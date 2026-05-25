Ciclone na costa traz virada no tempo e acende alerta de chuva forte e mais frio em SP

Ao longo desta terça-feira (26), uma área de baixa pressão dará origem a um ciclone e vai mudar o tempo no estado de São Paulo, levando chuva forte e temporais, além de diminuir as temperaturas a partir do meio da semana. Mais previsão: Virada no tempo: baixa pressão acende alerta para temporais no Sul e em SP

Ao longo desta terça-feira (26) uma área alongada de baixa pressão atmosférica (cavado) irá se aprofundar e dar origem a um novo ciclone na costa da Região Sul do Brasil. No decorrer do dia, o processo de formação deste sistema vai aumentar as instabilidades sobre o estado de São Paulo.

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Até o fim do dia, o sistema deixará o estado paulista em alerta para chuva forte e temporais, além de riscos de transtornos, especialmente em áreas vulneráveis. Logo após, em meados desta semana, o ar frio entra em cena diminuindo as temperaturas na região.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Virada no tempo em SP nesta terça

A manhã de terça-feira (26) começa com tempo firme e céu de sol entre algumas nuvens no estado de São Paulo. A capital paulista terá céu parcialmente nublado neste período.

Contudo, a partir do início da tarde a nebulosidade aumenta em todo o estado e as instabilidades começam a atingir áreas do Litoral Sul e do leste.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para terça-feira (26) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde há possibilidade de chuva em todo o território paulista, porém, o potencial é maior para a faixa leste e áreas litorâneas. Nestas áreas são esperadas chuvas de até forte intensidade, que podem ocorrer em forma de pancadas, com tempestades e muitos raios. As demais áreas do estado terão chuvas fracas a moderadas.

São Paulo em atenção nesta terça-feira (26): grande potencial para chuva intensa e tempestades na faixa leste do estado a partir da tarde.

As áreas em maior risco para as chuvas fortes e tempestades são as regiões de Itapetininga, Campinas, Grande São Paulo, Baixada Santista e Taubaté (Litoral Norte), onde inclusive alerta-se para o risco de transtornos como alagamentos, especialmente em áreas vulneráveis. Além disso, não se descarta a possibilidade de queda de granizo pontual.

A capital paulista terá pancadas de chuva e temporais durante a tarde e chance de chuva fraca à noite, com céu bastante encoberto.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (26) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, ainda há risco de chuva forte em áreas do norte, na região de Limeira e Campinas; nas demais áreas do estado, o tempo tende a ficar firme mas ainda com nebulosidade.

A partir da quarta-feira (27), o ciclone se afasta do continente, mas ainda haverá possibilidade de chuvas fracas e isoladas no leste do estado, especialmente nas áreas litorâneas, por conta da circulação (ventos) de sul/sudeste. Na capital paulista, Sol com muitas nuvens durante os dias intercalando com períodos de céu nublado e potencial baixo para garoa.

Temperaturas diminuem nos próximos dias em SP

A partir da quarta-feira (27), com o afastamento do ciclone, a circulação dos ventos vai trazer um ar mais frio e úmido do oceano para dentro do continente, especialmente para a faixa leste de São Paulo, deixando as manhãs mais frias e as tardes com temperaturas que não sobem tanto, e até com uma sensação de friozinho.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para sexta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nos próximos dias, as manhãs terão temperaturas mínimas variando entre 10°C e 16°C em grande parte de São Paulo, com os menores valores sendo registrados na região Central e em localidades do leste do estado, deixando uma sensação de friozinho, como por exemplo, em Itapetininga e São Carlos.

As temperaturas máximas durante as tardes ficam mais baixas no leste e em áreas do centro do estado ao longo desta semana, onde não passam dos 22°C e chegam em torno dos 15°C/17°C (tons verdes no mapa abaixo) em localidades do leste, como por exemplo, em Ribeirão Branco (15°C), Juquitiba (16°C) e Santo André (17°C).

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para sexta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, ao longo da semana as mínimas ficarão em torno de 13°C e as máximas em torno dos 19°C.