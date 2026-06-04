Dia dos Namorados: como proteger a qualidade das rosas contra o frio e a umidade no Sudeste

Frio, nebulosidade e chuva fraca marcam o início de junho no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, exigindo cuidados com colheita, transporte e conservação das rosas para as vendas brasileiras do Dia dos Namorados.

Rosas ganham destaque na proximidade do Dia dos Namorados, período em que produtores e floriculturas intensificam os cuidados para garantir flores frescas e bem conservadas.

A preparação das rosas para o Dia dos Namorados ocorre sob tempo mais úmido e ameno em parte do Sudeste nesta primeira semana de junho. Entre segunda (1) e quarta-feira (3), uma frente fria costeira favorece nebulosidade e chuva fraca a moderada no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o ar frio mantém tardes menos quentes.

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A data comemorativa é celebrada em 12 de junho, mas os cuidados começam antes: flores precisam ser colhidas, selecionadas, transportadas e mantidas com boa aparência até chegarem ao consumidor. Nesta etapa, menos sol, folhas e botões molhados e variações de temperatura podem exigir atenção adicional em viveiros, estufas, floriculturas e centros de distribuição.

Frente fria deixa leste de SP e RJ com mais nuvens e chuva passageira

O sistema avança principalmente pelo oceano e não apresenta, até o momento, sinal de tempestades generalizadas no Sudeste. Ainda assim, a circulação marítima leva umidade à faixa leste: na terça-feira, as chuvas se espalham pelo litoral sul e leste paulista e alcançam áreas do Rio de Janeiro, com intensidade em geral fraca a moderada.

Na quarta-feira (3), mesmo com a frente fria mais afastada, os ventos vindos do mar ainda favorecem céu nublado e chuva fraca em áreas costeiras e no leste dos dois estados. Para as flores de corte, esse tipo de tempo chama atenção não pelo volume extremo de chuva, mas pela permanência de um ambiente úmido durante a preparação para uma das semanas de maior procura por rosas.

Ar mais frio pode conservar flores, mas umidade pede manejo cuidadoso

A chegada do ar frio ajuda a manter as temperaturas amenas no leste do Sudeste. Entre terça e quarta-feira, as mínimas ficam abaixo de 16 °C em São Paulo e podem se aproximar de 9 °C no sul paulista e na Região Serrana do Rio; durante a tarde, áreas do leste paulista e do centro-sul fluminense podem não ultrapassar 21 °C.

Temperaturas amenas na manhã de quinta-feira (4) alcançam áreas de São Paulo e do Sudeste, favorecendo a conservação das rosas.

Para as rosas, temperaturas moderadas podem reduzir a abertura acelerada dos botões após o corte, algo interessante para a comercialização. Porém, quando o frio vem acompanhado de nebulosidade e umidade frequente, o manejo precisa evitar que flores permaneçam molhadas por longos períodos. Nesta semana, os pontos de atenção são:

ventilação em ambientes protegidos, especialmente nos períodos mais nublados;

cuidado com botões e folhas úmidos durante a seleção e a embalagem;

atenção ao transporte sob chuva passageira no leste paulista e fluminense;

manutenção da cadeia de conservação até a venda dos buquês.

Semana prévia ao Dia dos Namorados exige planejamento da colheita e entrega

O frio e a nebulosidade desta primeira semana de junho não significam perda automática para a floricultura. O efeito prático depende do tempo de exposição à umidade, da proteção dos cultivos e da organização entre colheita e entrega. Em áreas menos afetadas pela chuva, as operações podem seguir com menor interferência; já no leste de SP e no Rio, pausas curtas ou reforço na proteção das flores podem ser necessários.

Para floriculturas e consumidores, a previsão também ajuda a compreender por que os buquês exigem cuidados desde a origem: flores transportadas e armazenadas em boas condições tendem a chegar mais preservadas à semana do Dia dos Namorados. Com a demanda se aproximando, acompanhar a evolução de chuva e temperatura será importante para produtores, distribuidores e lojistas.