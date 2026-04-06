Contagem regressiva para o frio: queda de temperatura começa amanhã; saiba o que esperar
Massa de ar frio começa a avançar nesta terça-feira (7) e se espalha pelo centro-sul do país ao longo da semana.
O início da semana será de muita instabilidade sobre o Sul do Brasil. Entre segunda (6) e terça-feira (7) o processo de formação de um ciclone extratropical irá fortalecer tempestades sobre a região.
Conforme a frente fria associada ao ciclone avança sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, a massa de ar frio na retaguarda do sistema começa a se espalhar. A sensação de frio deve ser mais restrita às manhãs e noites, com mínimas abaixo de 10°C até sexta-feira (10). Confira os detalhes.
Massa de ar frio chega nesta terça-feira (7)
A massa de ar frio associada a passagem da frente fria começa a adentrar o território brasileiro pelo Oeste do Rio Grande do Sul ao longo da terça-feira (7). As temperaturas máximas serão amenas em toda a metade oeste do estado gaúcho, com valores entre 22°C e 24°C, e as temperaturas continuam diminuindo até à noite.
Diversas cidades irão experimentar o que chama-se popularmente de “mínima invertida”, quando os menores valores do dia são registrados à tarde ou à noite, e não de manhã, como normalmente acontece. Sobre o Rio Grande do Sul, a temperatura na noite de terça-feira (7) pode alcançar 16°C em diversas áreas.
Frio se espalha pelo centro-sul até o fim da semana
Entre quarta (8) e sexta-feira (10) as temperaturas continuam diminuindo, especialmente as mínimas, e o frio avança até o Centro-Oeste e o Sudeste. As noites e as manhãs serão mais frias, enquanto durante a tarde a sensação de calor pode voltar, trazendo dias com uma amplitude térmica maior, característica das estações de transição como o outono.
Nos três estados do Sul e no sul do Mato Grosso do Sul, as mínimas previstas estão abaixo de 15°C. No noroeste do Paraná isso representa um desvio (anomalia) de 7°C abaixo da média.
Na sexta-feira (10), enquanto a massa de ar frio alcança o estado de São Paulo, trazendo mínima de 16°C para a capital paulista, as Serras Gaúcha e Catarinense têm previsão de mínimas em torno de 7°C. Quando corrigimos o modelo, as mínimas podem alcançar cerca de 4°C nestas áreas.
Porém, a rodada atual do modelo ECMWF indica que o amanhecer será com bastante nebulosidade na faixa leste das regiões Sul e Sudeste, o que desfavorece a formação de geada.
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