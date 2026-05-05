Ar quente ganha intensidade no Brasil com 12°C acima da média antes da forte frente fria

As temperaturas vão ficar acima da média em boa parte do Brasil nos próximos dias. Isto por conta do avanço de uma frente fria que terá em sua dianteira ar quente, elevando as temperaturas. Veja mais: Ar polar pode trazer frio de inverno duradouro e abrangente em breve; saiba quando

Calor! Nos últimos dias, tivemos registros de chuvas fortes, geadas e temperaturas amenas em boa parte da Região Sul, além de um leve frio em áreas do leste de São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro — padrão que começa a se alterar ao longo desta terça-feira (5).

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A seguir, continue nos acompanhando, pois traremos informações mais detalhadas sobre a previsão do tempo e a presença desse ar quente sobre o Brasil, que antecede a chegada de uma nova frente fria.

EFI indica eventos incomuns

O Extreme Forecast Index (EFI) mostra um cenário de evento “incomum” nos próximos dias, ou seja, condições que fogem do padrão climatológico, tanto para as temperaturas mínimas quanto para as máximas para o período. Vale lembrar que as classificações do EFI funcionam da seguinte forma:

Valores de EFI entre 0,5 e 0,8 (independentemente do sinal) podem, em geral, ser considerados como indicativos de que tempo “incomum” é provável;

(independentemente do sinal) podem, em geral, ser considerados como indicativos de que é provável; Valores de EFI acima de 0,8 (independentemente do sinal) geralmente indicam tempo “muito incomum” ou extremo.

O modelo europeu ECMWF indica que, já na quarta-feira (6), as temperaturas mínimas e máximas ficarão acima da média. Neste caso, utiliza-se o percentil 99, ou seja, valores dentro do 1% mais alto já registrado em comparação com os dados históricos.

EFI para temperatura máxima desta quarta-feira (6, esquerda) e para a temperatura mínima desta quinta (7, direita). Fonte: ECMWF.

Esse cenário não ficará restrito apenas ao Sul do Brasil. A presença de ar quente, associada a ventos de norte e noroeste, favorece a elevação das temperaturas em áreas do Centro-Oeste e Sudeste.

Vale destacar que se trata de um evento incomum para o período, normalmente marcado por temperaturas mais baixas.

O destaque fica para as temperaturas mínimas da quinta-feira (7), quando áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul devem registrar valores muito acima da média. Já as temperaturas máximas ganham destaque no Brasil Central, especialmente em áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

12°C acima da média

Áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, além de pontos de Goiás, devem registrar temperaturas elevadas desde o amanhecer de quarta-feira (6) até o final da sexta-feira (8).

A formação e o avanço de uma frente fria favorecem o surgimento de uma frente quente, caracterizada pelo acúmulo de ar quente à dianteira do sistema, o que provoca elevação acentuada das temperaturas e, após a passagem frontal, uma queda rápida.

Máxima prevista para a tarde desta quarta-feira (6), mostra temperaturas elevadas de forma generalizada.

O amanhecer de quarta-feira (6) terá temperaturas entre 19°C e 21°C em boa parte do Rio Grande do Sul, noroeste do Paraná e oeste de São Paulo, chegando próximo de 23°C no oeste do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Nas demais áreas do centro-sul do país, os valores variam entre 14°C (serras) e 18°C.

Durante a tarde, o calor se intensifica, com temperaturas entre 27°C e 32°C no Rio Grande do Sul, chegando aos 30°C no sul de Santa Catarina e aos 32°C no noroeste do Paraná. As áreas mais quentes ficam no Centro-Oeste e em parte do Sudeste, como o oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro, com valores entre 31°C e 35°C.

Antecedendo a chegada de uma frente fria, o ar quente se acumula e conta com suporte de ventos de norte e noroeste, deixando a sensação térmica ainda maior.

O cenário se intensifica no amanhecer de quinta-feira (7), com valores de até 12°C acima da média. A previsão indica mínimas elevadas, de até 25°C na região central e na Campanha gaúcha, e entre 20°C e 24°C na faixa entre o oeste de Santa Catarina e o oeste do Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, a elevação das mínimas varia entre 1°C e 3°C.

Ao longo da tarde de quinta-feira (7) e durante toda a sexta-feira (8), a tendência é de mudança no tempo, com o avanço gradual da frente fria. Na quinta (7), as máximas variam entre 27°C e 30°C no Sul, enquanto no Centro-Oeste e Sudeste permanecem entre 30°C e 35°C.

Temperatura prevista para a sexta-feira (8), mostra o avanço e a queda nas temperaturas após passagem de frente fria.

Já na sexta-feira (8), após a passagem da frente fria, ocorre queda nas temperaturas na Região Sul, no sul e oeste do Mato Grosso do Sul e em São Paulo. À frente do sistema, o ar quente ainda mantém os valores elevados.

Em resumo, as temperaturas permanecem elevadas na Região Sul e em parte do Mato Grosso do Sul e de São Paulo até o final da manhã de quinta-feira (7), enquanto nas demais áreas a sexta-feira (8) ainda será marcada por calor acima da média.