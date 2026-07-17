"Brasil terá 6 dias seguidos sob risco de tempestades severas", segundo Meteored

Os próximos dias serão sob riscos de chuvas intensas e tempestades severas sobre alguns estados do Brasil. Meteored reforça o alerta de pelo menos 6 dias seguidos sob instabilidade e potencial para transtornos.

As expectativas de chuvas intensas e tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná permanecem ao longo dos dias. As previsões ressaltam os grandes volumes previstos além da possibilidade de tempo severo, com o risco de ocorrência de granizo, tornados e grande quantidade de chuva.

Confira a seguir a previsão do tempo para os próximos dias no Sul do Brasil e em quais localidades o tempo severo possui maiores possibilidades de ocorrência.

Risco de tempestades severas é real

Muitas pessoas ainda questionam se o risco de chuvas intensas e tempestades severas é real. E, de acordo com os modelos de previsão do tempo, a resposta é sim. Os riscos são reais, vários eventos meteorológicos estão ocorrendo em conjunto para que as chuvas dos próximos dias seja duradoura e mais intensa.

Canal de umidade transportando vapor d'água para o Sul do Brasil.

A presença de um Jato de Baixos Níveis (JBN) na região é algo comum, contudo, o sistema está amplificado e mais intenso, com a previsão que projeta a duração de alguns dias. Os JBN como são conhecidos, funcionarão como suporte para as instabilidades no Sul do Brasil, levando ar quente e úmido.

Em altos níveis temos a presença do Jato Subtropical, sua atuação faz com que nas camadas mais elevadas tenhamos divergência. Ou seja, o ar presente em uma determinada região é transportada para outra, com isso temos um “vácuo” que precisa ser preenchido.

Ventos em 300 hPa, mapa mostra a presença do jato subtropical sobre o Sul do Brasil provocando divergência.

Esse preenchimento se dá pelo ar que está nas camadas inferiores, ar que se encontra quente e úmido. Sendo assim, ao se elevar na atmosfera, troca calor com o ambiente dando origem às nuvens de tempestades. Com isso, temos a ocorrência frequente de chuvas intensas e tempestades elevando, e muito, os acumulados de chuva.

Meteored reforça alerta: "serão 6 dias seguidos sob risco de tempestades severas"

De acordo com o modelo ECMWF, as chuvas intensas e tempestades severas deverão atuar por, no mínimo, 6 dias. O que deixa os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em alerta. Pois os riscos de tempestades severas acarretar em transtornos urbanos e rurais são grandes.

Mapa de precipitação prevista para a manhã de sábado (18) mostra as chuvas atuando no sul do RS.

No final da noite desta sexta-feira (17), o tempo começa a mudar sobre o sul do estado gaúcho, mas o vento intenso e altas temperaturas já estão sendo sentidos no estado, anunciando a chegada das instabilidades.

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No decorrer do sábado (18) e do domingo (19) as chuvas vão ficar mais concentradas na faixa entre o oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul com previsão de chuvas intensas e riscos de tempestades desde a madrugada. Há possibilidade de queda de granizo, fortes rajadas de vento e grandes acumulados.

Mapa mostra áreas propícias a tempo severo no sul do Brasil.

Ao longo da segunda-feira (20), a situação será muito parecida, com o risco de tempo severo se espalhando para outras áreas do estado gaúcho e as nuvens carregadas surgindo em Santa Catarina. No decorrer da terça-feira (21), as chances de tempo severo ganham força no Rio Grande do Sul, com exceção da faixa sul do estado.

Ainda na terça-feira (21), Santa Catarina recebe as primeiras pancadas de chuva, com intensidade que irá variar entre moderada e forte, acompanhadas de descargas elétricas e trovoadas.

Mapa de precipitação e nebulosidade prevista para a terça-feira. A previsão indica isntabilidades espalhadas por boa parte do RS e de SC, além do tempo fechado no PR.

Entre a tarde de terça (21) e a quarta-feira (22), as chuvas se espalham por Santa Catarina e também no Paraná. Apesar do deslocamento, a intensidade das chuvas permanece com riscos de tempo severo nos dois estados. Por conta disso, os alertas se mantém, com possibilidade de granizo, microexplosões e até mesmo os riscos de tornados.