Duas frentes frias avançam pelo Brasil nesta semana; veja os dias da virada no tempo

Duas frentes frias devem mudar o tempo no Brasil nesta semana. A primeira atua entre segunda (6) e quarta-feira (8), enquanto a segunda chega entre sexta-feira (10) e o fim de semana.

Duas frentes frias devem atuar no Brasil ao longo desta semana. A primeira está associada a um ciclone extratropical que se formou no último domingo (5), no Oceano Atlântico, a leste da costa uruguaia. Este sistema deve influenciar o tempo até quarta-feira (8) na faixa leste do país, porém, com chuvas fracas.

Clique aqui para nos seguir e ative as notificações! Seja o primeiro a receber as previsões do tempo diretamente no seu celular através do nosso novo canal do WhatsApp.

A segunda deve se formar no próximo fim de semana, embora as instabilidades associadas ao seu desenvolvimento já comecem a atuar sobre a região Sul a partir de sexta-feira (10). São esperadas tempestades e chuvas volumosas. Confira os detalhes.

Primeira virada no tempo

A primeira virada no tempo ocorre ainda nesta segunda-feira (6), principalmente entre os estados de Santa Catarina e Paraná, onde as probabilidades de chuva aumentam até à tarde. O nordeste e parte da faixa leste do Rio Grande do Sul também deve ter chuva ao longo do dia.

Previsão de probabilidade de chuva (escala de cores) para a tarde de segunda-feira (6), segundo o ECMWF.

A partir de terça-feira (7), a frente fria avança em direção ao litoral do Sudeste, deixando o tempo encoberto e com chances de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo até quarta-feira (8).

Previsão de volume acumulado de chuva até o final de quarta-feira (8), segundo o ECMWF.

A intensidade das chuvas da primeira frente fria será entre fraca e moderada, com as chuvas mais intensas ocorrendo na faixa leste. Até o final de quarta-feira (8), os maiores volumes podem se aproximar ou ultrapassar 20 mm na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), metade norte do litoral de Santa Catarina, litoral sul de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Segunda virada no tempo

A partir de sexta-feira (10), áreas de instabilidade começam a se espalhar pela porção oeste da região Sul devido à formação de um novo ciclone extratropical. No sábado (11), essas instabilidades ganham força sobre os três estados da região, aumentando o risco de tempestades e de chuva forte, especialmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina, onde os acumulados diários podem ultrapassar 50 mm.

Previsão de tempestades para sábado (11), segundo o ECMWF.

No domingo (12), a chuva perde intensidade sobre a região Sul, enquanto a frente fria avança em direção aos estados do Centro-Oeste e do Sudeste, podendo alcançar o litoral sul do Nordeste até quarta-feira (15).

Previsão de chuva acumulada até o final de terça-feira (14), segundo o ECMWF.

As chuvas associadas à segunda frente fria devem ser mais volumosas, principalmente no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Os acumulados entre sexta-feira (10) e o final de terça-feira (14) podem variar entre 50 e 75 mm nessas áreas.

Apesar de a tendência indicar a atuação desse sistema, sua posição e intensidade ainda podem sofrer ajustes nos próximos dias, o que pode alterar a distribuição e os volumes de chuva previstos. Assim, é necessário continuar monitorando a evolução desse sistema ao longo da semana, já que ajustes na intensidade e na distribuição das chuvas ainda podem ocorrer.