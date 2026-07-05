Pulso de ar frio atinge o Brasil nesta semana e traz dias gelados em pelo menos 8 estados

Um novo ar frio chega ao Brasil nesta semana, baixando mais as temperaturas em boa parte do centro-sul. Ao menos oito estados terão máximas abaixo dos 20°C, proporcionando dias gelados.

O ar frio já começa a atuar no início da semana, com impacto já nas primeiras horas da segunda-feira (6) no Rio Grande do Sul e chegando ao Centro-Oeste e Sudeste na terça-feira (7). Assim, os estados que vão sentir mais o frio são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Quando será o pico do frio?

O pico do frio será diferente para cada região e estado. Nos estados do Sul, o dia mais frio será na terça-feira (7), quando o ar polar centraliza o seu núcleo sobre a Região.

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Na segunda-feira (6), devido ao avanço da massa de ar frio, as mínimas ocorrem no fim da noite no Rio Grande do Sul, no sul, centro e oeste de Santa Catarina, no sul e oeste do Paraná. As temperaturas atingem os 4°C no Sul gaúcho e ficam em torno dos 10°C nas regiões catarinenses.

Temperaturas prevista para a noite da segunda-feira, 6 de julho.

Na terça-feira (7), acontece o mesmo processo, mas agora para boa parte do Sul, com exceção da metade sul do Rio Grande do Sul. A presença da massa de ar frio afasta a nebulosidade em praticamente toda a Região, o que favorece a perda radiativa a partir do fim da tarde. Coincidindo com o avanço da massa de ar frio, o frio aumenta no período da noite, com mínimas próximas de 0°C nas regiões de Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e de Planalto.

Além das mínimas, as máximas não serão elevadas e ficam bem abaixo dos 20°C em todo o Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina e do Paraná, com valores que não passam dos 15°C no meio da tarde.

Temperaturas mínimas prevista para a quarta-feira, 8 de julho.

No Mato Grosso do Sul, o frio chega no sul do estado, com temperaturas que variam de 14 a 20°C. Frio mais intenso é previsto somente para o leste de São Paulo, onde as mínimas ficam em 12°C e as temperaturas não passam dos 20°C.

No Sudeste, o pico do frio acontece na quarta-feira (8), com máximas em torno dos 20°C no centro e leste de São Paulo, no sul e sudeste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. As mínimas ficam abaixo dos 15°C até a porção central de Minas Gerais, com valores em 17°C nas áreas litorâneas.

Temperaturas máximas prevista para a quarta-feira, 8 de julho.

Na Região Sul e no Mato Grosso do Sul, o frio continua, com máximas próximas dos 20°C, mas ainda com 1 a 4°C abaixo. Já as mínimas atingem valores próximos dos 0°C em toda a metade norte do Rio Grande do Sul, sul, centro e oeste de Santa Catarina até o sul do Paraná, com potencial de valores bastante negativos de até -6°C.

No restante da semana, o frio continua, mas perdendo intensidade. De qualquer forma, ainda serão dias bastante frios, com máximas de no máximo 20°C em todo a Região Sul, e leste do Sudeste.