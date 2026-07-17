Vendavais de até 100 km/h acendem alerta para 5 estados nos próximos 4 dias; veja a lista

Previsões indicam risco de tempestades severas em diversos estados do Brasil, com risco de rajadas fortes de vento que podem causar quedas de árvores, destelhamentos de casas e danos em edificações, além de outros fenômenos severos.

Neste momento, uma combinação de sistemas meteorológicos - Inclusive a presença de um intenso Jato de Baixos Níveis, um rio atmosférico transportando umidade e temperaturas elevadas - está tornando a atmosfera altamente instável em uma faixa que compreende o centro-sul do Brasil. Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos de rajadas fortes de vento para cinco Estados brasileiros.

Os estados afetados incluem todo o Rio Grande do Sul; oeste de Santa Catarina; oeste do Paraná; parte do Mato Grosso do Sul (Sudeste, Centro-Norte, todo o Pantanal e a capital Campo Grande); e o sudoeste do Mato Grosso, especialmente os municípios mais próximos da Bolívia.

Há possibilidade de rajadas com velocidades próximas dos 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações ao longo desta sexta-feira (17) e também de todo o final de semana, incluindo sábado (18) e domingo (19). Os vendavais podem continuar também na segunda-feira (20) e ao longo da semana que vem.

Mapa de alerta de perigo devido à vendaval emitido pelo INMET ilustra região que será afetada pelas rajadas fortes de vento. Recomenda-se cautela, pois há risco de grandes transtornos.

Durante as tempestades e as rajadas fortes de vento, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores e construções pequenas (como quiosques), pois há risco de ocorrência de queda de galhos e descargas elétricas (raios). Pela mesma razão, recomenda-se não permanecer nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Permaneça em edifícios de alvenaria que forneçam um bom abrigo.

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Essas rajadas fortes de vento estão associadas a um intenso Jato de Baixos Níveis com velocidades de até 150 km/h, que ocorre acima da superfície, mas ainda em níveis baixos da atmosfera. Esse fenômeno ocorre entre 1 e 2 km acima da atmosfera, no nível de 850 hPa, e intensifica a formação de tempestades sobre a região.

Previsão de velocidades do vento em 850 hPa mostra a presença de um Jato de Baixos Níveis na atmosfera, capaz de intensificar a formação de tempestades sobre parte do Brasil.

Estes sistemas estão associados à formação de tempestades severas, especialmente neste sábado (18). Há risco muito elevado de temporais especialmente no Rio Grande do Sul, com risco não apenas de ventos fortes, mas também de volumes altíssimos de chuva e granizo. Não se descarta a possibilidade de ocorrência de eventos ainda mais extremos em alguns municípios mais localizados, como microexplosões e tornados.

Previsão de acumulados totais até o final da segunda-feira mostra acumulados que podem atingir entre 200 e 300 mm de chuva totais ao longo dos próximos dias, causando transtornos.

Os acumulados totais de chuva podem atingir valores muito elevados, entre 200 mm e 300 mm ao longo dos próximos dias. Isso também traz riscos altos de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas, telhados e plantações devido ao granizo, transbordamento de rios e alagamentos severos, além de deslizamentos de terra em áreas de risco.

Para saber exatamente quais as velocidades de vento serão registradas na sua cidade e quando seu município será afetado pelas tempestades, não deixe de conferir as previsões do tempo detalhadas para a sua localização específica.