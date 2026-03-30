Mudança do tempo atinge o Sudeste amanhã com alertas de tempestades

A virada de mês tem alerta de tempestades na Região Sudeste. Há risco de tempestades intensas com chuvas volumosas e risco de transtornos. Mais informações: Início da Semana Santa pode ter alívio ao calor e aumento das chuvas em parte do Brasil

A virada de mês e o início de abril serão de muita instabilidade sobre a Região Sudeste do Brasil, quando tempestades se espalham sobre os quatro estados entre terça (31) e quarta-feira (1).

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Essas tempestades estão relacionadas a uma circulação em altos níveis da atmosfera conhecida como vórtice ciclônico de altos níveis. Este sistema induz dinamicamente o levantamento do ar sobre determinadas áreas, favorecendo a formação de nuvens e chuva. Neste caso, a região de favorecimento será principalmente sobre o Sudeste.

Previsão de vórtice ciclônico em altos níveis nesta terça-feira (31), de acordo com o ECMWF.

As tempestades têm maior potencial de intensidade sobre São Paulo, com risco de granizo principalmente na metade oeste do estado. Isso, porém, não descarta a possibilidade de sistemas intensos também sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Confira os detalhes.

Terça-feira

Tempestades estão previstas ao longo de todo o último dia de março, terça-feira (31), mas devem ganhar força a partir da tarde, se espalhando sobre uma ampla área, incluindo o São Paulo e sua Região Metropolitana, Minas Gerais (especialmente Sul e Sudoeste), Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Indicadores de severidade, porém, apontam que a área com maior risco é o oeste do estado de São Paulo, onde há possibilidade de granizo.

Sistemas com presença de granizo são nuvens com grande desenvolvimento vertical, com correntes de vento intensas e muitos raios.

Previsão de tempestades nesta terça-feira (31), de acordo com o ECMWF.

Mesmo sem previsão de grandes acumulados de precipitação, as chuvas podem ser intensas, ou seja: grande quantidade em um curto período de tempo. Isso eleva o risco de transtornos, especialmente nas áreas mais urbanizadas, onde há risco de alagamentos repentinos ou enxurradas.

Previsão de chuva nesta terça-feira (31), de acordo com o ECMWF.

Em diferentes momentos do dia, as chuvas devem ser mais intensas sobre o estado de São Paulo, metade norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e metade sul de Minas Gerais, embora também possam ocorrer pancadas intensas isoladas na metade norte do estado.

Quarta-feira

No primeiro dia de abril, quarta-feira (1), os alertas de tempestades e chuvas intensas estão mantidos. O risco de tempestades, porém, aumenta em termos de área, podendo abranger praticamente todo o território do Sudeste, principalmente a partir da tarde, exceto pela metade norte do Espírito Santo.

Previsão de tempestades nesta quarta-feira (1), de acordo com o ECMWF.

Apesar do risco de granizo diminuir, as tempestades ainda podem ser intensas, principalmente na faixa oeste de São Paulo e Minas Gerais, mas também no Sul do Rio de Janeiro.

As chuvas, novamente, podem ser intensas em diferentes momentos do dia, especialmente sobre São Paulo (todo o território em alerta), Rio de Janeiro (Sul), Minas Gerais (Sul e Sudoeste) e Espírito Santo (Sul). Os maiores volumes acumulados até o final da quarta-feira (1) são em torno de 50 mm e estão previstos para São Paulo e Espírito Santo.

Previsão de chuva acumulada até o final da quarta-feira (1), de acordo com o ECMWF.

Aqui é importante reforçar que, apesar do volume total não parecer tão elevado, a forma com que a chuva é distribuída importa e muito: se o volume é distribuído em intervalos curtos de tempo com precipitação intensa, o risco de transtornos é elevado, e a Região Sudeste está em alerta para potenciais impactos.

Alertas continuam até sexta-feira (3)

Entre quinta (2) e sexta-feira (3), o Sudeste permanece em alerta para a ocorrência de tempestades e chuvas intensas. Na quinta-feira (2), as áreas em alerta para tempestades são, praticamente, as mesmas de quarta (1), enquanto na sexta (3) elas ficam mais restritas entre a faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro (onde têm maior potencial de intensidade) e também na área de divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.