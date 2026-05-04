Frente fria traz risco de tempestades e rajadas superiores a 100 km/h nesta semana

A região Sul do Brasil volta a entrar em alerta nesta semana com a chegada de uma nova frente fria.

O suporte de um rio atmosférico favorece tempestades severas com risco de granizo, e as rajadas de vento podem alcançar 100 km/h sobre o Rio Grande do Sul.

Com a passagem de uma frente fria, eventos extremos tomaram conta da região Sul do Brasil neste início de maio. Enquanto no Dia do Trabalhador (1) o Rio Grande do Sul vivenciou um episódio de chuvas extremas, com acumulados de 300 mm em 24 horas, no sábado (2) tempestades severas se formaram em Santa Catarina deixando muitos estragos, sendo que um possível tornado está sob investigação na Serra Catarinense.

Agora, a região Sul está em alerta para uma nova frente fria prevista para se formar entre quarta (6) e quinta-feira (7). A atuação de um intenso rio atmosférico, transportando calor e muita umidade da Amazônia em direção ao sul do continente, deve trazer uma nova rodada de tempestades severas com potencial de granizo e tornado. As rajadas de vento associadas ao deslocamento da frente fria podem superar 100 km/h, trazendo riscos à população. Confira os detalhes.

Rio atmosférico intenso favorece tempo severo

O ciclone extratropical relacionado à nova frente fria está previsto para se formar entre a Argentina e o Uruguai ao longo da quinta-feira (7), onde as chuvas e tempestades devem ser mais intensas.

Contudo, neste mesmo dia, uma onda de tempestades severas deve afetar também o Sul do Brasil, principalmente nas regiões de fronteira do Rio Grande do Sul. Há elevado potencial para formação de granizo especialmente nas regiões Oeste, Campanha e Sul do estado gaúcho.

Entre quinta (6) e sexta-feira (7), tempestades continuam se formando entre a metade oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná e também sobre o Mato Grosso do Sul (onde devem ser intensas na sexta).

Previsão de formação de ciclone (L) e tempestades severas para quinta-feira (7), segundo o ECMWF.

Um dos principais ingredientes para o tempo severo previsto é um intenso rio atmosférico que deve atuar a partir de quarta (6) e se fortalecer até sexta-feira (8). Um rio atmosférico é um corredor de umidade que transporta grandes volumes de vapor d’água da Amazônia em direção ao sul do continente.

Esse transporte está diretamente ligado ao Jato de Baixos Níveis da América do Sul (JBNAS), um escoamento intenso de ventos em baixos níveis a leste da Cordilheira dos Andes. Climatologicamente, o JBNAS começa a atuar de forma mais frequente e organizada sobre o Sul do Brasil a partir de maio, justamente durante a transição para o inverno.

Previsão de rio atmosférico para sexta-feira (8), segundo o ECMWF.

A injeção de umidade e calor via JBNAS aumenta a instabilidade da atmosfera. Isso ocorre porque o ar quente e úmido favorece a formação de nuvens de tempestade mais intensas. Esse ambiente contribui para o aumento da energia disponível para convecção (CAPE).

De forma simples, o CAPE representa o “combustível” das tempestades. Quanto maior a CAPE, maior o potencial para correntes de ar ascendentes fortes, o que favorece a formação de temporais com chuva intensa, granizo e rajadas de vento.

Entre quarta (6) e quinta-feira (5) o CAPE está previsto alcançar níveis extremos sobre o Rio Grande do Sul e, além disso, a variação do vento com a altura (cisalhamento) também será favorável à ocorrência de tornados, especialmente na metade sul do estado.

Rajadas de vento ultrapassam 100 km/h

Conforme a frente fria avança ao longo da sexta-feira (8), as rajadas de vento associadas serão intensas, entre 70 e 100 km/h em uma faixa com orientação norte-sul entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, podendo se aproximar ou superar 100 km/h no Centro, Sul e Nordeste do estado gaúcho.

Previsão de rajada de vento para sexta-feira (8), segundo o ECMWF.

Rajadas de vento da ordem de 100 km/h têm potencial para causar diversos impactos. Nessa intensidade, são comuns a queda de árvores e galhos de grande porte, além de interrupções no fornecimento de energia devido a danos em postes e linhas elétricas.

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Também podem ocorrer destelhamentos, com telhas e estruturas mais frágeis sendo arrancadas, enquanto objetos soltos podem ser arremessados, oferecendo risco à população. Placas, outdoors e outras estruturas leves também podem ser derrubadas, e, em áreas costeiras, o mar tende a ficar muito agitado, com possibilidade de ressaca. A partir da sexta-feira (8) as rajadas diminuem de intensidade, mas avançam sobre Santa Catarina, Paraná e São Paulo até sábado (9).