Forte frente fria provoca tempestades e intenso contraste térmico no Feriado de Tiradentes, 21 de abril

Uma frente fria atuará sobre o sul do país, trazendo tempestades e uma massa de ar frio que fará as temperaturas caírem. Ao mesmo tempo, o sistema impulsiona um aquecimento significativo sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

O sistema traz tempestades à região Sul, e uma massa de ar muito frio que fará as temperaturas caírem. Ao mesmo tempo, o sistema impulsiona o calor no Sudeste e Centro-Oeste.

Entre o Domingo (19) e a segunda-feira (20), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar entre a Argentina e o Uruguai, se transformando em um ciclone. Conforme o sistema se forma, sua frente fria associada avançará e será capaz de formar chuvas significativas sobre parte do Brasil.

Na própria segunda-feira (20) durante a tarde e a noite, tempestades se formarão em boa parte do Rio Grande do Sul; no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná; e também no sul do Mato Grosso do Sul. Ao longo da terça-feira (21), as tempestades avançam pelo restante dos estados gaúcho e catarinense.

Até o final do feriado, as tempestades trazem acumulados totais de 100 mm que podem causar transtornos (como alagamentos em vias e áreas urbanas) e rajadas de vento de até 70 km/h que podem ocasionar queda de galhos de árvores. Não se exclui a possibilidade de outros transtornos, como cortes na energia elétrica.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da próxima quarta-feira mostra que os volumes de chuva podem chegar a até 100 mm em alguns pontos localizados do RS e do MS.

Após a passagem das chuvas, no entanto, o destaque fica para uma massa de ar frio que também avançará pela região Sul.

Massa de ar frio também avança pelo país

Durante a terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o ar frio avança pelo Rio Grande do Sul e, na quarta-feira (22), também chega a parte de Santa Catarina, oeste do Paraná e oeste do Mato Grosso do Sul, como é possível observar na imagem abaixo. A massa de ar frio não deve avançar muito mais que isso, e não chega ao Sudeste do país durante o feriado.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quarta-feira durante a tarde mostra o avanço da massa de ar frio por parte da região Sul durante o feriado de Tiradentes e após seu fim.

Com isso, as máximas em grande parte do Rio Grande do Sul caem de maneira considerável no feriado de Tiradentes e podem ficar próximas dos 20°C, com alguns municípios registrando máximas de até 18°C. Enquanto isso, no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, as máximas decorrentes do calor intenso podem chegar a 36°C.

Isso indica uma diferença grandiosa de 18°C entre as máximas do Sul e do Sudeste/Centro-Oeste ao longo do Feriado de Tiradentes: Enquanto o RS registra frio considerável, o Sudeste e o Centro-Oeste são afetados por uma onda de calor intensa.

Essa situação ainda é impulsionada pelo próprio ciclone e sua frente fria. O efeito de “pré-frontal” causado pelo sistema fará as temperaturas subirem de maneira considerável sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, mesmo que a frente fria não chegue até essa região.

Previsão de temperaturas máximas no Sul (esquerda) e no Sudeste (direita) mostram um contraste térmico de quase 20°C entre as máximas de 18°C no Sul e de 36°C no Sudeste e Centro-Oeste.

Condições pré-frontais acontecem porque, em uma região ao norte da frente fria, (a) ventos passam a soprar de norte, transportando ar quente das regiões tropicais; (b) é comum haver maior insolação e (c) as correntes de ar também podem gerar aumento da pressão atmosférica e aquecimento.

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Graças às tempestades, sempre vale lembrar: Evite enfrentar o mau tempo e transitar em locais de risco, como avenidas próximas a rios. Durante tempestades, de maneira alguma enfrente a correnteza (mesmo que a água pareça baixa) e nem transite em locais onde há risco de deslizamento.