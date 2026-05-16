Astrônomos apresentam uma nova hipótese sobre a origem dos anéis de Saturno

A origem dos anéis de Saturno continua a ser objeto de controvérsia na comunidade científica. No entanto, alguns pesquisadores avançaram com uma teoria que parece explicar por que razão e como é que estes se formaram.

Chrysalis, uma lua hoje desaparecida, seria a origem dos anéis do planeta Saturno!

Embora os anéis de Saturno sejam frequentemente considerados os objetos celestes mais belos do nosso Sistema Solar, são também alvo de muitos debates, nomeadamente no que diz respeito à sua origem. No entanto, uma equipe de pesquisadores apresentou recentemente uma hipótese interessante a este respeito.

Uma lua desaparecida?

O planeta Saturno nem sempre esteve adornado com estes magníficos anéis, facilmente identificáveis com um pequeno telescópio. De acordo com estimativas realizadas na sequência da passagem das sondas Voyager e Cassini nas proximidades, estes anéis teriam apenas 100 milhões de anos, o que é particularmente "jovem" em comparação com os cerca de 4,5 mil milhões de anos do planeta.

Assim, um evento específico provocou a sua formação enquanto os dinossauros ainda pisavam a superfície do nosso planeta, mas ainda há muitos debates para determinar qual foi. Os cenários são diversos e variados, embora o principal aponte hoje para uma colisão violenta entre dois satélites naturais.

No entanto, alguns parâmetros não são verdadeiramente explicados por esta hipótese, nomeadamente o fato de os anéis de Saturno serem particularmente puros, quando tal colisão os deveria ter "sujado". Por isso, ainda estão em curso muitos estudos sobre este assunto, e uma equipe de pesquisadores poderá muito bem ter encontrado um cenário convincente.

Le 15 septembre 2006, la sonde Cassini, a observé le Soleil éclipsé par la planète Saturne. Sa face sombre est éclairée par ses anneaux. Au loin, à gauche de l'image juste au-dessus des anneaux principaux, se trouve le point bleu pâle de la Terre, presque invisible.

NASA pic.twitter.com/MSwsBlXLA1 — Cité de l'espace (@CiteEspace) September 15, 2025

Durante a 57.ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária, realizada no Texas, os cientistas apresentaram, de facto, a sua hipótese baseada em uma antiga lua hoje desaparecida. Denominada Chrysalis, esta teria tido um destino trágico, mas que explicaria a formação dos anéis do gigante gasoso.

Um "strip-tease" cósmico?

Segundo os autores da hipótese em questão, Chrysalis era uma lua diferenciada, composta por um núcleo rochoso envolto por um espesso manto de gelo, com um diâmetro semelhante ao de Japeto (um satélite de Saturno), ou seja, cerca de 1500 quilômetros. Esta lua ter-se-ia aproximado demasiado de Saturno, o que teria causado a sua destruição.

No entanto, em vez de se despenhar no planeta ou colidir com outro satélite natural, os investigadores estimam que Chrysalis tenha entrado em uma região de "strip-tease" gravitacional, situada entre 60.000 e 90.000 km da superfície de Saturno. Nesta zona, as forças de maré do gigante gasoso teriam, pouco a pouco, "descascado" Chrysalis, começando pela sua espessa camada de gelo.

Segundo os cientistas, são os restos da camada de gelo de Chrysalis que teriam dado origem à formação dos anéis de Saturno.

Essa camada de gelo ejetada da lua teria-se estendido, em seguida, formando um longo fluxo de detritos de gelo muito puros, que acabariam por formar um anel espesso, o qual se teria achatado e alargado gradualmente sob o efeito da rotação. Este cenário explica, portanto, a pureza dos detritos de gelo que compõem os anéis de Saturno atualmente, mas não só isso.

A hipótese explica também a inclinação incomum de cerca de 27° de Saturno. Ao perder este grande satélite, o gigante gasoso ter-se-ia inclinado, encontrando finalmente o seu ângulo atual que, tal como na Terra, dá origem às estações do ano. Em comparação, o ângulo do gigante gasoso vizinho, Júpiter, é de apenas 3°.

Resta agora saber o que aconteceu à Chrysalis. Com efeito, o gelo arrancado pela influência de Saturno terá deixado o núcleo rochoso a vaguear na órbita do gigante gasoso. De acordo com as simulações dos investigadores, este terá sido ejetado para uma órbita excêntrica por ser demasiado denso, mas o desenrolar da sua história ainda é incerto.

Referência da notícia:

Saturne : l'origine des anneaux expliquée par le “strip-tease gravitationnel” de la lune Chrysalis, Les Numériques (11/05/20026), Brice Haziza



Tidal stripping of Chrysalis as the origin of Saturn’s young icy rings, 57th LPSC (2026), Yifei Jiao, Francis Nimmo , et al.