Conheça a praia escondida na Bahia onde é possível 'andar sobre o mar'

No extremo sul da Bahia, uma pacata vila de pescadores abriga uma das praias mais deslumbrantes e preservadas do Brasil que, durante a maré baixa, forma um banco de areia extenso por onde se pode caminhar.

Esta praia tem um banco de areia que se estende por quilômetros durante a maré baixa, cercado por piscinas naturais de ambos os lados. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Corumbau é um refúgio paradisíaco no extremo sul da Bahia, uma vila que pertence ao distrito de Prado, na chamada Costa do Descobrimento. É uma pacata vila de pescadores que abriga uma das praias mais deslumbrantes e preservadas do país.

Esta praia é a Ponta do Corumbau, o cartão-postal da vila, famosa por suas águas cristalinas, mar calmo e uma longa faixa de areia que avança mar adentro durante a maré baixa, por onde se pode caminhar.

Conheça abaixo os atrativos deste local incrível.

A praia Ponta do Corumbau

A Ponta do Corumbau é uma das regiões mais isoladas no Litoral Sul da Bahia. Por lá não há multidões de turistas, nem grandes hotéis ou aglomerados de barracas na areia, mas sim, tem muita tranquilidade e o movimento da maré.

Aliás, a maré muda de baixa para alta duas vezes por dia, mas a altura vai variando durante o mês e mudando de horário. E é justamente a maré baixa que forma um dos principais atrativos da praia, um extenso banco de areia que fica exposto avançando mar adentro, por onde se pode caminhar.

Esta praia é um destino ideal para quem quer sossego, paz e distância da vida agitada das grandes cidades.

Vista aérea da praia da Ponta do Corumbau e o banco de areia na maré baixa. Crédito: Divulgação.

A Ponta do Corumbau tem cerca de 7 km de extensão, com areia fina e branca e mar calmo e esverdeado.

Um passeio que você pode fazer por lá é o mergulho nos recifes de corais de Itacolomi. Barcos saem da praia e, em cerca de 30 minutos, chegam aos recifes, com piscinas naturais, peixes coloridos e tartarugas. Os passeios pelo mar podem também incluir roteiros para observação de baleias jubarte, entre junho e novembro.

Praia Ponta de Corumbau, na Bahia. Crédito: Divulgação.

Ao lado da Ponta do Corumbau, o Rio Corumbau proporciona um banho delicioso para quem deseja água doce e também oferece passeios de canoa, caiaque ou stand-up paddle.

A vila tem vários restaurantes rústicos, e os principais estão localizados lado a lado, bem na Ponta do Corumbau e de frente para o mar, com comidas típicas, frutos do mar e mesinhas e espreguiçadeiras para quem quiser descansar.

Como chegar na praia?

O difícil acesso à Ponta do Corumbau é o principal fator que ajuda a manter a praia ainda tão tranquila. As estradas não são boas.

O acesso mais rápido é a partir de Caraíva, de onde partem passeios de buggy diariamente, que cortam caminho pelas pistas de terra e areia, onde não há acesso para carro.

O trajeto de carro entre Caraíva e Corumbau é bem mais longo e demorado. Mas para quem está viajando de carro, o melhor caminho é via BA-101, com acesso à pista de terra que leva à praia em Itamaraju.

Quando visitar a região?

A alta temporada ocorre entre o Natal e o Carnaval, mas mesmo assim, a praia não fica lotada devido ao difícil acesso.

Sobre o clima, os meses de fevereiro e março são mais quentes e de julho a setembro mais amenos. Evite os períodos de chuva mais frequente que são de março a maio e de outubro a dezembro.

Já no caso para ver a faixa de areia que se forma, o melhor período é durante as luas nova e cheia, quando a maré baixa atinge o pico.

Referências da notícia

4 experiências para viver Corumbau, o paraíso do sul da Bahia. 21 de maio, 2026. Márcio Diniz.

Corumbau: refúgio perfeito para relaxar no sul da Bahia. 10 de abril, 2025. Clarice Sena.

Ponta do Corumbau – Bahia: Como chegar e o que fazer. 17 de novembro, 2025. Jair Prandi.