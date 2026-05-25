Nova massa de ar polar atua no Sul e Sudeste e chegará até Bahia; saiba o que esperar

Nova massa de ar frio avançará ao longo dos próximos dias, mantendo o frio sobre as regiões Sul e Sudeste. O sistema será abrangente e potente o suficiente para chegar até a região Nordeste, fazendo as temperaturas caírem na Bahia. Mais informações: Nova massa de ar polar chega ao Brasil com impacto em 4 regiões

Uma nova massa de ar polar avançará pelo Brasil nos últimos dias de Maio, ajudando a manter o frio intenso sobre a Região Sul e fazendo as temperaturas caírem em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. O sistema será capaz até mesmo de atingir a região Nordeste devido à sua abrangência.

O sistema chega após uma intensa massa de ar frio que atuou na semana passada, ocasionando temperaturas negativas de até -1°C na região Sul e temperaturas mínimas de até 8°C na região Sudeste, com ocorrência de geadas em diversos estados.

Ao longo desta terça-feira (26) e da quarta-feira (27), uma região de baixa pressão vai se aprofundar e se transformar em um ciclone na costa da América do Sul. O sistema impulsionará uma frente fria ao longo do país e, na sequência, uma massa de ar polar intensa.

Previsão de pressão, ventos, nebulosidade e chuva na quarta-feira mostra um ciclone se formando sobre o oceano Atlântico, próximo à costa do Brasil, impulsionando uma massa de ar polar.

As temperaturas começam a cair já na terça-feira (26) entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e o sistema continuará avançando nos dias seguintes.

Frio abrangente chega ao Nordeste

Na quarta-feira (27), a massa de ar frio afetará São Paulo (especialmente o litoral sul, região metropolitana da capital e Vale do Paraíba), sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. Entre a quinta-feira (28) e a sexta-feira (29), o sistema ganhará intensidade e afetará também o Espírito Santo e todo o leste de Minas Gerais (incluindo a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce e o Vale do Mucuri).

Entre a sexta-feira (29) e o sábado (30), o sistema avançará ainda mais, atingindo boa parte da Bahia e fazendo as temperaturas caírem. O frio não será intenso, mas as temperaturas mais amenas serão bastante perceptíveis, especialmente após um longo período de vários meses desde a última massa de ar frio que conseguiu chegar à Bahia.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no início da sexta-feira (esqueda) e no final do sábado (direita) ilustram o avanço da massa de ar frio ao longo do próximo final de semana.

Na região Sul, o frio atinge sua intensidade máxima na quinta-feira durante a madrugada e a manhã, quando grande parte dos municípios registrará temperaturas mínimas muito baixas e ocorrência de geadas pontuais. Embora modelos indiquem mínimas de 1°C, há risco de temperaturas ainda mais baixas, chegando a 0°C ou valores negativos.

Previsão de temperaturas mínimas na quinta-feira durante o início da manhã mostra que grande parte da região Sul registrará temperaturas abaixo de 10°C. Há risco de geadas.

O frio no Sudeste atinge seu ápice na sexta-feira (29), quando diversos municípios do leste paulista, dos pontos de maior altitude do Rio de Janeiro, da Serra da Mantiqueira e do Caparaó podem registrar temperaturas inferiores a 10°C, com risco de geadas pontuais.

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Na Bahia, as temperaturas caem entre 2 e 4 graus em diversos municípios ao longo da sexta-feira (29) e do sábado (30), conforme o sistema avança pelo estado. Apesar do tempo ficar mais ameno no estado Nordestino, não há previsão de frio extremo nem geadas.

Previsão de temperaturas máximas na Bahia na quarta-feira (esquerda) e no sábado (direita) ilustra uma queda de alguns graus nas temperaturas ao longo do próximo final de semana.

Ainda assim, como é possível observar na imagem acima, municípios como Ibicoara, Maracás e Jaguaquara podem registrar máximas de apenas 20°C - valor relativamente baixo para a região. A situação é impulsionada ainda pela formação de nebulosidade intensa e chuvas sobre a região, que impedem que a radiação solar aqueça o solo.