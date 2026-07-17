Furacões podem desencadear tsunamis? O perigoso fenômeno que pode ocorrer horas depois

Há décadas, algumas testemunhas acreditaram ter visto um tsunami depois que dois furacões históricos atingiram Nova York. Um novo estudo revela que, na verdade, tratava-se de um fenômeno diferente — menos conhecido, mas potencialmente tão perigoso quanto.

Imagem conceitual mostrando uma onda gigante se aproximando de Nova York.

Em 1938 e novamente em 1944, dois furacões poderosos atingiram Long Island, no estado de Nova York. Em ambas as ocasiões, ocorreu algo que intrigou muitas pessoas: quando parecia que o pior havia passado e os ventos tinham diminuído, o nível da água subiu repentinamente de novo, várias horas mais tarde. Para muitas testemunhas da época, parecia haver apenas uma explicação possível: um tsunami.

No entanto, não se tratava de um tsunami. Era um fenômeno muito menos conhecido, mas que pode ser igualmente destrutivo. Os cientistas o chamam de seiche de plataforma continental ('continental shelf seiche') — uma espécie de "efeito de rebote" oceânico cuja compreensão se torna cada vez mais importante à medida que o nível do mar continua subindo.

Um furacão não pode gerar um tsunami

Os tsunamis são causados por movimentos repentinos do fundo do mar, como terremotos submarinos ou costeiros — a causa mais comum no Chile —, deslizamentos de terra submarinos ou erupções vulcânicas. Esse deslocamento impulsiona uma enorme massa de água que se desloca em alta velocidade antes de atingir a costa na forma de uma série de ondas gigantes.

Did you know: Storms can generate tsunami-force waves with almost no warning?



Meteotsunamis driven by storms and rapid pressure changes are a serious and underrecognised coastal hazard, with waves reaching up to 10 metres.



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Já os furacões não movimentam o fundo do mar. Eles são sistemas atmosféricos que deslocam a água por meio da força do vento e de variações na pressão do ar. Portanto, a rigor, um furacão não pode gerar um tsunami.

No entanto, ele pode provocar outros fenômenos com efeitos semelhantes, como o meteotsunami — uma onda de grande porte que se assemelha muito a um tsunami convencional durante a passagem do ciclone — e a chamada seiche de plataforma continental, na qual a inundação ocorre horas após a tempestade já ter passado.

O mar se comporta como uma banheira gigante

Uma seiche, em particular, é uma onda que se forma quando a água de um lago, baía ou porto começa a oscilar de um lado para o outro após ser agitada por ventos fortes.

O movimento é semelhante ao da água em uma banheira depois de ter sido empurrada: em vez de passar uma única vez e desaparecer, a onda rebate nas paredes até perder energia gradualmente, explicou Philip Orton, pesquisador do Stevens Institute of Technology.

Embora tempestades não gerem tsunamis tecnicamente, elas podem produzir fenômenos com efeitos muito semelhantes.

Juntamente com uma equipe de cientistas, Orton analisou esse fenômeno utilizando registros históricos da Baía de Nova York que abrangem o período de 1860 a 2024.

Eles constataram que seiches de plataforma continental ocorrem em cerca de um em cada quatro furacões (26%), com o risco aumentando quando os furacões são particularmente intensos e se deslocam rapidamente. Isso ocorreu durante as inundações históricas de 1938 e 1944 e, em menor grau, durante o furacão Isaias, em 2020.

O que é um seiche de plataforma continental? É um fenômeno que ocorre quando a água é empurrada em direção a uma das extremidades de uma bacia pelo vento ou pela pressão atmosférica e, uma vez que essa força cessa, ela retorna na direção oposta. Isso cria uma oscilação rítmica — semelhante à água balançando em uma banheira — que pode persistir por horas ou até dias, até que o atrito a faça parar gradualmente.

O estudo constatou que uma seiche de plataforma continental pode durar entre sete e oito horas, criando risco de inundação mesmo depois de as condições meteorológicas parecerem ter melhorado. Nesta parte do mundo, em particular, o formato da linha da costa amplifica a energia da onda.

Um risco crescente à medida que o nível do mar sobe

O Hemisfério Norte atravessa atualmente a temporada de furacões (ou tufões), que se estende até o final de novembro tanto no Oceano Atlântico quanto no Pacífico, tornando mais importante do que nunca compreender esse perigo oculto.

O aquecimento global está tornando a situação ainda mais desafiadora. À medida que o nível do mar continua a subir em todo o mundo, qualquer refluxo da água do mar pode se tornar mais destrutivo. Áreas costeiras, estradas e túneis que antes sofriam inundações apenas no auge de um furacão podem acabar submersos novamente, horas mais tarde, com a chegada da crista da seiche de plataforma continental.