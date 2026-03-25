Índice de calor dispara nesta sexta e fim de semana; veja os estados em alerta

Sem alívio: com previsão de temperaturas muito acima da média de manhã, de tarde e de noite, o centro-sul do Brasil vai enfrentar sequência de dias escaldantes. Mínimas e máximas serão extremas. Mais informações: Bolha de ar quente será persistente sobre o Brasil e pode durar semanas

A partir de sexta-feira (27) as temperaturas vão subir muito no centro-sul do país, englobando as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O índice de previsão extrema do modelo ECMWF alerta para temperaturas mínimas e máximas consideradas extremas dentro da climatologia, podendo ultrapassar 35°C na Região Sul. Outros modelos indicam um cenário ainda pior, com máximas de 38°C. Confira os detalhes.

Calor extremo desde o amanhecer

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF vem disparando um alerta para temperaturas mínimas e máximas elevadas e consideradas extremas. Este índice se baseia na climatologia das previsões do modelo, e ressalta áreas onde os valores diários previstos ocorrem em apenas 1 a cada 100 previsões para determinada região, ou seja, são raros e extremos para esta época.

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O EFI para temperatura mínima (painel superior) e máxima (painel inferior) entre sexta-feira (27) e domingo (29) é mostrado nos mapas abaixo. Cores entre amarelo e laranja representam temperaturas “incomuns” (EFI entre 0,5 e 0,8), enquanto cores entre laranja escuro e vermelho representam temperaturas “extremas” (EFI entre 0,8 e 1).

Através do EFI abaixo nota-se que o aquecimento anômalo começa nesta sexta-feira (27) pela manhã na faixa leste da Região Sul e Sudeste, enquanto entre sábado (28) e domingo (29) avança para oeste, afetando o oeste da Região Sul, oeste e sul da região Centro-Oeste. A Região Sudeste deve ser afetada ao longo dos 3 dias, especialmente entre o Triângulo Mineiro e São Paulo, com exceção da faixa leste.

EFI para temperatura mínima (painel superior) e máxima (painel inferior) entre 27 e 29 de março. Créditos: Organizado por Meteored/Adaptado de ECMWF.

No sábado (28) o calor ganha força e se espalha sobre ampla área do centro-sul. A maior probabilidade de temperaturas mínimas extremas, ou seja, um amanhecer bastante abafado, está sobre a metade leste do Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina. Já as máximas serão extremas em uma faixa que vai desde a Região Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste e Norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, metade oeste do Paraná, São Paulo e Triângulo Mineiro.

O amanhecer de domingo (29) deve ser extremamente abafado em todo o Rio Grande do Sul. À tarde, temperaturas máximas extremas são esperadas desde a metade norte do território gaúcho, metade oeste de Santa Catarina e Paraná, sudoeste do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e, novamente, Triângulo Mineiro.

EFI para temperatura máxima para segunda-feira (30). Créditos: ECMWF.

Na segunda-feira (30) o calor continua, ganhando força principalmente no oeste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, enquanto começa a diminuir nas demais áreas.

Terça-feira (31), as temperaturas devem voltar ao normal no Rio Grande do Sul e faixa leste de Santa Catarina e Paraná, enquanto permanece, e perde força nas demais áreas do centro-sul, apesar de ainda ter chances de temperaturas extremas.

Previsão de 8°C acima da média, com máximas próximas de 38°C

Entre a manhã de sexta-feira (27) e o domingo (29), as maiores anomalias (desvios em relação à média) devem ocorrer principalmente sobre o Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina.

O calor começa a ganhar força na sexta-feira (27) e o amanhecer pode ter mínimas de 25°C na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). À tarde, os termômetros podem alcançar entre 33°C e 35°C nesta região, cerca de 7°C a 8°C acima da média.

Previsão de anomalia de temperatura nesta sexta-feira (27), de acordo com o ECMWF.

Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e do Paraná e no interior e Região Metropolitana de São Paulo as temperaturas máximas também serão acima dos 33°C. Na área entre o centro-leste de Santa Catarina e Paraná as máximas não devem subir tanto por conta da nebulosidade e chuva, que bloqueiam a radiação solar.

Mínimas entre 23°C e 24°C se espalham pelo Rio Grande do Sul, oeste e faixa leste de Santa Catarina e Paraná no sábado (28), com sensação de abafamento desde cedo. As máximas previstas estão entre 35°C e - impressionantes - 38°C na Região Metropolitana de Porto Alegre, Centro e Noroeste do Rio Grande do Sul, bem como Noroeste do Paraná, extremo oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Previsão de temperatura máxima no sábado (28), de acordo com o GFS.

O amanhecer do domingo (29) será em torno de 26°C a 27°C no oeste do Rio Grande do Sul, onde as máximas podem ultrapassar 36°C à tarde, assim como em grande parte do território gaúcho e fronteira oeste da Região Sul.

No Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai, as máximas se aproximam dos 40°C. Embora nesta região as temperaturas mais altas sejam mais comuns, a máxima prevista é cerca de 4°C acima da média.

Previsão de temperatura máxima neste domingo (29), de acordo com o GSF.

O calor se mantém ao longo do início da semana, entre segunda (30) e terça-feira (31), apesar das temperaturas aliviarem um pouco na metade leste da Região Sul. Durante os dias de calor extremo, é importante se manter hidratado, evitar exposição ao sol, exercícios físicos e passeios com pets nas horas mais quentes do dia.