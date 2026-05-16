A aplicação "Weather Replay" do Copernicus recria as condições meteorológicas do passado para qualquer local e hora

Uma nova aplicação do Serviço de Alterações Climáticas do Copernicus, denominada "Weather Replay", funciona como uma máquina do tempo, permitindo aos utilizadores explorar e visualizar eventos meteorológicos e climáticos históricos — tais como tempestades, ondas de calor, inundações, furacões e ciclones — e a sua evolução ao longo do tempo, de forma simples e acessível, em qualquer parte do mundo.

Imagem de arquivo gerada pelo Weather Replay que mostra os campos de superfície associados a uma tempestade perto da Península Ibérica. Fonte: Copernicus-ECMWF.

O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF), lançou uma nova aplicação que poderá revelar-se útil como recurso para a elaboração de futuros relatórios meteorológicos e climáticos.

A nova aplicação "Weather Replay" permite aos utilizadores reviver as condições meteorológicas de qualquer local do mundo, hora a hora, desde janeiro de 1940 até poucos dias antes do presente. Para tal, utiliza o conjunto de dados de reanálise ERA5, o sistema de arquivo ARCO e os poderosos repositórios de dados do ECMWF.

Uma máquina do tempo online

Esta ferramenta funciona como uma máquina do tempo, permitindo aos utilizadores explorar e visualizar eventos meteorológicos e climáticos históricos, tais como tempestades, ondas de calor, inundações, furacões e ciclones, bem como a sua evolução ao longo do tempo.

Inclui uma seleção de eventos históricos importantes, como o furacão Katrina, o ciclone Nargis, que atingiu Mianmar em maio de 2008, e a onda de calor europeia de 2003. Permite também aos utilizadores explorar livremente qualquer período ou local do mundo para observar as condições meteorológicas em datas significativas ou durante eventos históricos.

Animação da ferramenta de comparação que mostra as ondas de calor de 2018 e 2025 na Escandinávia. Fonte: Copernicus-ECMWF.

Chiara Cagnazzo, cientista principal do C3S, supervisiona a produção de muitas das novas aplicações lançadas recentemente pelo serviço. Ela afirmou: "O Weather Replay é um exemplo impressionante do potencial do nosso conjunto de dados de reanálise ERA5, bem como da infraestrutura global dos repositórios de dados do ECMWF. Faz parte de um esforço mais vasto para tornar os nossos dados mais acessíveis aos meios de comunicação social e ao público em geral, e inclui aplicações como o Thermal Trace, o ERA Explorer, o Climate Pulse e outras. Pode vir a ser um ponto de viragem na ajuda às pessoas para explorarem e compreenderem os nossos dados."

Uma vez que a aplicação combina dados históricos de reanálise com atualizações quase em tempo real, poderá revelar-se útil para:

Informação contextualizada sobre fenômenos meteorológicos extremos.

Comparações históricas e aniversários.

Explicações climáticas e investigação de fundo.

Visualização e narrativa baseadas em dados.

As variáveis disponíveis incluem, entre outras:

Temperatura

Vento e rajadas de vento

Precipitação

Pressão média ao nível do mar

Condições atmosféricas em altitude e padrões da corrente de jato

O artigo completo que explica a ferramenta e todas as suas funcionalidades está disponível aqui.

A aplicação "Weather Replay" completa e todas as suas funcionalidades estão disponíveis aqui: weather-replay.climate.copernicus.eu

Referência da notícia

Copernicus-ECMWF