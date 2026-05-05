Frente fria traz intensa mudança com tempestades, ventos de mais de 100 km/h e frio
A frente fria que chega ao Brasil nesta semana deixa o centro-sul em alerta. Há risco de tempestades severas, rajadas intensas de vento e, na sequência, frio extremo.
Uma frente fria irá cruzar o centro-sul do Brasil entre quinta-feira (7) e domingo (9). A atuação do jato de baixos níveis da América do Sul transportando calor e umidade da região amazônica em direção ao sul do continente favorece o aumento da instabilidade, resultando em tempestades intensas, e também na chuva volumosa prevista para os próximos dias.
A massa de ar frio que chega na retaguarda da frente fria irá derrubar as temperaturas no centro-sul e pode alcançar o sul da região Norte, causando o primeiro episódio de ‘friagem’ do ano. Confira os detalhes.
Alerta de tempestades intensas
Na quinta-feira (7) uma nova frente fria está prevista e, a medida que um intenso rio atmosférico é canalizado em direção ao ciclone extratropical, o calor e a umidade em excesso favorecem tempestades severas e chuvas intensas.
As tempestades mais severas estão previstas para o Rio Grande do Sul na quinta-feira (7), principalmente nas regiões de fronteira do Rio Grande do Sul, como a porção Oeste, Campanha e Sul, e também no Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (8).
No estado gaúcho há risco de formação de granizo e eventos severos de vento (como tornados, microexplosões e downbursts) na quinta (7), mas as tempestades perdem a força sobre o estado na sexta (8).
Entre sexta (8) e domingo (10), tempestades relacionadas ao deslocamento da frente fria estão previstas para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul (maior potencial de intensidade) e São Paulo.
Alerta de chuvas incomuns a extremas
As chuvas serão intensas (grande quantidade em intervalos curtos de tempo) e os volumes diários podem ser considerados incomuns, de acordo com o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF. Este índice destaca áreas onde os volumes previstos são muito diferentes do normal, classificando como ‘incomuns’ (EFI entre 0,5 e 0,8) e ‘extremos’ (EFI entre 0,8 e 1).
O EFI para quinta (7), sexta (8) e sábado (9) é mostrado nos mapas abaixo, destacado pelas áreas em laranja e vermelho. Na quinta o alerta é para a parea de fronteira do Rio Grande do Sul, na sexta para Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina, e extremo sul do Rio Grande do Sul, enquanto no sábado o alerta se estende para uma ampla região entre a fronteira oeste do Brasil, desde a região Norte, até Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Desta forma, as chuvas serão intensas em diversos momentos ao longo de todo o trajeto previsto para a frente fria. Uma intensidade de 17 mm/h, por exemplo, embora não pareça muito significativo a uma primeira vista, representaria um acumulado de mais de 400 mm em 1 dia, caso chovesse com esta intensidade durante 24 horas. Grandes volumes de chuva em intervalos curtos de tempo elevam o potencial para alagamentos e inundações repentinas.
A previsão de chuva acumulada entre terça (5) e domingo (10) traz números preocupantes para o Mato Grosso do Sul e Paraná, principalmente. No Mato Grosso do Sul os acumulados previstos pelo ECMWF (rodada mais atual) podem ultrapassar 200 mm e se aproximar deste valor no Paraná. Pontualmente, áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul podem ter acumulados superiores a 100 mm.
Rajadas de vento podem superar 100 km/h
Conforme a frente fria avança entre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, o contraste entre o ar frio e o ar quente faz o vento ganhar força (gradiente de pressão), e as rajadas de vento podem alcançar ou ultrapassar 100 km/h, com elevado risco para a população.
Ventos desta magnitude podem derrubar árvores, galhos grandes, estruturas, causar destelhamentos e arremessar outras estruturas como outdoors ou tampas de caixas d’água, além de potencializar a interrupção dos serviços de energia. Em áreas costeiras, o mar fica muito agitado e atividades pesqueiras e de navegação devem ser evitadas.
O maior alerta é para sexta-feira (8), entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando são esperadas as rajadas mais intensas. No sábado (9), os ventos perdem força, mas voltam a se intensificar no domingo (10), com rajadas em torno de 70 km/h, principalmente em São Paulo, incluindo a Região Metropolitana.
Em áreas urbanizadas, a maior concentração de estruturas e vulnerabilidades faz com que rajadas menos intensas possam causar impactos tão significativos quanto ventos mais fortes em áreas menos urbanizadas.
Massa de ar polar derruba as temperaturas
A massa de ar frio que avança na retaguarda da frente fria pode provocar o primeiro episódio de frio mais intenso e abrangente do ano, como mostra o mapa de anomalia de temperatura prevista para a semana entre 11 e 18 de maio abaixo, com possibilidade de ocorrência de friagem. Esse fenômeno é caracterizado pela queda acentuada de temperatura no sul da região Norte.
As temperaturas começam a entrar em declínio na sexta (8) no Sul, e o frio se intensifica nos dias seguintes.
Na noite de domingo (10) as temperaturas se aproximam de 0°C em uma ampla área sobre o Sul do Brasil, e o amanhecer da segunda-feira (11) deve ser negativo. No sul do Centro-Oeste e região Norte, as temperaturas podem ser abaixo de 15°C.
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