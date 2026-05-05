Frente fria intensa muda o tempo em SP no fim de semana; confira a tendência

Esta semana será de tempo firme e muito calor em São Paulo, porém, a partir do sábado (9) haverá uma mudança no estado com o avanço de uma nova frente fria, que vai levar chuva forte, temporais isolados e rajadas de vento à região.

Virada no tempo no estado de São Paulo acontece a partir do próximo sábado (9), quando uma forte frente fria se aproxima da região.

Esta semana está sendo de tempo firme, com sol e calor no estado de São Paulo, especialmente no interior, onde está bem quente e seco. As temperaturas durante as tardes ficam na casa dos 30°C em praticamente todo o estado, e chegam aos 34°C em pontos do oeste. A capital paulista terá máximas de 29°C/30°C ao longo desta semana.

Mas esse período de tempo estável está com os dias contados. Isso porque uma nova frente fria vai avançar pelo estado paulista no fim de semana, provocando chuvas fortes, temporais bem isolados e rajadas de vento. E mais: após a sua passagem, uma forte massa de ar polar vai ingressar no estado derrubando as temperaturas, com mínimas em torno dos 10°C.

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E atenção: na sexta-feira (8), devido à aproximação da frente fria, teremos aumento das rajadas de vento, típicas da condição pré-frontal. Estão previstas rajadas entre 50 e 60 km/h em todo o estado de São Paulo entre a manhã e o fim da tarde, mas pontualmente podendo registrar valores maiores. Na capital paulista, os ventos devem chegar em torno dos 63 km/h.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o estado.

Frente fria traz mudança significativa para SP no fim de semana

A nova frente fria vai causar uma mudança significativa no tempo no estado no fim de semana, trazendo um aumento da nebulosidade, o retorno das chuvas e queda nas temperaturas.

No final da sexta-feira (8), com a aproximação da frente fria, já pode chover em algumas áreas do sul paulista próximo à divisa com o Paraná.

No período da manhã e ao longo da tarde do sábado (9), teremos céu com muitas nuvens, alguns períodos de tempo mais nublado e chuvas moderadas ocorrendo na porção sul de São Paulo, incluindo algumas áreas do centro e do sudeste. Há baixo potencial para temporais, e de forma mais isolada.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (9) às 12h à esquerda e domingo (10) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, o tempo tende a ficar firme e com nebulosidade variável em todo o estado de São Paulo.

Na capital paulista, o dia e a noite serão de muitas nuvens, e ainda não há previsão de chuva no sábado (9).

No Feriado de Dia das Mães (10), são esperadas chuvas moderadas a pontualmente fortes e com risco de temporais isolados ao longo do dia na faixa centro-sul e no leste de São Paulo.

Na capital paulista, domingo (10) de céu com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para a tarde (15h) do domingo (10), segundo o modelo europeu ECMWF.

Estão previstas também neste domingo (10) rajadas de vento ao longo da tarde entre 50 e 60 km/h, especialmente nas sub-regiões de Campinas e da Grande São Paulo, onde elas podem atingir os 70 km/h.

Massa de ar polar ingressa em SP após a frente fria

Além disso, após a passagem da frente fria, teremos o ingresso de uma intensa massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas em São Paulo a partir do domingo (10).

Na manhã do domingo (10), as menores temperaturas serão registradas no sul, no sudeste e na sub-região de Presidente Prudente, onde vão variar entre 14°C e 17°C. Na porção norte do estado, elas não passam dos 26°C pela manhã.

O frio chega a São Paulo no Domingo de Dia das Mães, com temperaturas abaixo dos 21°C na porção sul do estado durante a tarde e caindo para os 9°C -10°C durante a noite.

À tarde, as temperaturas máximas variam entre 23°C e 27°C na porção norte de São Paulo, podendo até alcançar os 30°C no extremo norte, na região de Franca. Mas na faixa sul do estado elas ficam abaixo dos 21°C, chegando aos 13°C/14°C na região de Sorocaba.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para o domingo (10) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas é à noite que ocorrerão as temperaturas mínimas do dia. Praticamente todo o estado terá temperaturas noturnas de até 20°C, com mínimas entre 9°C e 11°C no sul das sub-regiões de Sorocaba e Registro.

A capital paulista terá máxima de 28°C e mínima de 15°C (durante a noite) no domingo (10).

Previsão da temperatura do ar (em °C) em 2 metros para segunda-feira (11) às 15h, mostrando que as temperaturas em SP ainda ficarão baixas no início da próxima semana.

E a tendência indica que as temperaturas devem continuar bem baixas no início da próxima semana, com mínimas em torno dos 10 °C e máximas não passando dos 20 °C em parte do estado.