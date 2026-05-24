Dois sistemas de baixa pressão vão afetar o Sul e Sudeste do Brasil

O tempo fica instável no Sul e Sudeste do Brasil neste início de semana, com risco de tempestades intensas e chuvas volumosas; confira. Mais informações: Oceano Pacífico alcança limiar de El Niño e o pico do fenômeno pode começar no inverno



Dois sistemas de baixa pressão afetam o tempo em parte das regiões Sul e Sudeste no Brasil esta semana. O primeiro sistema se formou ao longo deste fim de semana na costa do Sudeste, deixando acumulados de chuva próximos a 80 mm em São Paulo.

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Enquanto este ciclone se afasta para o oceano, uma nova área de baixa pressão se aprofunda (intensifica) sobre a Região Sul até formar um ciclone na costa do Rio Grande do Sul na terça-feira (26), deixando alerta de tempestades, ventos e chuvas intensas. Confira.

Dois ciclones em 2 dias: tempestades e chuvas intensas

O ciclone formado na costa do Sudeste ao longo deste domingo (24) irá afetar o tempo no leste de São Paulo e Rio de Janeiro até o final da segunda-feira (25), onde favorece a manutenção do céu encoberto e pancadas leves de chuva.

Enquanto este sistema se afasta para leste no oceano Atlântico, um cavado (área alongada de baixa pressão) se estende desde o sul do Mato Grosso do Sul em direção ao Rio Grande do Sul, onde organiza tempestades intensas com pontuais chuvas fortes ao longo de todo o dia, além de deixar alerta de rajadas de vento da ordem de 50 km/h entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina até terça (26).

Previsão de probabilidade de chuva nesta segunda-feira (25), segundo o ECMWF.

As tempestades e chuvas mais intensas estão previstas para ocorrer no oeste do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul ao longo da segunda-feira (25). As tempestades devem ter início no Paraná no final da manhã e se espalharem em direção a Santa Catarina e Rio Grande do Sul até o fim do dia, estendendo uma linha de tempestades em uma ampla área até o fim do dia.

A previsão indica que as tempestades devem ganhar força entre a noite de segunda (25) e madrugada de terça-feira (26) principalmente entre o sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e de Santa Catarina, onde há risco de formação de granizo e danos por ventos extremos.

Previsão de tempestades segunda-feira (25), segundo o ECMWF.

Na manhã de terça (26) as tempestades perdem força sobre o oeste do Paraná mas continuam intensas sobre o Mato Grosso do Sul até o meio da tarde. Tempestades devem também estão previstas para a faixa leste do Rio Grande do Sul e principalmente de Santa Catarina no decorrer do dia, alcançando também a faixa leste de São Paulo entre a tarde e a noite.

Previsão de chuva nesta terça-feira (26), segundo o ECMWF.

As chuvas serão mais intensas nas regiões onde as tempestades estão previstas, e estão previstas em diversos momentos do dia entre segunda (25) e terça (26), principalmente sobre o oeste do Paraná e Santa Catarina.

Na quarta-feira (27), enquanto o ciclone se afasta em direção ao oceano, chuvas fracas ainda estão previstas sobre a faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas não há mais previsão de chuvas intensas.

Acumulados de 100 mm

Entre a noite de domingo (24) e o final de quarta-feira (27) a precipitação acumulada prevista pode alcançar ou ultrapassar 100 mm no oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Este volume elevado está associado às chuvas intensas das tempestades, com a maior parte caindo em poucas horas e aumentando o risco de alagamentos e inundações repentinas.

Previsão de chuva acumulada até o final de quarta-feira (27), segundo o ECMWF.

Nas demais áreas a precipitação será irregular e os maiores volumes podem ficar entre 40 e 70 mm nas áreas em rosa do mapa, enquanto em outras áreas pode nem chover.