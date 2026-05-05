Chuvas deixam quase 13 mil desalojados em PE e PB e estados decretam situação de emergência; veja imagens

As chuvas intensas e temporais dos últimos dias deixaram quase 13 mil desabrigados e desalojados em Pernambuco e na Paraíba, e estados decretaram situação de emergência. Veja as últimas informações aqui.

Chuvas intensas causam inundações em Recife (Pernambuco), e a capital entra em estado de alerta. Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

As fortes chuvas dos últimos dias deixaram cerca de 12,8 mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, além de 8 mortos, nos estados nordestinos da Paraíba e Pernambuco. As informações são da Defesa Civil dos dois estados.

Mesmo com uma breve trégua recente das chuvas, os moradores têm dificuldade em voltar para suas casas. E de acordo com as previsões, as chuvas intensas e temporais devem retornar aos estados nesta terça-feira (5), o que mantém o alerta para novos transtornos.

Os governos dos estados reconheceram a situação de emergência e estão trabalhando em um plano de repasse de verba para ações de emergência em vários municípios. Acompanhe abaixo mais informações.

A situação atual em PE e PB

Na Paraíba, segundo um boletim divulgado ontem, segunda-feira (4), pelo Gabinete de Crise Interinstitucional do governo do estado, mais de 37,4 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas em várias localidades do estado.

O levantamento também registra 2.400 famílias desalojadas e 895 desabrigadas. Além disso, foram registradas duas mortes na cidade de Guarabira na última sexta-feira (1º), em decorrência de choque elétrico.

Na Paraíba, são 37.480 pessoas afetadas pelas fortes chuvas, incluindo 2.400 famílias desalojadas e 895 desabrigadas.

O Corpo de Bombeiros realizou 478 atendimentos e resgatou 349 pessoas diretamente de áreas de risco, mobilizando quase 1.500 militares. A operação de socorro contou com mais de 1.000 bombeiros, 386 viaturas, 102 embarcações, uma aeronave e cinco drones.

A Paraíba tem 31 cidades em situação de emergência, entre elas, a capital João Pessoa, onde choveu em apenas 2 dias quase 70% da média climatológica esperada para todo o mês de maio.

Pernambuco e Paraíba registram mortes, desalojados, desabrigados e danos causados por alagamentos e deslizamentos. Foto: Governo de PE.

No estado de Pernambuco, a Defesa Civil contabilizou 9.540 pessoas deslocadas de suas casas, sendo destas 7.908 desalojadas e 1.632 desabrigadas.

Além disso, foram registradas 6 mortes em Olinda e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, em decorrência de deslizamentos e inundações causados pelas fortes chuvas.

Alagamento na Rua da Amélia, Zona Norte do Recife (PE). Crédito: Reprodução.

No Grande Recife, nesta terça-feira (5) ainda há vários pontos de alagamentos de ruas e avenidas, o que deixa moradores isolados ou com dificuldades para se deslocar. Aulas foram suspensas em universidades e escolas estaduais.

E ainda, segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), os rios Capibaribe e Dois Unas atingiram a cota de alerta, e moradores de quatro cidades devem ficar atentos ao risco de inundação. Estes municípios são: Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata.

Morador do Recife ironiza.

"Minha rua alagada minha vida"

Essa é triste realidade das cidades ADM pelo PT e PSB de João Campos pic.twitter.com/BKUSYrFxPK — Quando os justos governam o povo se alegra.PV29'2 (@PernambucanaJB) May 2, 2026

O governo do estado decretou situação de emergência em 27 municípios atingidos, medida que facilita a liberação de recursos e reforça as ações de assistência

E atenção, pois como a previsão é de mais chuva para hoje (5) em ambos os estados, os riscos de novos alagamentos e deslizamentos se mantêm. As autoridades recomendam que os moradores de áreas de risco busquem abrigo seguro e acompanhem os alertas emitidos pela Defesa Civil dos estados.

Referências da notícia

Paraíba segue com mais de 3 mil pessoas fora de casa por causa das chuvas. 05 de maio, 2026. Redação G1 PB.

Pernambuco e Paraíba têm 12,8 mil desalojados ou desabrigados devido às chuvas, e governo reconhece emergência. 04 de maio, 2026. Redação O Globo - RJ.

Chuvas levam cidades de Pernambuco e Paraíba a situação de emergência. 04 de maio, 2026. Gabriel Corrêa.

Chuva no Grande Recife suspende aulas e deixa ruas alagadas; veja vídeos e fotos. 05 de maio, 2026. Redação G1 Pernambuco.

