente em lavouras sensíveis e baixadas, nos próximos amanheceres da semana no campo.
A semana começou com frio intenso no Sul do Brasil, temperaturas negativas e formação de geada em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A massa de ar polar que avançou após a passagem da frente fria derrubou as mínimas e deixou o amanhecer desta segunda-feira com marcas próximas ou abaixo de 0°C em serras, planaltos e baixadas.
A preocupação agora sai do campo apenas meteorológico e entra no campo agrícola. A geada já foi observada em áreas produtivas e o frio ainda deve persistir nas próximas madrugadas, mantendo atenção sobre milho de segunda safra, feijão, hortaliças, mudas, pastagens e cultivos mais sensíveis ao resfriamento intenso.
Geada já apareceu no Sul e o frio segue forte
No Paraná, a semana começou com geada e temperaturas negativas em várias cidades, após um fim de semana marcado por chuva volumosa e queda rápida dos termômetros. Em Santa Catarina, o frio também foi forte, com mínimas negativas em áreas do Planalto e do Meio-Oeste, onde a geada se formou com mais facilidade nas primeiras horas do dia.
No Rio Grande do Sul, a combinação de céu mais aberto, ar seco e vento fraco favorece geada em grande parte do estado, principalmente na Campanha, Sul, Serra, Vales, Norte e Nordeste. Mesmo onde a temperatura oficial não fica negativa, baixadas e áreas rurais podem registrar gelo sobre a vegetação por causa do resfriamento junto ao solo.
Milho e feijão entram no centro da preocupação
O ponto mais sensível está nas lavouras que já vinham sob estresse. Em áreas do Paraná e de Mato Grosso do Sul, a redução das chuvas em abril prejudicou parte do desenvolvimento inicial do milho e do feijão.
Os principais pontos de atenção no campo são:
- milho de segunda safra em floração ou enchimento de grãos;
- feijão em fases de florescimento, formação de vagens e enchimento;
- hortaliças folhosas, mudas e cultivos de ciclo curto;
- pastagens expostas em baixadas e áreas de maior altitude;
- lavouras recém-implantadas, especialmente onde o solo perdeu umidade.
No milho, frio intenso e geada podem afetar a polinização e reduzir a formação de grãos. No feijão, a sensibilidade é ainda maior, com risco de abortamento floral, falhas na formação de vagens e perda de peso dos grãos. Em hortaliças, o dano pode aparecer rapidamente em folhas queimadas, murcha e perda de qualidade comercial.
Próximas madrugadas ainda exigem monitoramento
A massa de ar polar começa a perder força de forma gradual, mas o risco não termina imediatamente. A terça-feira ainda deve amanhecer fria em boa parte do Sul, com chance de geada fraca a moderada no centro-sul do Paraná, áreas altas de Santa Catarina e pontos do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o frio perde intensidade, mas ainda pode formar geada isolada em áreas mais altas.
Para os produtores, a recomendação é acompanhar a previsão local, porque a geada varia muito em poucos quilômetros. Baixadas, fundos de vale e talhões mais expostos costumam registrar danos maiores do que áreas ventiladas. Siga o canal "Meteored Brasil" no WhatsApp e receba as principais previsões e alertas do tempo.
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