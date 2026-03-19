Evento extremo e incomum de chuva coloca Sudeste e Nordeste em alerta para transtornos até segunda, 23

Durante cinco dias consecutivos, as chuvas devem ser intensas sobre a área entre o norte do Sudeste e o sul do Nordeste. Os altos acumulados diários elevam o risco para transtornos. Mais informações: Rio e São Paulo tem previsão de virada do tempo nesta quinta-feira; confira a previsão

Uma sequência de dias com chuvas incomuns a extremas vai atingir parte das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil entre quinta (19) e segunda-feira (23). O alerta é dado pelo índice de previsão extrema, do modelo ECMWF, que dispara quando o volume de chuva diária ultrapassa o limiar estatístico de cada área. Confira os detalhes.

Alerta de chuvas intensas e extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação vem alertando para uma sequência de 5 dias consecutivos com chuvas incomuns ou extremas em uma área entre Sudeste e o Nordeste do Brasil, começando quinta-feira (19).

Este índice é baseado na climatologia do próprio modelo e ressalta áreas onde o volume de precipitação diária é incomum (entre 0,5 e 0,8) ou extrema (entre 0,8 e 1), com base em uma medida estatística conhecida como quantil 99. Esse limiar representa valores que estão entre os mais altos já previstos pelo modelo para aquela região e época do ano, ou seja, chuvas que ocorrem em menos de 1% dos casos e, por isso, são consideradas raras.

EFI do ECMWF para a precipitação entre 19 e 23 de março, destacando as regiões Sudeste e Nordeste em um círculo vermelho. Créditos: Adaptado de ECMWF.

EFI para a precipitação entre 19 e 23 de março é mostrado nos mapas acima, destacando as regiões Sudeste e Nordeste em um círculo vermelho. As áreas com cores entre amarelo e laranja representam ‘chuvas incomuns’, enquanto as cores laranja escuro e vermelho representam as ‘chuvas extremas’.

De acordo com o índice, o dia com maior risco é sexta-feira (20), quando o índice alcança limiares de chuvas extremas, especialmente sobre o Sudeste.

Somente na sexta-feira (20) os acumulados podem ser de 100 mm em pontos na região que abrange Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (20), de acordo com o ECMWF.

Nos dias seguintes as chuvas continuam, com maior potencial de intensidade sobre o litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia até segunda-feira (23).

Acumulados diários de 100 mm elevam potencial de transtornos

Os maiores acumulados até o final de segunda-feira (23) estão previstos para ocorrer nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, ultrapassando os 100 mm.

Se a uma primeira vista 100 mm não parece muita chuva, é importante entender que este volume está previsto cair em intervalos de 24 horas, ou seja, são chuvas muito intensas em um intervalo curto de tempo, associadas principalmente com tempestades intensas.

Isso eleva muito o potencial de transtornos, principalmente nas regiões mais urbanizadas e áreas de risco, como encostas de morros e áreas próximas a córregos e rios.

Previsão de chuva acumulada até o final de segunda-feira (23), de acordo com o ECMWF.

Enquanto no norte do Rio de Janeiro o volume acumulado pode ultrapassar 120 mm, o estado com maior área em risco é, mais uma vez, Minas Gerais. No território mineiro, uma ampla faixa que atravessa Minas Gerais do Centro-Oeste em direção ao leste do estado, passando pela Grande Belo Horizonte e pelo Vale do Rio Doce até a Zona da Mata, deve ter acumulados que se aproximam ou ultrapassam 100 mm.

Recomendações de segurança

Durante eventos extremos de chuva, geralmente associados a tempestades, é fundamental adotar medidas de proteção. Evite permanecer em áreas abertas durante tempestades, não se abrigue sob árvores e jamais atravesse áreas alagadas, seja a pé ou de carro, a força da água pode ser maior do que parece.

Moradores de áreas de risco, com histórico de alagamentos, enchentes ou deslizamentos, devem redobrar a atenção. Mantenha documentos e objetos importantes em locais elevados e protegidos por embalagens impermeáveis, e esteja preparado para sair de casa rapidamente, caso necessário.

Fique atento a sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes e no solo, inclinação de árvores ou postes, estalos em estruturas e aumento repentino do nível de água. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).