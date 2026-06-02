Ciclone e massa de ar frio provocam virada no tempo e queda brusca de temperatura
Nova frente fria acompanhada por intensa massa de ar polar provocará chuva e uma queda acentuada das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste próxima semana, com risco de geadas e frio abaixo da média em diversas regiões.
- Mais informações: Frio rigoroso e abrangente pode marcar a segunda metade de junho
Nos últimos dias e ao longo de toda a semana, uma massa de ar frio intensa tem se espalhado por boa parte do Brasil, fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Além disso, o sistema tem ajudado a manter o frio intenso sobre a região Sul.
Ao longo do sábado (6), no entanto, um novo sistema começará a se formar na altura da região Sul, trazendo uma mudança significativa no tempo. Uma baixa pressão (cavado) começará a se profundar nos rastros de uma frente fria, formando nebulosidade intensa sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e ocasionando chuvas fracas.
No domingo (7), o sistema continuará se desenvolvendo, ocasionando pancadas de chuva expressivas sobre o Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (8), o sistema causará pancadas de chuva também em Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso do Sul, avançando na terça-feira (9) para os estados da região Sudeste.
Ao longo dos dias seguintes, o sistema se desenvolverá e se transformará em um ciclone. Os acumulados totais de chuva ao longo da semana que vem podem chegar a valores entre 50 e 75 mm de chuva no sul do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e no litoral de São Paulo, que serão as regiões mais afetadas pela chuva. É possível observar essa situação na imagem abaixo.
Este ciclone virá também acompanhado de uma massa intensa de ar frio, que avançará pelo país ao longo da semana que vem, fazendo as temperaturas caírem já na segunda-feira (8).
Massa de ar frio fará as temperaturas caírem
Essa massa de ar polar será muito intensa e continuará avançando pelo Brasil ao longo de toda a semana que vem. Até a quinta-feira (11), ela fará as temperaturas caírem em boa parte da região Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.
O ar frio e as temperaturas mais amenas também serão sentidos em parte do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, podendo chegar também à Bahia no final da semana que vem.
O resultado será uma semana mais fria do que o normal numa região que compreende grande parte do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. O destaque fica para estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas permanecerão abaixo da média. É possível observar essa situação na imagem abaixo.
Por isso, para se preparar para uma semana fria como e não ser pego de surpresa pelo tempo, não deixe de conferir as previsões de chuva e temperaturas específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no portal da Meteored.
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