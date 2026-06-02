Frio e chuva continuam em SP e no Rio; saiba quando o sol volta a aparecer
Os próximos dias ainda serão com céu mais encoberto, chuvas fracas e sensação de frio pela manhã no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, incluindo as capitais. Mas o céu ensolarado com tempo mais firme já têm data para voltar.
Esta primeira semana de junho ainda será marcada por céu mais encoberto, com variação de nuvens, e chuvas fracas ou chuviscos no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, incluindo as capitais dos estados.
Isso porque um sistema de alta pressão atmosférica (anticiclone) associado a uma massa de ar polar que está sobre o Atlântico traz a umidade do mar para dentro do continente, aumentando a nebulosidade e mantendo o tempo mais fechado na região, com chances de chuvas fracas.
Além disso, o sistema vai manter as temperaturas mais baixas pela manhã, com sensação de friozinho em algumas localidades (incluindo as capitais), e temperaturas mais amenas durante as tardes.
E há possibilidade de formação de nevoeiros durante as primeiras horas do dia no leste de São Paulo, inclusive na capital paulista.
Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo e veja quando o sol deve voltar a predominar na região.
Semana com friozinho, chuva fraca e céu nublado em SP e no RJ
Nesta quarta (3) e na quinta-feira (4), as manhãs começam com bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas e isoladas na faixa leste de São Paulo e no Rio de Janeiro.
A porção centro-oeste de São Paulo vai ter céu claro e tempo firme.
Durante as tardes, chuvas fracas a moderadas continuam atuando nestas áreas, e podendo ocorrer em forma de pancadas pontualmente mais fortes em áreas do Rio de Janeiro. À noite, o céu fica parcialmente encoberto e o potencial para chuvas diminui consideravelmente, mas ainda não se descartam chuviscos de forma isolada.
A capital paulista terá uma quarta (3) e quinta-feira (4) de Sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de céu nublado, e chance de garoa principalmente nos períodos da manhã e da noite. Já a capital fluminense terá céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento dos dias.
Na sexta-feira (5), a cobertura de nuvens começa a diminuir e as chuvas reduzem, especialmente em São Paulo, ficando mais concentradas no Rio de Janeiro ao longo da tarde. Assim, o sol começa a aparecer mais na capital paulista, que terá um dia sem previsão de chuvas e céu com algumas nuvens. A capital fluminense ainda terá chuva fraca a qualquer momento e céu mais fechado.
No fim de semana, o tempo volta a ficar estável em todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, com céu claro em grande parte dos territórios. Na capital paulista, tardes ensolaradas e noites com poucas nuvens. A capital fluminense ainda terá alguma nebulosidade, mas também sem previsão de chuvas.
Sobre as temperaturas, como já comentamos, a sensação de frio deve permanecer presente ao longo desta semana durante as manhãs. As mínimas variam entre 12°C e 16°C em São Paulo e na maior parte do Rio de Janeiro, mas podendo chegar aos 9°C na Região Serrana do Rio.
As tardes serão bastante amenas, com máximas não passando dos 23°C no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro.
E as temperaturas à tarde ficam mais baixas nas áreas mais elevadas da Região Serrana do Rio de Janeiro, onde atingem os 11 °C e não passam dos 15°C.
Na capital paulista, esta semana terá mínimas de 13°C/14°C e máximas em torno dos 20°C. Já na capital fluminense, mínimas de 14°C/15°C e máximas em torno de 23°C.
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