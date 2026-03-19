Evento extremo e incomum de chuva coloca Sudeste e Nordeste em alerta para transtornos até segunda, 23
Durante cinco dias consecutivos, as chuvas devem ser intensas sobre a área entre o norte do Sudeste e o sul do Nordeste. Os altos acumulados diários elevam o risco para transtornos.
Uma sequência de dias com chuvas incomuns a extremas vai atingir parte das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil entre quinta (19) e segunda-feira (23). O alerta é dado pelo índice de previsão extrema, do modelo ECMWF, que dispara quando o volume de chuva diária ultrapassa o limiar estatístico de cada área. Confira os detalhes.
Alerta de chuvas intensas e extremas
O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação vem alertando para uma sequência de 5 dias consecutivos com chuvas incomuns ou extremas em uma área entre Sudeste e o Nordeste do Brasil, começando quinta-feira (19).
Este índice é baseado na climatologia do próprio modelo e ressalta áreas onde o volume de precipitação diária é incomum (entre 0,5 e 0,8) ou extrema (entre 0,8 e 1), com base em uma medida estatística conhecida como quantil 99. Esse limiar representa valores que estão entre os mais altos já previstos pelo modelo para aquela região e época do ano, ou seja, chuvas que ocorrem em menos de 1% dos casos e, por isso, são consideradas raras.
EFI para a precipitação entre 19 e 23 de março é mostrado nos mapas acima, destacando as regiões Sudeste e Nordeste em um círculo vermelho. As áreas com cores entre amarelo e laranja representam ‘chuvas incomuns’, enquanto as cores laranja escuro e vermelho representam as ‘chuvas extremas’.
Somente na sexta-feira (20) os acumulados podem ser de 100 mm em pontos na região que abrange Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.
Nos dias seguintes as chuvas continuam, com maior potencial de intensidade sobre o litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia até segunda-feira (23).
Acumulados diários de 100 mm elevam potencial de transtornos
Os maiores acumulados até o final de segunda-feira (23) estão previstos para ocorrer nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, ultrapassando os 100 mm.
Isso eleva muito o potencial de transtornos, principalmente nas regiões mais urbanizadas e áreas de risco, como encostas de morros e áreas próximas a córregos e rios.
Enquanto no norte do Rio de Janeiro o volume acumulado pode ultrapassar 120 mm, o estado com maior área em risco é, mais uma vez, Minas Gerais. No território mineiro, uma ampla faixa que atravessa Minas Gerais do Centro-Oeste em direção ao leste do estado, passando pela Grande Belo Horizonte e pelo Vale do Rio Doce até a Zona da Mata, deve ter acumulados que se aproximam ou ultrapassam 100 mm.
Recomendações de segurança
Durante eventos extremos de chuva, geralmente associados a tempestades, é fundamental adotar medidas de proteção. Evite permanecer em áreas abertas durante tempestades, não se abrigue sob árvores e jamais atravesse áreas alagadas, seja a pé ou de carro, a força da água pode ser maior do que parece.
Moradores de áreas de risco, com histórico de alagamentos, enchentes ou deslizamentos, devem redobrar a atenção. Mantenha documentos e objetos importantes em locais elevados e protegidos por embalagens impermeáveis, e esteja preparado para sair de casa rapidamente, caso necessário.
Fique atento a sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes e no solo, inclinação de árvores ou postes, estalos em estruturas e aumento repentino do nível de água. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).