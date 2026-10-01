Como fica o tempo na eleição: 1º turno será com frente fria e canal de umidade; saiba onde chove

Uma frente fria junto a um rio atmosférico formarão chuvas intensas sobre parte do Brasil no domingo de eleição. Confira os períodos mais seguros para ir votar e evite ser pego de surpresa pelo mau tempo.

O primeiro turno das eleições de 2026 ocorre neste próximo domingo, dia 4 de Outubro. A votação se inicia às 8h e termina às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Ao longo do dia, cidadãos deverão se dirigir ao local de votação, procurar sua seção eleitoral e apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, etc) para poderem votar.



No entanto, a questão que fica é - Será que o tempo vai colaborar e se manter firme e aberto durante a votação? Ou será que vai chover? Quais as chances de tempestades severas que possam interromper o processo?

Ao longo do domingo (4), atuará sobre o Brasil uma frente fria junto a um canal de umidade (rio atmosférico) que transporta umidade da região amazônica em direção ao centro-sul do país. Os sistemas são capazes de causar chuvas significativas em diversos estados.

Vamos conferir o que as previsões indicam para este domingo, região por região.

Região Sul

Embora a madrugada do domingo comece bastante chuvosa no Rio Grande do Sul, a tendência é de que, durante a manhã e a tarde, o tempo volte a ficar mais firme e seco, propiciando boas condições meteorológicas para as votações.

Previsão de nebulosidade e chuva sobre a região Sul mostra tempo muito chuvoso sobre o PR e SC ao longo do período de eleições, enquanto RS registra tempo mais firme e seco.

O mesmo não vale, no entanto, para o Paraná e para Santa Catarina - onde há probabilidade de ocorrência de pancadas de chuva ao longo da tarde, dificultando o processo de votação. O período mais seguro para se votar é de manhã: Embora haja probabilidade de chuva, as chances de tempestade severa são menores.

Região Sudeste

Há probabilidade de chuvas em grande parte da região Sudeste ao longo do domingo das eleições. Isso inclui São Paulo, oeste de Minas Gerais e o centro / sul do Rio de Janeiro. Recomenda-se votar durante a manhã, para evitar a possibilidade de tempestades mais fortes ao longo da tarde.

Previsão de probabilidade de chuvas no domingo durante a tarde mostra uma faixa de precipitação forte atingindo grande parte do Sudeste, inclusive SP, parte de MG e parte do RJ.

A exceção é o Espírito Santo, o norte do Rio de Janeiro e a parte norte de Minas Gerais (que inclui Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce), onde a probabilidade de chuva é menor e o tempo se mantém predominantemente firme ao longo do domingo, facilitando o processo de votação.

Região Centro-Oeste

No Mato Grosso do Sul, tempestades estarão se formando já durante a manhã e a chuva pode continuar durante a tarde, dificultando o processo de votação e trazendo transtornos para o Estado. Recomenda-se bastante cautela aos cidadãos ao longo do dia.

Previsão de nebulosidade e chuva no domingo durante a manhã mostra chuvas intensas se formando sobre o Mato Grosso do Sul, porém tempo mais firme e aberto sobre Mato Grosso e Goiás.

No Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal, a tendência é de que pancadas de chuva se formem durante a tarde em praticamente toda a sua área. Portanto, o período mais seguro para se votar é a manhã - quando o tempo ainda estará predominantemente firme e seco, como é possível observar na imagem acima.

Região Nordeste

Num geral, a região Nordeste será afetada apenas por chuvas fracas e localizadas ao longo do dia, com destaque para a região litorânea. Não há previsão, no entanto, de chuvas mais fortes que possam causar grandes transtornos ou interrupções no processo de votação. Isso significa que o domingo será um dia tranquilo para se votar em todos os estados nordestinos.

Região Norte

Num geral, o tempo permanecerá firme em toda a região Norte durante a manhã, o que indica que este período do dia é o mais recomendado para se dirigir ao local de votação em todas as capitais e cidades menores da região.

Previsão de probabilidade de chuvas no domingo de tarde ilustra regiões que podem ser mais afetadas pela chuva no Norte do Brasil. Num geral, o período mais seguro para votar é a manhã.

Durante a tarde, estados como Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas e extremo sul e oeste do Pará podem registrar pancadas de chuva localizadas - que, embora não sejam fortes, podem trazer pequenos transtornos localizados e dificultar o processo de votação na região Norte.

Com isso, não deixe de se programar para votar no melhor momento ao longo do domingo. Assim você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo. Caso você não consiga votar devido aos transtornos causados pela chuva, não se esqueça que você tem até 60 dias para apresentar justificativa.