Ciclone Bomba pode afetar o Brasil nos próximos dias; saiba o que esperar

Um ciclone extratropical de desenvolvimento muito rápido se formará ao longo desta semana, e sua frente fria associada será capaz de trazer tempestades severas para o Brasil nos próximos dias.

Previsão de pressão e rajadas de vento no sábado durante a tarde mostra o ciclone-bomba se formando sobre o oceano Atlântico, com centro na altura da Argentina.

Entre essa quarta-feira (6) e a quinta-feira (7), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar entre a Argentina e o Uruguai, já ocasionando a formação de nebulosidade intensa e pancadas de chuva sobre estes países. Entre a sexta-feira (8) e o sábado (9), esse sistema se transformará em um ciclone com um desenvolvimento muito rápido e centro na altura da Argentina.

Algumas rodadas de previsão do tempo mostram a pressão central do ciclone caindo muito rapidamente, de 994 para 970 hPa em apenas 24 horas, entre a sexta-feira (8) e o sábado (9). Caso a previsão se mostre verdadeira, esse desenvolvimento rápido pode resultar na classificação do fenômeno como um CICLONE BOMBA, o que ocorre quando a pressão central de um sistema cai pelo menos 24 hPa em 24 horas.

Durante sua formação, especialmente na quinta-feira (7), o sistema será capaz de causar pancadas de chuva intensas sobre os dois países mencionados, mas na sexta-feira o ciclone já estará se deslocando pelo oceano Atlântico, se afastando da América do Sul.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva no sábado durante a madrugada mostra o ciclone com uma pressão central muito baixa, após um possível desenvolvimento como ciclone-bomba.

O ciclone não atuará diretamente sobre o Brasil durante sua formação, mas já durante a tarde e a noite da quinta-feira (7) ele impulsionará uma frente fria em direção ao Brasil, que conseguirá afetar o tempo no país e causará chuvas fortes sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de probabilidade de chuva na quinta-feira durante a tarde mostra a chegada da frente fria no Rio Grande do Sul. Antes de atuar no Brasil, o sistema causará tempestades no Uruguai.

Na sexta-feira (8), a frente fria continuará avançando, causando chuvas sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e oeste/sul de São Paulo. Durante o Sábado (9) e o domingo (10), os resquícios da frente fria ainda estarão formando uma faixa de nebulosidade e chuva sobre o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Sistema causa chuvas de 100 mm e ventos de 100 km/h

Até o final do domingo (10), os maiores acumulados de chuva previstos estão sobre o Uruguai, o Mato Grosso do Sul e o Paraná - onde as chuvas podem ultrapassar os 200 mm totais, causando transtornos para a população, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostra que o Uruguai, Mato Grosso do Sul e Paraná serão os estados mais afetados pela chuva ao longo da passagem da frente fria.

O sistema também será capaz de causar rajadas fortes de vento. Na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, previsões indicam rajadas de 80 km/h, que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla. No interior do continente, durante a passagem da frente, os modelos de previsão indicam rajadas de vento de até 90 km/h.

Como as previsões do modelo possuem pequenas variações inerentes à previsão, não se descarta a possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h, especialmente na sexta-feira (8). Isso pode ocasionar a queda de árvores, placas e objetos altos, e torres de transmissão.

Previsão de rajadas de vento na sexta-feira de madrugada mostra rajadas de vento de 90 km/h durante a passagem da frente fria nos estados de RS e SC. As velocidades reais podem ser maiores.

Como regra geral, sempre evite enfrentar o mau tempo e transitar em locais de risco, como vias próximas a rios. Durante tempestades, de maneira alguma enfrente a correnteza (mesmo que a água pareça baixa) e nem transite em locais onde há risco de deslizamento.

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Vale lembrar que, após a passagem desta frente, uma massa de ar frio avançará pelo país, fazendo as temperaturas caírem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo em parte do Norte do país. Há risco de geadas generalizadas na região Sul e precipitação invernal.