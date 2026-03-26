Início da Semana Santa pode ter alívio ao calor e aumento das chuvas em parte do Brasil

Os últimos dias de março serão de calor extremo sobre o centro-sul do Brasil. O alívio, porém, começa na próxima segunda-feira (30), com o aumento das chuvas na faixa leste do Sul e Sudeste.

Confira as áreas em alerta para tempestades.

Os próximos dias serão de calor extremo sobre o centro-sul do Brasil, com máximas que podem ultrapassar os 35°C e se aproximar de 38°C em algumas áreas entre sexta (27) e segunda-feira (30). Dias de calor persistente sempre levantam uma dúvida comum entre a população: até quando ele vai durar?

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A boa notícia é que o alívio começa no início da Semana Santa, pelo menos na faixa leste das regiões Sul e Sudeste, quando um padrão de escoamento dos ventos em altos níveis favorece o aumento das chuvas em parte dessas áreas. Confira os detalhes.

Semana Santa inicia com chuvas e tempestades

A precipitação prevista até domingo (29) no centro-sul do Brasil será na forma de tempestades isoladas, associadas à combinação de calor e umidade. Na segunda-feira (30), porém, um sistema chamado de vórtice ciclônico de altos níveis começa a atuar a leste da região Sul.

Esta circulação em altos níveis atua como uma forçante dinâmica, favorecendo a formação de nuvens e aumento das chuvas em determinadas regiões, onde a convecção é favorecida.

As chuvas começam na faixa leste da Região Sul na segunda-feira (30) e avançam em direção a faixa central, podendo ocorrer na forma de tempestades, principalmente sobre a área entre o norte do Rio Grande do Sul, oeste e centro de Santa Catarina e centro-sul do Paraná. No Sudeste, há possibilidade de chuvas fracas na faixa leste entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Previsão de chuva na segunda-feira (30), de acordo com o ECMWF.

No último dia do mês, terça-feira (31), enquanto o ciclone em altos níveis avança sobre o Rio Grande do Sul, onde desfavorece a precipitação, ele atua no sentido de favorecer o aumento das chuvas no Sudeste. O litoral norte do Paraná também está sob alerta para chuvas intensas entre segunda (30) e terça-feira (31).

Previsão de tempestades na terça-feira (31), de acordo com o ECMWF.

Tempestades também estão previstas para o noroeste do Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. As tempestades podem ser intensas, com risco de danos relacionados a rajadas de vento e formação de granizo.

Previsão de chuva acumulada entre quinta (26) e terça-feira (31), de acordo com o ECMWF.

Os maiores volumes de chuva acumulada devem ocorrer no litoral, entre o norte do Paraná e o sul de São Paulo, e também no Espírito Santo, entre 60 mm e 70 mm. No Espírito Santo a maior parte do volume deve ocorrer na segunda-feira (30), enquanto entre Paraná e São Paulo, na terça (31). Chuvas intensas em intervalos curtos de tempo podem causar transtornos, especialmente em áreas urbanizadas.

Alívio do calor extremo

O calor extremo pode ser representado pelo índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a temperatura máxima, mostrado pela escala de cores em amarelo e vermelho nos mapas abaixo.

De uma forma simplificada, este índice ressalta áreas onde a previsão diária para uma região é muito diferente do que o modelo normalmente prevê, ultrapassando um limiar estatístico conhecido como quantil 99.

EFI do ECMWF para temperatura máxima entre domingo (29) e terça-feira (31). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Quando olhamos para a evolução do EFI entre domingo (29) e terça-feira (31), notamos que a área destacada com temperaturas extremas recua da faixa leste do Sul e Sudeste para oeste, representando um alívio do calor extremo nesta região.

Previsão de temperatura máxima terça-feira (31), de acordo com o ECMWF.

De fato, as temperaturas máximas ficam abaixo de 30°C na faixa leste do Sul e Sudeste a partir de segunda-feira (30). Na terça-feira (31), as máximas ficam em torno dos 20°C a 22°C entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, principalmente devido às chuvas, uma vez que não há uma massa de ar frio atuando.