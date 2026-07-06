O que nos revelam os anéis das árvores sobre as mudanças climáticas na Amazônia?

Será que as mudanças climáticas são realmente a causa dos fenômenos meteorológicos extremos? Será que nunca tinham ocorrido antes? Os cientistas recorreram aos anéis de crescimento das árvores amazónicas para descobrir a resposta.

O estudo dos anéis de crescimento das árvores pode fornecer-nos pistas fundamentais sobre o clima do passado.

Ameya Paleja Meteored Reino Unido 06/07/2026 05:22 5 min

Sente o calor do verão? O inverno foi demasiado frio e chuvoso? O impacto das mudanças climáticas provocadas pelo homem faz-se sentir neste preciso momento nas nossas casas. Já não se trata apenas de um fenómeno meteorológico extremo, mas de um clima extremo que se repete com mais frequência do que nunca. Mas não apenas nas grandes cidades do mundo; até mesmo as zonas mais verdes do planeta, como a Amazónia, estão a sofrer as consequências das mudanças climáticas.

Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA) do Brasil, juntamente com investigadores de universidades do Reino Unido, tentaram compreender este impacto examinando os anéis de crescimento das árvores da floresta.

Primeiro, desmistificando o mito

Talvez te lembres de ter lido nos teus livros escolares que os anéis de crescimento são observados em árvores de zonas temperadas, onde as árvores param de crescer no inverno e as temperaturas sazonais são muito previsíveis. Seguindo esta lógica, a dendrocronologia — o estudo das árvores através dos seus anéis de crescimento — não deveria funcionar nos trópicos.

No entanto, as investigações demonstraram que as árvores tropicais também enfrentam desafios sazonais, como a escassez de água ou inundações extremas, que interrompem o seu crescimento, o que torna os anéis de crescimento uma ferramenta valiosa para estudar as árvores também nos trópicos.

Bruno Cintra, biólogo da Universidade de Birmingham, juntamente com Jochen Schöngart, investigador do INPA, utilizaram a dendrocronologia para estudar as árvores da floresta amazônica e descobriram que a situação é semelhante à do Reino Unido.

A bacia amazônica estará a secar?

As recentes secas dos anos de 2023 e 2024, quando os níveis de água desceram para o seu nível mais baixo num século e as temperaturas dispararam, provocando a morte de golfinhos de rio, levaram os cientistas a questionarem-se se a Amazônia estaria realmente a secar.

Utilizando amostras de anéis de crescimento de diferentes árvores, os investigadores descobriram que a sazonalidade das precipitações sofreu variações extremas nas últimas quatro décadas. O ciclo hidrológico da região foi significativamente alterado, com estações chuvosas mais intensas e estações secas mais severas.

Os investigadores descobriram que a Amazônia não está a secar em geral. Pelo contrário, as precipitações durante a estação chuvosa aumentaram entre 15% e 22% desde a década de 1980. No entanto, diminuíram até 13,5% durante a estação seca.

Embora a região amazônica tenha sofrido secas em 2024, 2023 e 2010, também foi assolada por quatro inundações intensas em 2022, 2021, 2012 e 2009. Enquanto a Amazônia do Norte tem registado uma estação chuvosa mais intensa, a Amazônia do Sul tem tido uma estação seca mais prolongada, enquanto a Amazônia Central enfrenta simultaneamente os extremos de ambas.

Quando os pesquisadores analisaram amostras datadas de há 256 anos, descobriram um período de 18 anos durante o qual a bacia nordeste do Amazonas sofreu secas extremas. Atualmente, esta região apresenta um aumento das precipitações. Por conseguinte, os extremos de seca e inundações observados nas últimas décadas são sem precedentes.

Para os cientistas, é difícil determinar qual destes fenômenos corresponde à variabilidade sazonal e qual à alteração climática antropogênica. As temperaturas extremas no sul da Amazónia estão associadas a temperaturas mais elevadas da superfície oceânica, principalmente no Atlântico tropical setentrional, que sofreu desflorestação em grande escala, degradação florestal, fragmentação e até incêndios florestais. No entanto, estes sistemas são mecanismos complexos e não é possível apontar uma única causa.

No entanto, a prova de que estamos a assistir a fenômenos meteorológicos extremos está à vista e é registada todos os anos nas nossas árvores. Será que as gerações futuras se perguntarão por que razão não fizemos qualquer esforço para travar as mudanças climáticas?