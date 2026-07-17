Fim do frio em SP? Bolha de calor traz temperaturas de até 35°C nos próximos dias

Adeus frio! Uma bolha de calor se instala sobre o estado de São Paulo nos próximos dias, provocando temperaturas acima da média, e com máximas chegando aos 35°C no interior da região.

Um bloqueio atmosférico sobre o oceano Atlântico está mantendo o tempo firme e com predomínio de sol entre poucas nuvens no estado de São Paulo; e assim deve continuar até meados da semana que vem.

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Além disso, o sistema vai manter uma bolha de ar quente ‘presa’ sobre a região, deixando as temperaturas até 6°C acima da média para a época. Já teremos calor em boa parte do território neste fim de semana, mas ele ganha força na próxima semana, com máximas chegando em torno dos 35°C no oeste do estado.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Calor de até 35°C se espalha por SP nos próximos dias

Até meados da próxima semana, teremos o domínio de ar quente e seco sobre São Paulo, com céu claro ou com poucas nuvens e sem previsão de chuvas.

As tardes ficam cada vez mais quentes, principalmente no oeste paulista, enquanto as manhãs continuam amenas ou frias, especialmente no leste devido à proximidade da costa.

Neste fim de semana, ou seja, no sábado (18) e domingo (19), o calor começa a afetar o oeste de São Paulo, enquanto a porção centro-leste ainda vai manter temperaturas mais amenas, abaixo dos 27°C e até em torno de 20°C em algumas localidades do sul. Na capital paulista, máximas de 26°C-27°C.

Porém, no oeste paulista as temperaturas máximas vão variar entre 28°C e 30°C, como por exemplo, em Presidente Prudente, Araçatuba e Andradina, onde os termômetros marcarão os 30°C.

Mas é na semana que vem que o calor ganha força, especialmente no oeste (onde serão registradas as maiores máximas), e se espalha para as demais áreas do estado.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a terça-feira (21), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na primeira metade da semana que vem, o calor atinge todo o estado de São Paulo, com temperaturas máximas acima dos 28°C na maior parte do território. Porém, o calor será mais intenso na porção oeste do estado, com máximas ficando entre 30°C e 34°C.

O calor ganha força em São Paulo a partir deste fim de semana, com máximas acima dos 30°C e chegando aos 35°C no Oeste em meados da próxima semana.

Contudo, pontualmente algumas localidades no extremo oeste, próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul, podem registrar valores em torno dos 35°C.

Na capital paulista, as temperaturas máximas na primeira metade da semana que vem vão ficar em torno dos 28°C/29°C.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para segunda-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Outro destaque importante que cabe ressaltar aqui é a baixa umidade relativa do ar, especialmente no Oeste paulista, onde deve atingir índices abaixo dos 30% nos próximos dias, e caindo para os 21% na sub-região de Araçatuba na terça-feira (21).

A capital paulista terá níveis em torno dos 30% nos próximos dias, mas que caem para os 28% na tarde de terça-feira (21).

Esse tempo seco exige atenção, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, já que isso traz problemas à saúde, como ressecamento das mucosas das vias aéreas e da pele, agravamento de problemas respiratórios (como asma e rinite), sangramento nasal, irritação nos olhos e garganta seca.