Bavi se intensificou para um supertufão de categoria 5 e espera-se que o "monstro" tropical triplique de tamanho

Grande parte da comunidade científica meteorológica está monitorando de perto um "monstro" tropical, Bavi, que está se formando no Pacífico por vários motivos. Um deles é que sua pressão mínima prevista pode se aproximar da do supertufão Tip, que atingiu 871 hPa e é o atual recorde mundial.

Imagem infravermelha de Bavi, perto de Guam e das Ilhas Marianas, em 4 de julho de 2026, às 00:00 UTC. Imagem cedida pelo JWTC.

Bavi é o terceiro ciclone tropical de categoria 5 de 2026. Em, 3 de julho, já apresentava ventos de 260 km/h, segundo o Centro Conjunto de Alerta de Tufões (JTWC), e intensificou-se rapidamente em 120 km/h em 24 horas e 160 km/h em 36 horas. Bavi ultrapassou em muito o limite para a definição oficial de intensificação rápida, que estabelece um aumento de 56 km/h na velocidade do vento em 24 horas.

Evolução da intensidade do tufão Bavi, segundo dados do JTWC, até a categoria 5 e sua rápida intensificação em 3 de julho. Fonte: SSEC-WISC

Um monstro tropical potencialmente destrutivo

O ambiente por onde Bavi está se deslocando é propício à intensificação: águas quentes (29-30 ºC) e cisalhamento do vento muito baixo, o que significa que Bavi pode permanecer na categoria 5 por ainda mais tempo. Bavi desenvolveu um olho bem definido em imagens de satélite.

Secuencia de imágenes de Bavi para el 4 de julio de 2026. Fuente: JWTC

As previsões do JTWC indicavam que o tufão Bavi atingiria sua intensidade máxima, com ventos de 282 km/h, no domingo, 5 de julho, antes de enfraquecer ligeiramente para a categoria 4.

As Ilhas Marianas do Norte estão em sua trajetória e, ao atingir a costa, o JTWC prevê que Bavi será um furacão de categoria 5 com ventos de 270 km/h.

O modelo do ECMWF mostrou que Bavi poderia atingir rajadas de vento de 306 a 314 km/h com uma pressão central de 873 hPa, apenas 4 milibares abaixo do recorde mundial de pressão mais baixa já registrada, detido pelo supertufão Tip, com 871 hPa. Novas atualizações do ECMWF limitam a pressão mínima de Bavi a valores na faixa de 885 a 900 hPa, embora alguns cenários a reduzam ainda mais.

Bavi já é um ciclone intenso que pode aumentar de tamanho à medida que se intensifica em seu caminho para Guam e as Ilhas Marianas, potencialmente triplicando seu tamanho atual a caminho de Taiwan.

Aumento no tamanho da tempestade tropical Bavi de acordo com os campos de pressão e vento a 10 m, em nós e escala de cores, para: acima, 4 de julho às 00:00 UTC, e abaixo, 9 de julho de 2026 às 00:00 UTC, de acordo com o modelo ECMWF. Fonte: Tropicaltidbits



Em seguida, as trajetórias de Bavi mostram que ele poderá se dirigir para Taiwan e China na sexta-feira, 10 de julho.

Probabilidade de encontrar o centro de Bavi num raio de 150 km, de acordo com diferentes cenários de evolução e para os próximos dias. Fonte: Tomer Burg

Bavi manteve sua intensidade significativa como tufão até atingir a costa da Ásia.

Entretanto, o Atlântico não apresenta sinais de atividade tropical significativa nos próximos 7 dias.