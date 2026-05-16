Cinco dicas para que a sua lavanda fique radiante no vaso, floresça mais e perfume toda a casa

Resiste ao calor, requer poucos cuidados e enche o ambiente com o seu aroma. Mas, para que a lavanda se mantenha compacta, verde e repleta de flores, há algumas dicas que vale a pena pôr em prática.

Resistente e aromática, é uma das plantas mais procuradas para varandas e terraços.

Digamos assim: que planta nobre é a lavanda. Suporta o sol intenso, cresce com poucos cuidados e desabrocha as suas flores perfumadas sem pedir muito em troca, ao mesmo tempo que atrai abelhas, afasta alguns insetos e transforma qualquer varanda num recanto mais agradável.

Tanta generosidade merece bem um pouco de atenção da nossa parte. Ou, pelo menos, evitar alguns erros básicos para que continue a crescer saudável e cheia de flores.

As suas flores violetas não servem apenas de decoração: também atraem abelhas e outros polinizadores.

Em vasos, pode crescer perfeitamente, desde que receba o que mais precisa — sol e um solo com boa drenagem — e não seja cuidada "em demasia".

Porque é aí que surge um dos erros mais comuns: tratá-la como uma planta tropical sedenta. A lavanda é originária de regiões secas e ensolaradas do Mediterrâneo. Está habituada ao calor, ao vento e a solos pobres. Por outras palavras, sofre mais com o excesso de água do que com a falta dela.

1. Escolher um vaso com boa drenagem

Para que a lavanda cresça bem em varandas ou terraços, o recipiente não é um pormenor insignificante. O ideal é escolher um vaso fundo — com pelo menos 30 centímetros — e, acima de tudo, com bons orifícios de drenagem.

A razão é simples: as raízes não toleram ficar encharcadas. Quando a água se acumula, surgem fungos, as raízes apodrecem e a planta começa a secar a partir da base, mesmo que o problema tenha sido precisamente o excesso de rega.

O excesso de água é um dos principais inimigos da lavanda em vasos.

Os vasos de barro ou terracota costumam funcionar muito bem porque permitem que a umidade evapore mais rapidamente do que nos recipientes de plástico. Também ajuda colocar uma camada de pedras ou pedaços de cerâmica no fundo antes de adicionar o substrato.

2. Proporcione-lhe o máximo de sol possível

Se tivéssemos de resumir os cuidados com a lavanda numa única frase, provavelmente seria esta: ela precisa de sol. Muito sol. A planta cresce melhor quando recebe pelo menos seis horas de luz direta por dia.

Em vasos com boa drenagem, a lavanda pode florescer durante grande parte do ano.

Quando lhe falta luz, a lavanda fica demasiado esticada, perde a forma compacta e floresce menos. É uma planta que "avisa" rapidamente quando não está no local certo.

Também aprecia ambientes bem ventilados. O ar em movimento ajuda a manter a folhagem seca e reduz o aparecimento de doenças fúngicas, algo especialmente importante em varandas fechadas ou pátios úmidos.

3. Regue menos do que pensa

O melhor é esperar que o substrato esteja seco antes de voltar a regar. No verão, precisará de um pouco mais de água, especialmente em vasos expostos ao sol forte, mas mesmo assim é aconselhável evitar o excesso.

No inverno, por outro lado, pode passar vários dias — ou até semanas — sem rega, dependendo da temperatura e da umidade ambiente.

Regar em excesso pode danificar as raízes e favorecer o aparecimento de fungos.

Um truque simples é tocar na terra com o dedo: se ainda estiver fresca ou úmida a alguns centímetros de profundidade, é melhor esperar.

Também é aconselhável regar diretamente sobre o substrato e não sobre as folhas ou flores. A umidade acumulada na parte aérea favorece o aparecimento de fungos.

4. Podá-la para estimular a formação de novas flores

Muitas lavandas começam lindas e, com o tempo, acabam por ficar lenhosas, desarrumadas e com um aspecto descuidado. A diferença reside, geralmente, na poda.

A lavanda precisa de muito sol e pouca rega para crescer saudável e repleta de flores.

Após a floração, é aconselhável cortar os ramos secos e aparar ligeiramente a folhagem para estimular novos rebentos. Além disso, uma poda mais profunda no final do inverno ou início da primavera ajuda a manter uma forma compacta e favorece uma floração mais abundante.

Mas atenção: há um limite importante. Não se deve podar na madeira velha e seca onde já não há folhas, porque, a partir daí, muitas vezes não volta a rebentar.

5. Protegê-la do frio excessivo

Embora tolere bastante bem o frio, as geadas intensas podem danificá-la, sobretudo em vasos, onde as raízes ficam mais expostas do que no solo.

Em zonas frias, é aconselhável colocá-la perto de uma parede protegida, sob um beiral ou transferi-la para um local protegido durante as noites mais rigorosas do inverno.

Além de ser uma planta ornamental, a lavanda é utilizada em óleos essenciais, incensos e saquinhos aromáticos.

Para além das suas flores violetas e do seu aroma característico, a lavanda tem outras utilizações que explicam a sua popularidade. As suas flores secas são utilizadas em incensos, óleos essenciais e saquinhos aromáticos para roupeiros. Também costuma ser cultivada perto de hortas, pois atrai polinizadores como abelhas e borboletas.

E talvez seja aí que reside parte do seu encanto: exige pouco, é bastante tolerante e retribui em grande medida. Sol, drenagem e alguma moderação na rega costumam ser suficientes para que um simples vaso se transforme, durante grande parte do ano, numa pequena explosão violeta na varanda.