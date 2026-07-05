Vídeo viral: é filmada uma erupção freatomagmática no vulcão Taal, nas Filipinas

Quando o magma incandescente entra em contacto com água subterrânea ou marinha, desencadeia-se uma erupção freatomagmática. O vapor que se forma instantaneamente gera explosões violentas que lançam enormes colunas de cinza. Leia o relatório completo aqui.

No passado dia 30 de junho de 2026, registou-se uma erupção freatomagmática do vulcão Taal. De acordo com relatórios do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (PHIVOLCS), foram registados pelo menos dois eventos nesse dia na cratera principal da ilha do vulcão Taal, situada na província de Batangas, a cerca de 50-70 km a sul de Manila.

O primeiro ocorreu por volta das 7:13 e durou aproximadamente quatro minutos, enquanto o segundo, mais notável, ocorreu às 14:34 e prolongou-se por quatro minutos e meio.

As erupções geraram cinzas e colunas ricas em vapor que atingiram até 1.200 metros de altura acima da cratera antes de se deslocarem para sudoeste. Os meios de comunicação locais explicaram que as observações se basearam em dados sísmicos, infrasónicos e de câmaras de vigilância, captando a intensidade visual do evento.

O que é uma erupção freatomagmática?

A particularidade deste tipo de erupção reside na interação violenta entre o magma e a água. Ao contrário das erupções efusivas ou puramente explosivas, neste caso o magma ascendente entra em contacto com o lago da cratera ou com a água subterrânea, gerando vapor a alta pressão que fragmenta violentamente a rocha e o magma, produzindo cinzas finas e intensas colunas de vapor.

Uma erupção freatomagmática é uma explosão vulcânica violenta que ocorre quando o magma incandescente entra em contacto direto com água subterrânea ou superficial, como lagos ou oceanos.

Este tipo de erupções é capaz de gerar ondas expansivas do tipo tsunami no lago da cratera, tal como se observou neste caso, embora confinadas ao lago, sem causar danos externos.

Sem vítimas até ao momento

Não foram registadas vítimas, destruição de infraestruturas nem evacuações em massa; o PHIVOLCS manteve o Nível de Alerta 1, indicando um baixo nível de preocupação, mas alertando para possíveis quedas de cinzas de menor intensidade e má qualidade do ar devido a emissões de gás na ilha do vulcão. As cinzas dispersaram-se principalmente para sudoeste, sem afetar significativamente as áreas povoadas próximas.

Os meios de comunicação locais das Filipinas salientaram a proibição de acesso, a ilha do vulcão Taal (TVI) continua a ser uma zona de perigo permanente.

É proibida a entrada, a navegação no lago Taal e os voos nas proximidades, uma vez que persiste o risco de erupções repentinas de vapor ou freatomagmáticas, sismos vulcânicos e acumulação de gases tóxicos.

Atividade vulcânica recorrente na região

Este evento faz parte de uma sequência recorrente no Taal durante o mês de junho de 2026. Trata-se do quarto ou quinto evento freatomagmático, tendo-se registado episódios anteriores nos dias 4, 5 e 6 de junho, de duração mais curta. O vulcão tem apresentado emissões de dióxido de enxofre (881 toneladas em 24 horas) e colunas de vapor, mas sem escalada significativa.

LOOK: A minor phreatomagmatic eruption occurred at the Taal Volcano Main Crater at 2:34 PM today, 30 June 2026 that lasted four and a half minutes based on seismic, infrasound and visual observations. The event consisted of three pulses that produced jets of dark gray ash and pic.twitter.com/KSjsjbalzM — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 30, 2026

A localização única do Taal, no interior de um lago situado numa caldeira, amplifica a sua natureza freatomagmática. O contacto constante com a água torna até mesmo as erupções menores espetaculares do ponto de vista visual, como as ondas no lago e as colunas de vapor e cinzas que geraram imagens que se tornaram virais. No entanto, isto também aumenta o potencial de perigos hidrovulcânicos no futuro.

O PHIVOLCS continua a monitorizar a situação para detetar quaisquer sinais de escalada.

As autoridades e os cientistas locais recomendam vigilância contínua. Embora não tenha havido danos significativos desta vez, o Taal continua em estado de anormalidade sob o Alerta 1.

Os residentes das comunidades ribeirinhas devem estar preparados, uma vez que erupções de maior magnitude no passado (como a de 2020) provocaram a evacuação de milhares de pessoas e causaram prejuízos na agricultura.