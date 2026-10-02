As mudanças climáticas já estão transformando as árvores na Grã-Bretanha

Os centros de jardinagem do Reino Unido são abastecidos com árvores provenientes de um pequeno número de grandes viveiros que, por sua vez, optaram por variedades mais resistentes, capazes de suportar os rigorosos verões britânicos.

As árvores da Grã-Bretanha estão fadadas à renovação, uma vez que não conseguem suportar verões mais quentes.

Ameya Paleja Meteored Reino Unido 02/10/2026 09:14 4 min

Se você tem se perguntado que mudanças deve fazer em sua casa para enfrentar o próximo verão, saiba que os viveiros do Reino Unido (ou Grã-Bretanha) já começaram a cultivar espécies capazes de sobreviver em um clima mais quente e seco. Não se trata de alguns milhares de árvores, mas de milhões que são distribuídas todos os anos.

Como as mudanças climáticas estão transformando o cultivo de árvores

Os centros de jardinagem de todo o Reino Unido são abastecidos por grandes viveiros, como a Frank P. Matthews, localizada em Tenbury Wells, Worcestershire. Essa empresa familiar fornece milhões de árvores anualmente, mas enfrentou uma temporada de cultivo difícil devido ao forte aumento das temperaturas e à redução da disponibilidade de água.

O viveiro introduziu espécies resistentes à seca, como Cercis, Lagerstroemia e Koelreuteria — mais adaptadas a climas quentes — e vem retirando gradualmente aquelas espécies que não se desenvolveram bem nos últimos anos.

Além disso, o viveiro teve de modificar suas instalações, construindo grandes reservatórios para armazenar água e, assim, superar os longos períodos de seca. A empresa cultiva 2.000 espécies arbóreas diferentes e incentiva os produtores a plantar uma maior variedade de espécies, tendo em vista a Semana Nacional da Árvore, celebrada em novembro.

Árvores resistentes à escassez de água

O viveiro também tem trabalhado para tornar suas árvores mais resistentes à escassez de água. Isso é alcançado de forma natural por meio de um aditivo para o substrato que reduz o consumo de água em até 30%. Stephanie James, diretora-geral da Frank P. Matthews, explicou à BBC que a água não atravessa rapidamente os vasos, pois é distribuída horizontalmente.

As árvores cultivadas em recipientes são irrigadas por sistemas de gotejamento, o que minimiza o desperdício ao fornecer pequenas quantidades de água de forma regular. Isso mantém o substrato úmido e evita que a terra seque, sem a necessidade de utilizar quantidades excessivas de água.

O viveiro também cultiva árvores em suas próprias instalações utilizando água captada, sob licença, de um rio próximo. Em situações críticas, quando o nível do rio baixou, o viveiro teve de suspender a captação de água e confiar na própria resistência das árvores para a sua sobrevivência.

O viveiro identificou as espécies arbóreas incapazes de se adaptar às novas condições climáticas e incentiva os produtores a plantar espécies novas e variadas.

"A chave para mitigar as mudanças climáticas, sob a perspectiva das árvores, é plantar uma grande variedade de espécies", declarou Matthews à BBC.

O outono é a melhor época para plantar novas árvores, pois permite que as raízes tenham muito mais tempo para se adaptar antes da estação de crescimento. Além disso, recomenda-se aplicar cobertura morta nas árvores recém-plantadas, já que isso reduz a perda de água e protege o sistema radicular.