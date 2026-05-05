Ondas de até 3 metros no Rio de Janeiro provocam fechamento de vias e alertas de segurança

A agitação marítima no Rio de Janeiro deve permanecer até a tarde desta terça-feira (5), motivando o Centro de Operações a recomendar que a população evite terminantemente banhos de mar e mirantes próximos à orla.

Trechos da Avenida Niemeyer e Ciclovia Tim Maia foram bloqueados preventivamente. Foto: Reprodução/ TV Globo

O litoral do Rio de Janeiro enfrenta atualmente um forte episódio de ressaca que provocou incidentes em pontos turísticos e interditou vias importantes da cidade. Ondas elevadas atingiram violentamente a região do Leblon, causando preocupação entre os frequentadores da orla carioca durante o início desta semana.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico oficial diante das condições adversas do oceano, que permanecem vigentes até a tarde desta terça-feira. Autoridades municipais estão monitorando a situação para garantir a segurança de todos que circulam pelas áreas costeiras da capital fluminense.

Impactos no Leblon e fechamento da ciclovia Tim Maia

No mirante do Leblon, uma onda de grandes proporções atingiu um quiosque localizado no alto das pedras na tarde da última segunda-feira (4). O avanço repentino da água derrubou equipamentos e molhou clientes e funcionários, gerando um cenário de susto e correria generalizada no estabelecimento.

Consequentemente, a Ciclovia Tim Maia, no trecho situado entre São Conrado e o Vidigal, foi totalmente interditada pela administração municipal de maneira preventiva. Registros de ondas com mais de dois metros de altura motivaram o acionamento imediato dos protocolos de segurança na região da Avenida Niemeyer.

Evite ficar próximo ao mar, até a Marinha avisar que está seguro.



Funcionários e clientes de quiosque no mirante do Leblon, foram atingidos hoje (segunda-feira 04/05) pela ressaca que atinge as praias do Rio. pic.twitter.com/H1SagmqhCP — Rio de Nojeira Oficial (@riodenojeiraofc) May 4, 2026

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) informou que as ondas devem oscilar entre 2,5 e 3 metros de altura ao longo do período de alerta. O bloqueio da via exclusiva para ciclistas visa evitar acidentes graves, visto que a força das águas atinge diretamente o costão rochoso.

Apesar do perigo para banhistas e pedestres, o cenário de agitação marítima atraiu diversos surfistas experientes em busca de condições desafiadoras. No Pontão do Leblon e na praia de Itacoatiara, em Niterói, o mar apresentou ondas superiores a 3,5 metros em pontos específicos.

Recomendações de segurança e alerta da marinha

O aviso de ressaca emitido pela Marinha teve início ainda na noite de domingo (3) e permanece ativo até o meio da tarde de hoje. Durante esse intervalo crítico de instabilidade, a orientação técnica principal é que a população redobre o cuidado ao transitar próximo ao oceano.

Nesse sentido, o COR-Rio recomenda explicitamente que se evite o banho de mar e a prática de quaisquer modalidades aquáticas em áreas vulneráveis. Permanecer em mirantes ou locais próximos à linha d'água representa um risco desnecessário enquanto as previsões meteorológicas indicarem forte agitação.

Pescadores também receberam instruções específicas para suspender a navegação durante o período de alerta, priorizando a integridade física e material das tripulações. Ciclistas devem evitar os trechos da orla onde a espuma das ondas alcança a pista e as calçadas.

Referências da notícia

Ressaca no Rio: onda atinge quiosque no Leblon e Marinha dá alerta. 04 de maio, 2026.

Prefeitura do Rio interdita ciclovia após avanço do mar na orla. 05 de maio, 2026.