Formação de frente fria impacta o Brasil no início desta semana; saiba o que esperar

O processo de formação de uma frente fria e sua atuação vai impactar o Brasil já no início da semana. Confira a previsão do tempo e saiba o que esperar. Mais informações: Forte frente fria provoca tempestades e intenso contraste térmico no Feriado de Tiradentes, 21 de abril

O processo de formação de uma frente fria inicia-se nesta segunda-feira (15) e traz mudanças no tempo para parte da Região Sul, como aumento do potencial das chuvas, redução nas temperaturas, risco de tempestades e, também, reforça a bolha de ar quente entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Para quem lê, há esperança de refresco nas temperaturas e de até frio, mas trata-se de um sistema de baixa amplitude, que fica restrito ao Sul do Brasil. Assim, o seu efeito é mais de aumento das temperaturas no país do que de frio.

Segunda-feira: o tempo firme ainda predomina, mas há alertas de tempestades

A segunda-feira (20) será de tempo firme em boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, temperaturas máximas em torno dos 30°C na maioria das localidades. Condições térmicas mais agradáveis ficam para as áreas mais elevadas do Sul do Brasil e do leste do Sudeste, com temperaturas em torno dos 25°C.

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Em relação à mudança do tempo pelas chuvas, uma região instável se desenvolve do norte ao leste da Argentina, com as instabilidades podendo provocar chuva forte e tempestades no extremo oeste do Rio Grande do Sul, nas regiões de fronteira com a Argentina e o Uruguai, a partir da do período da manhã.

Previsão de chuva e pressão para a manhã da segunda-feira, 20 de abril.

A partir da tarde, as instabilidades se espalham mais pelo Oeste Gaúcho e, mais para o fim do dia, passam a atuar até a porção central da Campanha e na região das Missões.

No período da noite, as chuvas perdem intensidade, mas se espalham atingindo todo o Oeste, Missões e Campanha do Rio Grande do Sul. No extremo oeste de Santa Catarina, há possibilidade de pancadas de chuva forte e trovoadas na região de fronteira.

No Centro-Oeste, no período da tarde, pancadas isoladas e tempestades atingem o oeste do Mato Grosso do Sul, o oeste e norte do Mato Grosso. Já no Sudeste, o tempo segue firme.

Terça-feira: a frente fria se forma e aumenta o potencial de chuvas e de tempestades

Na madrugada da terça-feira (21), as instabilidades ganham intensidade e deixam em alerta para o risco de tempestades severas no Oeste e Missões do Rio Grande do Sul. Essa condição se mantém durante a manhã e inclui a região da Campanha e a região Central mais para o fim do período.

No período da tarde, os riscos e tempestades se espalham para outras regiões, como o Sul, Norte e região de Porto Alegre, mantendo os alertas para o período da noite no Sudeste e nas proximidades da região de Porto Alegre.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da terça-feira, 21 de abril.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o tempo firme predomina, com previsão e alertas de chuvas de até forte intensidade e de tempestade pontuais no oeste do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.

O calor também é destaque, com máximas em torno dos 30°C em várias localidades do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste. As temperaturas ficam mais amenas no leste do Sudeste e nas regiões mais elevadas do Sul.