Fim de semana da Páscoa terá calor, frente fria e ar frio; confira os estados afetados

Calor de 40°C e entrada de massa de ar frio marcam um fim de semana de Páscoa de contrastes no Brasil.

Páscoa de contrastes: frio de 12°C e calor de 40°C marcam o próximo fim de semana.

Os últimos dias foram de calor extremo sobre grande parte do centro-sul do país. Uma circulação em altos níveis da atmosfera vem trazendo chuva e aliviando o calor em parte da região, mas em algumas áreas esse alívio será passageiro, uma vez que o fim de semana de Páscoa será marcado pela volta do calor extremo.

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Porém, nem só de calor - e chocolates - será feita a Páscoa 2026: a passagem de uma frente fria rasa e de caráter oceânico no fim de semana irá trazer temperaturas amenas no domingo (5), principalmente sobre a metade sul do Rio Grande do Sul e faixa leste entre o Sul e Sudeste. Confira os detalhes.

Volta do calor extremo e máximas de 41°C

No último fim de semana de março, a região Sul enfrentou temperaturas próximas a 40°C. Desde segunda-feira (30), grande parte da região já vem sentindo um alívio do calor extremo, com temperaturas dentro do normal.

Entre sexta-feira (3) e o fim de semana de Páscoa, porém, as temperaturas extremas voltam sobre a região Sul e Centro-Oeste, de acordo com o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a temperatura máxima.

EFI do ECMWF para temperatura máxima no fim de semana. Créditos: Meteored/Adaptado de ECMWF.

De uma forma simplificada, este índice ressalta áreas com valores incomuns a extremos, baseado na climatologia das previsões. Ou seja, são previsões raras onde os valores diários são muito diferentes do que normalmente acontece.

A área afetada abrange principalmente o Norte do Rio Grande do Sul, metade oeste de Santa Catarina e Paraná, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. As maiores temperaturas estão previstas para a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, podendo alcançar 41°C no sábado (4).

Previsão de temperatura máxima no sábado (4), de acordo com o GFS.

No Noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná, as máximas de sábado (4) devem ser entre 36°C e 38°C, de acordo com o GFS. Nas demais áreas da região Sul, temperaturas próximas de 35°C.

No domingo de Páscoa (5), as temperaturas extremas devem diminuir ligeiramente na área destacada pelo EFI, enquanto a entrada de uma massa de ar frio traz alívio para o calor entre parte das regiões Sul e Sudeste.

Frente fria oceânica, massa de ar frio

Ao mesmo tempo que as temperaturas se elevam no fim de semana de Páscoa, há previsão da passagem de uma frente fria oceânica.

Por ‘oceânica’ entende-se que sua atuação será, sobretudo, no sul do Rio Grande do Sul e faixa leste das regiões Sul e Sudeste, onde há previsão de chuvas fracas (mas podem ser mais intensas na faixa leste do Rio Grande do Sul).

Nestas áreas, as temperaturas diminuem ao longo do fim de semana, mas especialmente no domingo de Páscoa (5).

Previsão de temperatura mínima (esquerda) e máxima (direita) no domingo de Páscoa (5), de acordo com o ECMWF.

O amanhecer terá mínima entre 14°C e 16°C em uma ampla faixa entre o Sul e o Sudeste, onde as temperaturas máximas serão entre 19°C (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e 25°C (São Paulo).