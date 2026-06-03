UNESCO afirma que há 100% de probabilidade de um tsunami atingir o Mediterrâneo nos próximos 30 anos

A maioria das pessoas não associa o Mediterrâneo a tsunamis, mas a UNESCO indicou que existe uma certa probabilidade de um atingir a bacia nos próximos 30 anos, e Nice (França) já está elaborando planos de evacuação.

Pesquisadores e autoridades de planejamento de emergência alertaram que tsunamis no Mediterrâneo podem atingir cidades costeiras em questão de minutos, deixando pouco tempo para que os sistemas de alerta convencionais entrem em ação.

Lee Bell Meteored Reino Unido 03/06/2026 05:53 5 min

O Mediterrâneo não é o primeiro lugar que nos vem à mente quando pensamos no risco do próximo tsunami. Mas o que muitos não sabem é que essa bacia tem, depois do Pacífico, o segundo maior número de tsunamis registrados.

Só na Costa Azul (Riviera Francesa), foram documentados cerca de vinte incidentes desde o século XVI, e as ondas frequentemente ultrapassavam os dois metros de altura.

Ainda mais alarmante é a afirmação da UNESCO de que existe 100% de probabilidade de um tsunami com pelo menos um metro de altura ocorrer em algum lugar do Mediterrâneo nos próximos 30 anos.

A Riviera Francesa está localizada em uma das áreas sismicamente mais ativas da Europa Ocidental, o que a torna mais vulnerável do que a maioria dos trechos da costa mediterrânea.

Por que Nice começou a planejar evacuações?

A principal dificuldade com tsunamis no Mediterrâneo é o tempo. Um deslizamento submarino ou um terremoto no Mar da Ligúria poderia gerar ondas na Riviera Francesa em menos de dez minutos. Mesmo um terremoto mais distante, ao longo da costa argelina — como o de Boumerdès em 2003, que causou uma queda no nível do mar de até 1,5 metro e destruiu barcos em oito marinas da Riviera — levou apenas cerca de 75 minutos para chegar.

Nice, uma cidade na França, já sabe o que é um tsunami local. Em 1979, parte de uma estrutura portuária desabou debaixo d'água, desencadeando ondas que mataram oito pessoas e causaram danos desde Antibes até Cannes. Tudo terminou em cerca de 30 minutos, e ninguém recebeu qualquer aviso prévio.

Cientistas que mapeiam rotas de evacuação ao longo da Riviera Francesa observaram que a intensa urbanização costeira e a rápida chegada das ondas tornam a preparação para tsunamis cada vez mais importante para cidades como Nice.

A França possui um sistema nacional de alerta de tsunamis, o Centre d'alerte aux tsunamis, em funcionamento desde 2012, mas ele só cobre terremotos distantes. Para eventos locais, em que a onda chega antes do alerta ser ativado, ele é de pouca utilidade. Além disso, Nice enfrenta o desafio adicional do denso desenvolvimento urbano ao longo de sua orla marítima, do turismo durante todo o ano e de praias que podem acomodar até 87.000 pessoas na alta temporada.

Planejar rotas de fuga antes que sejam necessárias

Como os sistemas de alerta precoce não conseguem abranger os cenários mais urgentes, pesquisadores da Universidade de Montpellier passaram anos desenvolvendo uma abordagem diferente para a evacuação rápida de pessoas. Eles mapearam quase 100 abrigos na região de Nice, com rotas para pedestres projetadas usando algoritmos que levam em consideração inclinações, obstáculos, densidade populacional e velocidade de caminhada.

As primeiras placas de alerta de tsunami foram instaladas em Nice em fevereiro de 2016, e agora existe uma plataforma online onde qualquer pessoa pode consultar zonas e rotas de evacuação. A cidade também participa do programa 'Tsunami Ready' ('Preparação para Tsunamis) da UNESCO, que certifica locais capazes de antecipar e responder ao risco de tsunamis. Cannes já possui essa certificação.

O tsunami de 2011 no Japão demonstrou que um bom planejamento de evacuação salvou 96% das vidas das pessoas ao longo da costa de Tōhoku. Pesquisadores envolvidos no projeto em Nice afirmam que esse tipo de evidência é exatamente o motivo pelo qual o preparo é importante mesmo quando o risco parece distante, pois a questão crucial em um tsunami é que, uma vez que ele deixa de parecer distante, praticamente não há tempo para reagir.

Referência da notícia

Tsunami risk in the Mediterranean: why Nice should prepare an evacuation plan, published by The Conversation, May 2026.