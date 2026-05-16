Chuvas no Centro-Sul acendem alerta para a cana e colocam batata em risco; entenda o impacto

A chegada de chuvas fortes ao Centro-Sul nesta semana coloca em alerta produtores de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O acumulado previsto ameaça o ritmo da colheita da cana-de-açúcar e traz riscos fitossanitários à batata.

Chuva acumulada até terça-feira (19) indica maiores volumes entre Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo, com risco de transtornos no campo e nas cidades.

Semana começa com chuva forte no Centro-Sul, entre Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo, em uma faixa importante para cana-de-açúcar e batata. Entre domingo e segunda-feira, os maiores acumulados devem atingir áreas do sul e oeste de MS, noroeste e centro-oeste do PR e trechos do sudoeste paulista, com risco de tempestades, alagamentos e interrupção de operações rurais.

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O alerta não significa perda generalizada, mas exige atenção porque a chuva chega em momento operacionalmente sensível. A cana está em início de safra e depende de janelas de tempo firme para corte, carregamento e transporte até as usinas. Na batata de 2ª safra, parte das lavouras ainda está em frutificação e maturação, fases nas quais o excesso de água pode afetar qualidade e colheita.

Cana tem risco maior de atraso nas usinas

Na cana-de-açúcar, o impacto mais provável é logístico. A colheita mecanizada precisa de solo com boa sustentação, e chuva volumosa pode deixar carreadores, estradas rurais e áreas de corte com barro. Isso atrasa a entrada de máquinas, reduz o ritmo de carregamento e pode desorganizar a entrega de matéria-prima nas usinas, principalmente quando os temporais se repetem em 48 horas.

Precipitação prevista para domingo (17) mostra pancadas avançando sobre Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo, reforçando o risco para áreas agrícolas sensíveis.

A escala ajuda a entender por que o tema pesa. A safra brasileira de cana 2026/27 é estimada em 9,1 milhões de hectares colhidos, com 5,7 milhões no Sudeste e 2 milhões no Centro-Oeste. No recorte desta chuva, merecem atenção municípios como Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Dourados e Ivinhema, em MS; Maringá, Loanda, Goioerê e Paranavaí, no PR; além de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e Palmital, em SP.

Batata precisa de umidade, mas não de excesso

A batata é um assunto interessante por alguns motivos. Apesar da área plantada ser menor, ela é bem sensível ao excesso de chuva. No Paraná, a batata de segunda safra já está com 99% da área plantada e 40% colhida. Além disso, 56% das lavouras estão em fase de frutificação e 26% em maturação. Isso significa que ainda tem bastante batata no campo, que precisa ser colhida com cuidado para evitar encharcamento e doenças.

No Paraná, a segunda safra soma cerca de 10 mil hectares; em São Paulo, a área de batata de 2ª safra passa de 10 mil hectares.

Os pontos de atenção incluem Guarapuava, Pinhão, Palmas, Castro, Lapa e Ponta Grossa, no PR, além de Itapeva, Capão Bonito, Itapetininga, Buri, Taquarivaí e São Miguel Arcanjo, no sudoeste paulista. Para o produtor, os riscos imediatos são:

dificuldade para retirar a batata do solo;

aumento de barro nas operações de campo;

maior pressão de doenças em áreas mal drenadas;

perda de aparência e padrão comercial dos tubérculos.

Janelas de tempo firme serão decisivas

Depois da chuva mais forte, o produtor observa não apenas o total acumulado, mas a velocidade de drenagem do solo. Em canaviais, a decisão será retomar o corte sem compactar o terreno. Na batata, a prioridade é avaliar áreas baixas, talhões com drenagem lenta e lavouras próximas da colheita, onde poucos dias de encharcamento já complicam a qualidade.

A próxima semana deve ser acompanhada como uma sequência: chuva forte primeiro, reorganização das operações depois. Onde o tempo firmar rápido, o impacto tende a ficar concentrado em atrasos pontuais. Onde a instabilidade persistir, cana e batata podem sentir mais pressão no campo, no transporte e no planejamento das equipes.