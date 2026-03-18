Rio e São Paulo tem previsão de virada do tempo nesta quinta-feira; confira a previsão

Previsão indica possibilidade de chuvas intensas, nebulosidade e uma queda das temperaturas ao longo dos próximos dias, sinalizando uma mudança do tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Previsão de probabilidade de chuva nesta quinta-feira durante a tarde mostra condições para formação de pancadas de chuva generalizadas sobre todo o estado de São Paulo.

Após um período de diversos dias de chuvas irregulares e localizadas, com tempo mais firme e ensolarado, as condições meteorológicas começam a mudar já nesta quinta-feira (19) sobre o estado de São Paulo. Previsões indicam que as chuvas vão se espalhar pelo estado especialmente durante a tarde, atingindo praticamente todos os municípios paulistas ao longo do dia.

De acordo com alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ), há risco de chuvas de até 100 mm por dia com ventos intensos de até 100 km/h. Isso traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e descargas elétricas.

Embora essas chuvas, inicialmente, não atinjam o Rio de Janeiro, elas se espalham e se deslocam em direção norte ao longo do dia. Na sexta-feira (20), as chuvas já atingem São Paulo com menor intensidade, porém se intensificam em território fluminense, como podemos observar na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuva nesta sexta-feira durante a tarde mostra que haverá condições para formação de pancadas de chuva sobre o Rio de Janeiro ao longo do dia.

Vale notar que pancadas de chuva também se formam em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo nos próximos dias, fazendo com que os últimos dias de verão sejam particularmente chuvosos em toda a região Sudeste. O verão termina oficialmente nesta sexta-feira (20).

Os acumulados, num geral, se mantém próximos dos 50 mm totais de chuva - mas há risco, em municípios localizados, de chuvas mais intensas. Previsões indicam a possibilidade de até 100 mm de chuva em cidades pontuais, em situação similar ao aviso emitido pelo INMET.

Temperaturas caem nos próximos dias

Além das chuvas, a alta formação de nebulosidade sobre toda a região Sudeste faz com que as temperaturas caiam ligeiramente. Em São Paulo capital, as máximas caem de 32°C nesta quarta-feira (18) para apenas 26°C nesta sexta-feira (20). Similarmente, na capital do Rio de Janeiro, as temperaturas máximas caem de 30°C para 26°C.

Previsão de temperaturas máximas na sexta-feira durante a tarde mostra que a maior parte dos estados de SP e RJ registrará temperaturas inferiores a 30°C, sinalizando um declínio no calor.

As temperaturas mínimas não mudam de maneira drástica, permanecendo por volta dos 20°C em ambas as capitais ao longo desta semana. Isso ocorre porque a formação de nebulosidade intensa inibe a perda radiativa de energia durante a noite.

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Isso traz um alívio bem-vindo para o calor registrado nos últimos dias, sem a ocorrência de frio extremo - Já que cidades como Itapira, Barra Bonita e Presidente Prudente, em São Paulo, registraram máximas de até 34°C nesta última terça-feira (17). Um calor significativo, embora não extremo.