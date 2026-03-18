Rio e São Paulo tem previsão de virada do tempo nesta quinta-feira; confira a previsão
Previsão indica possibilidade de chuvas intensas, nebulosidade e uma queda das temperaturas ao longo dos próximos dias, sinalizando uma mudança do tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro.
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Após um período de diversos dias de chuvas irregulares e localizadas, com tempo mais firme e ensolarado, as condições meteorológicas começam a mudar já nesta quinta-feira (19) sobre o estado de São Paulo. Previsões indicam que as chuvas vão se espalhar pelo estado especialmente durante a tarde, atingindo praticamente todos os municípios paulistas ao longo do dia.
Embora essas chuvas, inicialmente, não atinjam o Rio de Janeiro, elas se espalham e se deslocam em direção norte ao longo do dia. Na sexta-feira (20), as chuvas já atingem São Paulo com menor intensidade, porém se intensificam em território fluminense, como podemos observar na imagem abaixo.
Vale notar que pancadas de chuva também se formam em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo nos próximos dias, fazendo com que os últimos dias de verão sejam particularmente chuvosos em toda a região Sudeste. O verão termina oficialmente nesta sexta-feira (20).
Os acumulados, num geral, se mantém próximos dos 50 mm totais de chuva - mas há risco, em municípios localizados, de chuvas mais intensas. Previsões indicam a possibilidade de até 100 mm de chuva em cidades pontuais, em situação similar ao aviso emitido pelo INMET.
Temperaturas caem nos próximos dias
Além das chuvas, a alta formação de nebulosidade sobre toda a região Sudeste faz com que as temperaturas caiam ligeiramente. Em São Paulo capital, as máximas caem de 32°C nesta quarta-feira (18) para apenas 26°C nesta sexta-feira (20). Similarmente, na capital do Rio de Janeiro, as temperaturas máximas caem de 30°C para 26°C.
As temperaturas mínimas não mudam de maneira drástica, permanecendo por volta dos 20°C em ambas as capitais ao longo desta semana. Isso ocorre porque a formação de nebulosidade intensa inibe a perda radiativa de energia durante a noite.
Isso traz um alívio bem-vindo para o calor registrado nos últimos dias, sem a ocorrência de frio extremo - Já que cidades como Itapira, Barra Bonita e Presidente Prudente, em São Paulo, registraram máximas de até 34°C nesta última terça-feira (17). Um calor significativo, embora não extremo.