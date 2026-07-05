Frente fria traz nova mudança no tempo em 7 estados do Centro-Sul; veja a previsão

Nova frente fria avança pelo Centro-Sul e muda o tempo em sete estados a partir do início da semana. O sistema frontal traz chuvas de fraca a moderada intensidade, sem alertas.

Nova frente fria avança pelo Centro-Sul e muda o tempo em sete estados a partir do início da semana.

Uma frente fria passa a atuar no Centro-Sul do Brasil já nesta segunda-feira (6), mudando o tempo primeiramente nos três estados da Região Sul e parte do Mato Grosso do Sul, e depois avançando de forma costeira pelo Sudeste afetando São Paulo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Na sua retaguarda, uma nova massa de ar frio traz nova queda nas temperaturas e garante o tempo mais firme em todo o Centro-Sul no restante da semana.

Virada do tempo: quando o tempo muda em cada estado?

A formação do ciclone extratropical e da sua frente fria começa neste domingo (5), com a formação de uma região de cavado sobre o Rio Grande do Sul, que provoca a primeira mudança, trazendo aumento da nebulosidade no noroeste, centro e sul do estado, com chance de chuva fraca e pontual, que chega à região de Porto Alegre e áreas do leste e da serra no período da noite.

Na segunda-feira (6), o ciclone está se formando no oceano, mas não traz riscos de ventos intensos no interior e na costa do Sul do Brasil. Enquanto isso, a frente fria atua entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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Assim, o dia fica nublado em todo o Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia, alternando com período de melhoria no nordeste e leste gaúchos e no meio-oeste catarinense.

O destaque fica para o período da tarde, quando as instabilidades ganham intensidade nas demais regiões de Santa Catarina e podem provocar chuvas de até moderada intensidade.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para a tarde da segunda-feira, 6 de julho.

No estado do Paraná, o tempo muda já a partir da manhã no sudoeste e oeste do estado, com tempo fechado e chuva fraca. No decorrer do dia, passa a chover no sul e nas localidades do leste com moderada intensidade.

Ao mesmo tempo, a nebulosidade aumenta no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, com baixo potencial de chuva no estado.

Na terça-feira (7), a frente fria continua avançando, mas de forma costeira. O sistema frontal ainda influencia a Região Sul no período da manhã, com chuvas de fraca a moderada intensidade no norte de Santa Catarina e no leste do Paraná.

No período da tarde a mudança atinge o Sudeste. A nebulosidade aumenta no centro e leste de São Paulo, com chuvas pontuais ou chuviscos na porção central paulista e chuvas mais abrangentes, mas de fraca intensidade no leste, incluindo a região metropolitana da capital. No Rio de Janeiro, o tempo muda mais para o fim da tarde e, também, com chuvas de fraca intensidade. As chuvas continuam ao longo da noite, sem proporcionarem riscos.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para o início da tarde da terça-feira, 7 de julho.

Enquanto isso, o tempo firme predomina nos estados do Sul, no Mato Grosso do Sul e no interior da Região Sudeste, devido à atuação da massa de ar frio.

Na quarta-feira (8), a frente fria avança rapidamente e se afasta para o oceano. Mesmo assim, é o suficiente para deixar o tempo nublado no Espírito Santo. No leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, o tempo segue nublado e com chuva fraca, mas por influência da massa de ar frio que, por se tratar de uma anticiclone (alta pressão) favorece a circulação dos ventos oceânicos que transportam umidade para essas áreas.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para a manhã da quarta-feira, 8 de julho.

Já o interior do Sudeste, o Mato Grosso do Sul e a Região Sul seguem com tempo firme e sem potencial para chuva.

No restante da semana o tempo fica firme em todo o Sudeste, Centro-Oeste e boa parte da Região Sul. Somente na sexta-feira (10) que novas instabilidades mudam o tempo no Rio Grande do Sul.