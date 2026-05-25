Ciclone na costa traz virada no tempo e acende alerta de chuva forte e mais frio em SP
Ao longo desta terça-feira (26), uma área de baixa pressão dará origem a um ciclone e vai mudar o tempo no estado de São Paulo, levando chuva forte e temporais, além de diminuir as temperaturas a partir do meio da semana.
Ao longo desta terça-feira (26) uma área alongada de baixa pressão atmosférica (cavado) irá se aprofundar e dar origem a um novo ciclone na costa da Região Sul do Brasil. No decorrer do dia, o processo de formação deste sistema vai aumentar as instabilidades sobre o estado de São Paulo.
Até o fim do dia, o sistema deixará o estado paulista em alerta para chuva forte e temporais, além de riscos de transtornos, especialmente em áreas vulneráveis. Logo após, em meados desta semana, o ar frio entra em cena diminuindo as temperaturas na região.
Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.
Virada no tempo em SP nesta terça
A manhã de terça-feira (26) começa com tempo firme e céu de sol entre algumas nuvens no estado de São Paulo. A capital paulista terá céu parcialmente nublado neste período.
Contudo, a partir do início da tarde a nebulosidade aumenta em todo o estado e as instabilidades começam a atingir áreas do Litoral Sul e do leste.
Ao longo da tarde há possibilidade de chuva em todo o território paulista, porém, o potencial é maior para a faixa leste e áreas litorâneas. Nestas áreas são esperadas chuvas de até forte intensidade, que podem ocorrer em forma de pancadas, com tempestades e muitos raios. As demais áreas do estado terão chuvas fracas a moderadas.
As áreas em maior risco para as chuvas fortes e tempestades são as regiões de Itapetininga, Campinas, Grande São Paulo, Baixada Santista e Taubaté (Litoral Norte), onde inclusive alerta-se para o risco de transtornos como alagamentos, especialmente em áreas vulneráveis. Além disso, não se descarta a possibilidade de queda de granizo pontual.
A capital paulista terá pancadas de chuva e temporais durante a tarde e chance de chuva fraca à noite, com céu bastante encoberto.
À noite, ainda há risco de chuva forte em áreas do norte, na região de Limeira e Campinas; nas demais áreas do estado, o tempo tende a ficar firme mas ainda com nebulosidade.
A partir da quarta-feira (27), o ciclone se afasta do continente, mas ainda haverá possibilidade de chuvas fracas e isoladas no leste do estado, especialmente nas áreas litorâneas, por conta da circulação (ventos) de sul/sudeste. Na capital paulista, Sol com muitas nuvens durante os dias intercalando com períodos de céu nublado e potencial baixo para garoa.
Temperaturas diminuem nos próximos dias em SP
A partir da quarta-feira (27), com o afastamento do ciclone, a circulação dos ventos vai trazer um ar mais frio e úmido do oceano para dentro do continente, especialmente para a faixa leste de São Paulo, deixando as manhãs mais frias e as tardes com temperaturas que não sobem tanto, e até com uma sensação de friozinho.
Nos próximos dias, as manhãs terão temperaturas mínimas variando entre 10°C e 16°C em grande parte de São Paulo, com os menores valores sendo registrados na região Central e em localidades do leste do estado, deixando uma sensação de friozinho, como por exemplo, em Itapetininga e São Carlos.
As temperaturas máximas durante as tardes ficam mais baixas no leste e em áreas do centro do estado ao longo desta semana, onde não passam dos 22°C e chegam em torno dos 15°C/17°C (tons verdes no mapa abaixo) em localidades do leste, como por exemplo, em Ribeirão Branco (15°C), Juquitiba (16°C) e Santo André (17°C).
Na capital paulista, ao longo da semana as mínimas ficarão em torno de 13°C e as máximas em torno dos 19°C.
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