Ciclone e massa de ar frio provocam virada no tempo e queda brusca de temperatura

Nova frente fria acompanhada por intensa massa de ar polar provocará chuva e uma queda acentuada das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste próxima semana, com risco de geadas e frio abaixo da média em diversas regiões.

Frente fria e massa de ar polar trazem chuva, geadas e uma nova onda de frio para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil na próxima semana. Confira quais estados serão mais afetados.

Nos últimos dias e ao longo de toda a semana, uma massa de ar frio intensa tem se espalhado por boa parte do Brasil, fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Além disso, o sistema tem ajudado a manter o frio intenso sobre a região Sul.

Ao longo do sábado (6), no entanto, um novo sistema começará a se formar na altura da região Sul, trazendo uma mudança significativa no tempo. Uma baixa pressão (cavado) começará a se profundar nos rastros de uma frente fria, formando nebulosidade intensa sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e ocasionando chuvas fracas.

Previsão de pressão, nebulosidade, ventos e chuva no domingo durante a noite ilustra a formação do sistema, que ocasionará pancadas moderadas de chuva em estados do Sul.

No domingo (7), o sistema continuará se desenvolvendo, ocasionando pancadas de chuva expressivas sobre o Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (8), o sistema causará pancadas de chuva também em Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso do Sul, avançando na terça-feira (9) para os estados da região Sudeste.

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Ao longo dos dias seguintes, o sistema se desenvolverá e se transformará em um ciclone. Os acumulados totais de chuva ao longo da semana que vem podem chegar a valores entre 50 e 75 mm de chuva no sul do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e no litoral de São Paulo, que serão as regiões mais afetadas pela chuva. É possível observar essa situação na imagem abaixo.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da sexta-feira da semana que vem ilustra as regiões que serão mais afetadas pela chuva, com acumulados entre 50 e 75 mm totais.

Este ciclone virá também acompanhado de uma massa intensa de ar frio, que avançará pelo país ao longo da semana que vem, fazendo as temperaturas caírem já na segunda-feira (8).

Massa de ar frio fará as temperaturas caírem

Essa massa de ar polar será muito intensa e continuará avançando pelo Brasil ao longo de toda a semana que vem. Até a quinta-feira (11), ela fará as temperaturas caírem em boa parte da região Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

Na quinta-feira (11), há previsão de mínimas abaixo dos 10°C no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul, com possibilidade de formação de geadas pontuais e transtornos para a população.

O ar frio e as temperaturas mais amenas também serão sentidos em parte do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, podendo chegar também à Bahia no final da semana que vem.

Previsão de temperaturas na quinta-feira às 6UTC mostra temperaturas baixíssimas sendo registradas no RS, SC, PR, SP, sul do MS e sul de MG, trazendo risco de geadas pontuais.

O resultado será uma semana mais fria do que o normal numa região que compreende grande parte do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. O destaque fica para estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas permanecerão abaixo da média. É possível observar essa situação na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperaturas entre os dias 8 e 15 de Junho ilustra a atuação da nova massa de ar frio que avançará sobre o Brasil ao longo de toda a semana que vem.

Por isso, para se preparar para uma semana fria como e não ser pego de surpresa pelo tempo, não deixe de conferir as previsões de chuva e temperaturas específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no portal da Meteored.