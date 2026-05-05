Frente fria traz intensa mudança com tempestades, ventos de mais de 100 km/h e frio

A frente fria que chega ao Brasil nesta semana deixa o centro-sul em alerta. Há risco de tempestades severas, rajadas intensas de vento e, na sequência, frio extremo.

As chuvas diárias serão intensas com potencial de acumulados “incomuns”.

Uma frente fria irá cruzar o centro-sul do Brasil entre quinta-feira (7) e domingo (9). A atuação do jato de baixos níveis da América do Sul transportando calor e umidade da região amazônica em direção ao sul do continente favorece o aumento da instabilidade, resultando em tempestades intensas, e também na chuva volumosa prevista para os próximos dias.

A massa de ar frio que chega na retaguarda da frente fria irá derrubar as temperaturas no centro-sul e pode alcançar o sul da região Norte, causando o primeiro episódio de ‘friagem’ do ano. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades intensas

Na quinta-feira (7) uma nova frente fria está prevista e, a medida que um intenso rio atmosférico é canalizado em direção ao ciclone extratropical, o calor e a umidade em excesso favorecem tempestades severas e chuvas intensas.

Previsão de rio atmosférico para quinta-feira (7), segundo o ECMWF.

As tempestades mais severas estão previstas para o Rio Grande do Sul na quinta-feira (7), principalmente nas regiões de fronteira do Rio Grande do Sul, como a porção Oeste, Campanha e Sul, e também no Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (8).

No estado gaúcho há risco de formação de granizo e eventos severos de vento (como tornados, microexplosões e downbursts) na quinta (7), mas as tempestades perdem a força sobre o estado na sexta (8).

Previsão de tempestades para quinta-feira (7), segundo o ECMWF.

Entre sexta (8) e domingo (10), tempestades relacionadas ao deslocamento da frente fria estão previstas para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul (maior potencial de intensidade) e São Paulo.

Alerta de chuvas incomuns a extremas

As chuvas serão intensas (grande quantidade em intervalos curtos de tempo) e os volumes diários podem ser considerados incomuns, de acordo com o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF. Este índice destaca áreas onde os volumes previstos são muito diferentes do normal, classificando como ‘incomuns’ (EFI entre 0,5 e 0,8) e ‘extremos’ (EFI entre 0,8 e 1).

EFI do modelo ECMWF para precipitação nos próximos dias. Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte: ECMWF.

O EFI para quinta (7), sexta (8) e sábado (9) é mostrado nos mapas abaixo, destacado pelas áreas em laranja e vermelho. Na quinta o alerta é para a parea de fronteira do Rio Grande do Sul, na sexta para Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina, e extremo sul do Rio Grande do Sul, enquanto no sábado o alerta se estende para uma ampla região entre a fronteira oeste do Brasil, desde a região Norte, até Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (8), segundo o ECMWF.

Desta forma, as chuvas serão intensas em diversos momentos ao longo de todo o trajeto previsto para a frente fria. Uma intensidade de 17 mm/h, por exemplo, embora não pareça muito significativo a uma primeira vista, representaria um acumulado de mais de 400 mm em 1 dia, caso chovesse com esta intensidade durante 24 horas. Grandes volumes de chuva em intervalos curtos de tempo elevam o potencial para alagamentos e inundações repentinas.

Previsão de chuva acumulada entre terça (5) e domingo (10), segundo o ECMWF.

A previsão de chuva acumulada entre terça (5) e domingo (10) traz números preocupantes para o Mato Grosso do Sul e Paraná, principalmente. No Mato Grosso do Sul os acumulados previstos pelo ECMWF (rodada mais atual) podem ultrapassar 200 mm e se aproximar deste valor no Paraná. Pontualmente, áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul podem ter acumulados superiores a 100 mm.

Rajadas de vento podem superar 100 km/h

Conforme a frente fria avança entre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, o contraste entre o ar frio e o ar quente faz o vento ganhar força (gradiente de pressão), e as rajadas de vento podem alcançar ou ultrapassar 100 km/h, com elevado risco para a população.

Ventos desta magnitude podem derrubar árvores, galhos grandes, estruturas, causar destelhamentos e arremessar outras estruturas como outdoors ou tampas de caixas d’água, além de potencializar a interrupção dos serviços de energia. Em áreas costeiras, o mar fica muito agitado e atividades pesqueiras e de navegação devem ser evitadas.

Previsão de rajada de vento para sexta-feira (8), segundo o ECMWF.

O maior alerta é para sexta-feira (8), entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando são esperadas as rajadas mais intensas. No sábado (9), os ventos perdem força, mas voltam a se intensificar no domingo (10), com rajadas em torno de 70 km/h, principalmente em São Paulo, incluindo a Região Metropolitana.

Em áreas urbanizadas, a maior concentração de estruturas e vulnerabilidades faz com que rajadas menos intensas possam causar impactos tão significativos quanto ventos mais fortes em áreas menos urbanizadas.

Massa de ar polar derruba as temperaturas

A massa de ar frio que avança na retaguarda da frente fria pode provocar o primeiro episódio de frio mais intenso e abrangente do ano, como mostra o mapa de anomalia de temperatura prevista para a semana entre 11 e 18 de maio abaixo, com possibilidade de ocorrência de friagem. Esse fenômeno é caracterizado pela queda acentuada de temperatura no sul da região Norte.

Previsão de anomalia semanal de temperatura entre 11 e 18 de maio. Créditos: ECMWF.

As temperaturas começam a entrar em declínio na sexta (8) no Sul, e o frio se intensifica nos dias seguintes.

Previsão de temperatura no domingo (10) à noite, segundo o ECMWF.

Na noite de domingo (10) as temperaturas se aproximam de 0°C em uma ampla área sobre o Sul do Brasil, e o amanhecer da segunda-feira (11) deve ser negativo. No sul do Centro-Oeste e região Norte, as temperaturas podem ser abaixo de 15°C.