Onda tropical provocará aumento das chuvas no Brasil em pleno período seco; entenda
A Oscilação de Madden-Julian (OMJ) entrará em uma fase capaz de impulsionar a formação de chuvas sobre o Brasil na semana que vem, ocasionando acumulados altos de chuva mesmo num período que normalmente é mais seco.
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Previsões indicam que haverá um aumento significativo das chuvas no centro-norte do país ao longo da semana que vem, e este aumento está conectado com uma oscilação atmosférica chamada de Oscilação de Madden-Julian (OMJ) - um padrão de circulação atmosférica que sempre está se propagando pela atmosfera em direção leste.
Essas anomalias de chuva geralmente surgem primeiro sobre o oeste do Oceano Índico e permanecem evidentes à medida que se deslocam sobre as águas quentes do Pacífico tropical. Eventualmente, o padrão chega à região das Américas, quando é capaz de impulsionar de maneira evidente a formação de chuvas. Isso acontece especialmente entre as fases numeradas como 8, 1 e 2.
Como é possível observar na imagem acima, estamos entrando justamente nestas fases ao longo da próxima semana, quando a MJO irá transitar entre as fases 7 (fase atual), 8 e 1. Isso significa que, mesmo num período mais seco de outono, a MJO será capaz de impulsionar a formação de chuvas sobre o Brasil.
OMJ influenciará a chuvas no país
O reflexo da atuação da MJO pode ser observado na previsão de anomalias de chuva entre os dias 8 e 15 de Junho. O fenômeno fará os acumulados de chuva subirem para valores acima da média em grande parte do país, como é possível observar na imagem abaixo.
Na semana que vem, ainda haverá o auxílio de outro sistema: A formação de um ciclone na altura da região Sul vai direcionar a circulação de ventos e umidade sobre o país, criando um rio atmosférico entre a região da Amazônia e o Sudeste do Brasil.
Esse fenômeno atuará em conjunto com a MJO, sendo capaz de alimentar a formação de tempestades mais ao sul e originando a grande anomalia de chuvas que observamos sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná - estados que serão mais afetados pelas tempestades.
Com isso, espera-se acumulados de chuva que podem facilmente exceder os 100 mm na área afetada pelo rio atmosférico, e 200 mm na região norte - atingindo especialmente os estados do Amazonas, Roraima e Amapá. As áreas mais afetadas pela chuva podem ser observadas no mapa abaixo.
Por isso, caso você esteja em um dos estados mencionados, não deixe de acompanhar também as previsões de chuva específicas para o seu município, que estão disponíveis aqui no portal. Assim, você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo ao longo da semana que vem.
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