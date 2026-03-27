Fim de semana sem outono: bolha de calor atinge 5 estados com quase 40°C

O fim de semana será de calor intenso no centro-sul do Brasil, com temperaturas próximas de 40°C em vários estados, madrugadas abafadas e temperaturas de 30°C já às 10h da manhã. Mais informações: Início da Semana Santa pode ter alívio ao calor e aumento das chuvas em parte do Brasil

As temperaturas no centro-sul do Brasil começam a disparar a partir de sexta-feira (27), com máximas que podem alcançar ou ultrapassar 35°C no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao longo do fim de semana, as temperaturas continuam subindo e podem se aproximar dos 39°C em alguns lugares.

Quando falamos de “outono”, o imaginário popular associa a estação com temperaturas amenas. Mas a verdade é que o outono, que abrange o trimestre completo entre 1° de março a 31 de maio na meteorologia, é uma estação de transição que combina características tanto do verão quanto do inverno.

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Então, apesar das temperaturas previstas para os próximos dias serem consideradas extremas - ou seja, muito raras dentro da climatologia - elas fazem parte do que chamamos de ‘variabilidade natural do clima’.

Em março de 2025, por exemplo, estações meteorológicas do Rio Grande do Sul registraram temperaturas acima de 40°C, quebrando recordes para o mês. A seguir, confira os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana no centro-sul do Brasil.

Sábado: 30°C às 10h da manhã

O amanhecer de sábado (28) será abafado, com temperaturas mínimas de 24°C a 25°C às 7h da manhã no Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e na área de divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

As temperaturas podem alcançar ou ultrapassar 30°C antes das 10h da manhã.

À tarde, as maiores temperaturas máximas previstas pelo modelo ECMWF, de confiança da Meteored, podem se aproximar ou superar 36°C no Noroeste do Paraná, Rio Grande do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), Mato Grosso do Sul (diversas áreas do estado), São Paulo (extremo oeste) e Minas Gerais (Triângulo Mineiro).

Previsão de anomalia de temperatura máxima no sábado (28), de acordo com o ECMWF.

As anomalias previstas tanto para o amanhecer quanto para a tarde (mapa acima) alcançam 7°C acima da média.

Previsão de temperatura máxima no sábado (28), de acordo com o GFS.

O modelo GFS, no entanto, é ainda mais pessimista e aponta para máximas de 38°C em uma ampla área sobre o Rio Grande do Sul, mas também no sudeste e oeste de Santa Catarina e Oeste do Paraná. De acordo com ambos os modelos, as temperaturas podem permanecer na casa dos 30°C até às 20h,

Domingo: 10°C acima da média

Em algumas áreas, como no oeste da Região Sul e do Mato Grosso do Sul o calor não dará trégua nem de madrugada, com temperaturas que podem permanecer entre 24°C e 27°C até o amanhecer do domingo (29). No centro-leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, as temperaturas mínimas serão mais amenas e abaixo de 20°C.

No domingo (29), novamente as temperaturas irão subir muito rápido ao longo da manhã. Enquanto as maiores temperaturas serão à tarde, por óbvio, as maiores anomalias serão durante a manhã, com desvios de até 10°C acima da média sobre todo o Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e faixa oeste do Paraná.

Previsão de anomalia de temperatura na manhã de domingo (29), de acordo com o ECMWF.

De acordo com o GFS, às 11h da manhã as temperaturas serão acima de 33°C sobre uma ampla área no Rio Grande do Sul, podendo chegar a impressionantes 36°C no Noroeste do estado e também na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul.

Nestas mesmas áreas, as temperaturas máximas podem se aproximar de 40°C durante a tarde de acordo com o GFS. Temperaturas entre 34°C e 36°C estão previstas principalmente para a fronteira oeste da Região Sul, em grande parte do Mato Grosso do Sul e também no oeste de São Paulo e de Minas Gerais.

Previsão de temperatura máxima no domingo (29), de acordo com o GFS.

A umidade relativa será baixa e abaixo dos valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde, entre 22% e 30% principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná até Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Dias de calor extremo e com baixa umidade exigem atenção redobrada à saúde, principalmente em relação às crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

É importante ingerir bastante água ao longo de todo o dia e, sempre que possível, evitar exposição ao sol e atividades físicas (incluindo passeios com os pets) nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h.

Referências da notícia