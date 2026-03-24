Bolha de ar quente será persistente sobre o Brasil e pode durar semanas

Previsões indicam que uma bolha de calor se formará sobre o centro-sul do Brasil, trazendo temperaturas acima da média para estados como RS, SC, PR, MS e SP. A situação pode persistir ao longo de Abril.

Previsões indicam que uma bolha de calor se formará sobre o centro-sul do Brasil, trazendo temperaturas acima da média e um calor que pode persistir ao longo de Abril.

Após uma breve queda das temperaturas na região Sul, impulsionada pela alta nebulosidade e pelas chuvas intensas causadas por um sistema frontal, as temperaturas já voltam a subir no final desta semana - e podem persistir por muito tempo, potencialmente semanas.

Previsões indicam que as temperaturas máximas voltam a atingir patamares de até 36°C no oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul entre sábado (28) e domingo (29) de tarde.

Gradualmente, previsões indicam que as temperaturas começam a subir novamente ao longo dos próximos dias. Já no final de semana, as temperaturas estarão retornando a patamares mais altos, chegando a até 36°C no oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul entre o sábado (28) e o domingo (29), como pode ser observado na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas máximas no sábado (esquerda) e no domingo (direita) durante a tarde mostra que as temperaturas voltam a chegar a até 36°C em alguns municípios do Sul.

Previsões climáticas indicam que essa situação é o início da formação de uma bolha de ar quente que pode persistir, potencialmente, por várias semanas. Isso ocasionará temperaturas acima da média sobre a região Sul ao longo do final de março e da primeira quinzena de Abril.

Bolha de ar quente será persistente no Sul

A previsão de anomalias de temperatura sobre a região Sul nos próximos dias indica que as temperaturas média até 3°C acima da média e se estendem também para o Mato Grosso do Sul e São Paulo, dois estados que também registrarão um aumento significativo do calor.

Previsão de anomalias de temperatura em 2m entre os dias 23 e 30 de março (ECMWF)

Isso sinaliza o início de uma onda de calor que pode se mostrar persistente sobre os estados mencionados, no centro-sul do Brasil, e será capaz de abranger até mesmo outros países em Abril, como a Argentina, Paraguai e o Uruguai. Estes países podem inclusive ser afetados por temperaturas ainda maiores que as registradas por aqui.

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Isso acontece porque o calor vai se intensificar ao longo da semana que vem, entre os dias 30 de março e 6 de Abril, como podemos observar na imagem abaixo. Tudo indica que essa situação vai continuar ao longo de todo o mês de Abril.

Previsão de anomalias de temperatura em 2m entre os dias 30 de março e 6 de abril (ECMWF)

Esse calor já começa a sinalizar a possível chegada de um inverno mais quente do que o normal - situação que será impulsionada pela formação de um El Niño, já que previsões indicam uma consolidação do fenÔmeno já no final do Outono.

Um dos efeitos climáticos característicos que o El Niño traz para o Brasil é o aumento das temperaturas médias sobre a região Sul, parte do Sudeste e também Mato Grosso do Sul - de maneira muito similar ao que já estamos observando nos mapas.

Vale lembrar que, embora muitos sites de notícias estejam divulgando “previsões” sobre um "inverno extremamente rigoroso" no Brasil, sem apresentar nenhum fundamento crível para tal afirmação, temos noticiado constantemente por aqui que não há nenhum indício, nos dados e previsões atuais, de que o inverno de 2026 vá se mostrar mais frio que o normal.