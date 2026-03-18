    Rio e São Paulo tem previsão de virada do tempo nesta quinta-feira; confira a previsão

    Previsão indica possibilidade de chuvas intensas, nebulosidade e uma queda das temperaturas ao longo dos próximos dias, sinalizando uma mudança do tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro.

    Previsão de probabilidade de chuva nesta quinta-feira durante a tarde mostra condições para formação de pancadas de chuva generalizadas sobre todo o estado de São Paulo.
    Previsão de probabilidade de chuva nesta quinta-feira durante a tarde mostra condições para formação de pancadas de chuva generalizadas sobre todo o estado de São Paulo.

    Após um período de diversos dias de chuvas irregulares e localizadas, com tempo mais firme e ensolarado, as condições meteorológicas começam a mudar já nesta quinta-feira (19) sobre o estado de São Paulo. Previsões indicam que as chuvas vão se espalhar pelo estado especialmente durante a tarde, atingindo praticamente todos os municípios paulistas ao longo do dia.

    De acordo com alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há risco de chuvas de até 100 mm por dia com ventos intensos de até 100 km/h. Isso traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e descargas elétricas.

    Embora essas chuvas, inicialmente, não atinjam o Rio de Janeiro, elas se espalham e se deslocam em direção norte ao longo do dia. Na sexta-feira (20), as chuvas já atingem São Paulo com menor intensidade, porém se intensificam em território fluminense, como podemos observar na imagem abaixo.

    Previsão de probabilidade de chuva nesta sexta-feira durante a tarde mostra que haverá condições para formação de pancadas de chuva sobre o Rio de Janeiro ao longo do dia.
    Previsão de probabilidade de chuva nesta sexta-feira durante a tarde mostra que haverá condições para formação de pancadas de chuva sobre o Rio de Janeiro ao longo do dia.

    Vale notar que pancadas de chuva também se formam em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo nos próximos dias, fazendo com que os últimos dias de verão sejam particularmente chuvosos em toda a região Sudeste. O verão termina oficialmente nesta sexta-feira (20).

    Os acumulados, num geral, se mantém próximos dos 50 mm totais de chuva - mas há risco, em municípios localizados, de chuvas mais intensas. Previsões indicam a possibilidade de até 100 mm de chuva em cidades pontuais, em situação similar ao aviso emitido pelo INMET.

    Temperaturas caem nos próximos dias

    Além das chuvas, a alta formação de nebulosidade sobre toda a região Sudeste faz com que as temperaturas caiam ligeiramente. Em São Paulo capital, as máximas caem de 32°C nesta quarta-feira (18) para apenas 26°C nesta sexta-feira (20). Similarmente, na capital do Rio de Janeiro, as temperaturas máximas caem de 30°C para 26°C.

    Previsão de temperaturas máximas na sexta-feira durante a tarde mostra que a maior parte dos estados de SP e RJ registrará temperaturas inferiores a 30°C, sinalizando um declínio no calor.
    Previsão de temperaturas máximas na sexta-feira durante a tarde mostra que a maior parte dos estados de SP e RJ registrará temperaturas inferiores a 30°C, sinalizando um declínio no calor.

    As temperaturas mínimas não mudam de maneira drástica, permanecendo por volta dos 20°C em ambas as capitais ao longo desta semana. Isso ocorre porque a formação de nebulosidade intensa inibe a perda radiativa de energia durante a noite.

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    Isso traz um alívio bem-vindo para o calor registrado nos últimos dias, sem a ocorrência de frio extremo - Já que cidades como Itapira, Barra Bonita e Presidente Prudente, em São Paulo, registraram máximas de até 34°C nesta última terça-feira (17). Um calor significativo, embora não extremo.