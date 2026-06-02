Tubarão-tigre e cabeça-chata: entenda o comportamento das espécies por trás do pânico em praias de PE

Dois ataques de tubarões em apenas 2 dias no Grande Recife espalha medo entre a população no litoral. As duas vítimas tiveram membros amputados e estão em estado grave. Veja mais informações e entenda o comportamento destes animais marinhos.

Vítimas de 19 e 11 anos tiveram membros amputados após serem mordidos por tubarões em praias do Grande Recife no domingo (31) e nesta segunda-feira (1º de junho). Crédito: Divulgação.

Dois banhistas foram atacados por tubarões em diferentes praias de Recife, capital do Pernambuco, e um deles teve uma das suas pernas arrancada pelo animal. Os incidentes aconteceram em menos de dois dias, um no último domingo (31 de maio) e o outro nesta segunda-feira, 1º de junho.

As vítimas estão internadas em estado grave no Hospital da Restauração, no Centro da capital pernambucana. Acompanhe abaixo mais informações sobre os dois casos e entenda como é o comportamento destes perigosos animais marinhos.

Os incidentes

O primeiro caso aconteceu na tarde do último domingo (31 de maio), quando um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), também conhecido como tubarão-touro, mordeu uma criança de 11 anos na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O ataque à jovem de 19 anos ocorreu na zona sul do Recife, na Praia de Boa Viagem, na tarde desta segunda-feira (1º de junho). Imagens: Reprodução/Redes Sociais.

A criança passou por um procedimento cirúrgico de emergência para amputação do membro inferior esquerdo e tratamento de uma fratura na mão esquerda. E devido à gravidade das lesões, o paciente precisou receber transfusão de sangue.

O segundo incidente aconteceu pouco tempo depois, na tarde desta segunda-feira (1º de junho). Uma jovem de 19 anos foi atacada por um tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier) na praia de Boa Viagem, também na região do Grande Recife, aliás, próximo da praia do outro acidente, e teve uma das suas pernas arrancadas pelo animal.

Os estados de saúde dos pacientes são considerados graves, e eles continuam internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), segundo a última atualização divulgada pelo Hospital.

A jovem recebeu os primeiros atendimentos ainda na beira da praia e então foi transferida para o Hospital da Restauração. Ela deu entrada na unidade já com amputação total ao nível da coxa, e passou por um procedimento cirúrgico de emergência para controlar o sangramento e regularizar a ferida da coxa.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco afirmou que as duas vítimas estavam em áreas consideradas de risco. Os acidentes ocorreram em trechos incluídos no Decreto Estadual nº 21.402/1999, que alerta para risco de ataques de tubarões e outros animais marinhos.

O que explica Recife ter tantos ataques

Essas duas espécies de tubarões são as mais recorrentes nos casos registrados nos últimos anos na região, segundo especialistas.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), este foi o 84º incidente com tubarões registrado desde 1992 em Pernambuco. Do total, 70 ocorreram no Grande Recife e 14 em Fernando de Noronha.

Conforme especialistas, as características geográficas da região explicam a sua vulnerabilidade a incidentes. A presença de um canal subaquático profundo que corre paralelamente às praias de Boa Viagem e Piedade permite que animais de grande porte se aproximem bastante da faixa de areia.

O tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier), uma das espécies envolvidas nos incidentes.

Outro fator são os rios Jaboatão e Capibaribe que deságuam na região, trazendo matéria orgânica e turbidez para a água, o que atrai os predadores e reduz a visibilidade dos banhistas.

A maré alta na lua cheia e as águas turvas do período chuvoso, entre março e agosto, aumentam significativamente o risco de ataque desses predadores.

As duas espécies são consideradas agressivas e, por isso, é importante evitar entrar no mar durante o inverno, e sempre respeitar a sinalização de perigo nas praias.

O comportamento dos tubarões

As espécies foram identificadas a partir de imagens das lesões sofridas pelas vítimas, pois cada espécie tem um formato específico de dentição e isso ajuda a fazer a identificação.

O tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), a outra espécie envolvida no ataque.

Os comportamentos das duas espécies têm muitas diferenças, as quais:

O tubarão-tigre costuma migrar entre diferentes regiões enquanto o tubarão- cabeça-chata é mais territorialista ;

; O tubarão-tigre consome todo tipo de alimento que encontra no mar enquanto o cabeça-chata caça peixes e outras espécies menores, especialmente em águas rasas;

O tubarão-cabeça-chata ataca de baixo para cima , tem dentes finos e pontiagudos embaixo e triangulares e cortantes em cima, uma dentição chamada de "garfo e faca";

, tem dentes finos e pontiagudos embaixo e triangulares e cortantes em cima, uma dentição chamada de "garfo e faca"; O tubarão-tigre tem dentes largos e arredondados, com serrilhas nas duas pontas, uma dentição conhecida como "faca-faca";

Ainda de acordo com especialistas, ambos os tubarões têm hábitos costeiros, aproximando-se de águas rasas para buscar alimento. Além disso, o tubarão-tigre é mais ativo em horários em que o sol está mais "baixo", no início da manhã e no fim da tarde.

Referências da notícia

Tubarão-tigre e cabeça-chata: como se comportam espécies que morderam jovem e criança em praias do Grande Recife. 02 de junho, 2026. Artur Ferraz e Giuliano Roque.

Vítimas de ataques de tubarão estão internadas na UTI em Pernambuco. 02 de junho, 2026. Marcella Brasil.

O que explica Recife ter tantos ataques de tubarões, como o que deixou jovem sem perna. 02 de junho, 2026. Lucas Vasques.