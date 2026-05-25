Alerta no Sul: chuvas atrasam plantio do trigo antes de nova massa polar

Chuvas fortes voltam ao Sul nesta semana e podem atrasar o plantio do trigo, especialmente no RS, SC e PR, antes da chegada de uma nova massa polar que reforça o frio nos próximos dias no campo.

Excesso de chuva pode encharcar áreas de trigo no Sul do Brasil e dificultar o avanço do plantio antes da chegada de uma nova massa de ar polar.

As chuvas voltam a ganhar força no Sul do Brasil nesta semana e podem atrasar o plantio do trigo, especialmente entre segunda e quarta-feira. O alerta envolve Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde a baixa pressão aumenta o risco de temporais antes da chegada de uma nova massa de ar polar.

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O momento exige atenção porque muitas áreas estão em fase de preparo do solo, dessecação, aplicação de insumos ou início da semeadura. Quando a chuva cai em curto intervalo, o produtor perde janela operacional, a entrada de máquinas fica limitada e o excesso de umidade pode comprometer a implantação das lavouras de inverno.

Chuva avança pelo Sul e interrompe a janela de campo

A mudança começa com a organização de áreas de instabilidade sobre o Sul, favorecidas por baixa pressão e pelo avanço de um cavado, que funciona como uma faixa alongada de ar mais instável. O sinal mais forte aparece do oeste do Paraná ao oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com pancadas que podem ganhar intensidade entre a tarde e a noite.

Chuva acumulada até quarta-feira pode superar 50 mm em áreas do Oeste de Santa Catarina e atingir parte do Paraná e do norte do Rio Grande do Sul

No mapa, a chuva aparece como uma faixa irregular, mas com núcleos mais carregados sobre áreas agrícolas importantes.

Isso significa que o impacto não será igual em todos os municípios: algumas lavouras podem receber volumes moderados, enquanto outras ficam sob temporais capazes de deixar o solo encharcado em poucas horas. Pontualmente, os acumulados podem ser suficientes para provocar alagamentos em estradas vicinais e atrasar o transporte de insumos.

Trigo sente primeiro o excesso de umidade no solo

Para o trigo, o problema principal não é apenas a chuva, mas o momento em que ela chega. Em áreas ainda em preparo ou semeadura, o excesso de água reduz a trafegabilidade, aumenta o risco de compactação e pode atrasar operações essenciais para garantir boa emergência das plantas.

Os impactos mais prováveis no campo são:

atraso na entrada de máquinas para semeadura e adubação;

dificuldade para aplicar herbicidas e insumos no tempo correto;

risco de compactação em talhões trabalhados com solo úmido;

germinação irregular em áreas com encharcamento persistente;

maior pressão de doenças se a umidade permanecer elevada.

Esse efeito também vale para aveia, cevada e canola, culturas que dividem a janela agrícola de outono e inverno no Sul.

A preocupação maior fica nos talhões de baixada, solos mal drenados e áreas onde a chuva se repetir em dois ou três dias seguidos. Atrasos curtos nem sempre significam perda de safra, mas reduzem a margem de manobra em propriedades que dependem de poucos dias de tempo firme.

Frio retorna depois da chuva e muda o manejo

Após a instabilidade, a nova massa polar começa a reforçar o frio pelo Sul. O Rio Grande do Sul deve sentir primeiro a queda de temperatura, seguido por Santa Catarina e Paraná. Nas áreas de serra e planalto, as madrugadas voltam a ficar mais frias, com sensação de inverno e possível resfriamento mais acentuado em baixadas.

Para o produtor, a sequência chuva forte seguida de frio pede planejamento. O ideal é evitar operações em solo saturado, acompanhar a umidade antes de retomar a semeadura e observar áreas recém-emergidas, que podem responder mais lentamente com temperaturas baixas. No curto prazo, a palavra-chave é cautela: aproveitar as aberturas de tempo, mas sem forçar máquinas em áreas ainda encharcadas.