Cem vezes mais potente que o Hubble: telescópio Roman estreia seu enorme espelho infravermelho
A NASA concluiu a inspeção final do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, uma missão que busca decifrar a energia escura, a matéria escura e descobrir novos exoplanetas a partir de um ponto estratégico no espaço.
A NASA concluiu a inspeção final do espelho primário do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, um dos projetos científicos mais ambiciosos da agência espacial americana. Com essa importante etapa concluída, a missão se aproxima do lançamento previsto para setembro de 2026, quando iniciará uma jornada destinada a aprofundar a compreensão da humanidade sobre alguns dos fenômenos mais enigmáticos do cosmos.
Este componente será crucial para captar a luz no espectro do infravermelho próximo, permitindo aos cientistas observar regiões do universo inacessíveis a muitos telescópios convencionais.
A inspeção marca o encerramento de uma longa etapa de desenvolvimento e testes técnicos. Segundo J. Scott Smith, chefe do conjunto óptico do telescópio do Goddard Space Flight Center da NASA, este é um momento cheio de significado para quem participou do projeto durante anos.
“A equipe de engenharia observou o telescópio pela última vez antes que ele, por sua vez, se tornasse os olhos da humanidade para revelar as maravilhas do cosmos”, disse o especialista.
Uma missão para responder perguntas fundamentais
Uma vez em operação, o telescópio Roman será capaz de enfrentar alguns dos maiores desafios da astrofísica moderna. Entre seus principais objetivos está o estudo da matéria escura e da energia escura, dois componentes invisíveis que, segundo os modelos atuais, constituem a maior parte do universo, embora sua natureza permaneça um mistério.
Além disso, a missão buscará descobrir novos planetas fora do sistema solar utilizando técnicas avançadas de observação, como microlentes gravitacionais e imagens diretas. Os cientistas também usarão o observatório para analisar a formação e a evolução das galáxias, bem como a distribuição e as características das populações estelares.
Graças ao seu amplo campo de visão e à sua capacidade de realizar estudos em grande escala, o Roman complementará o trabalho realizado por outros grandes observatórios espaciais, expandindo significativamente o escopo da pesquisa astronômica.
Destino: um ponto estratégico a 1,5 milhão de km
Após ser enviado ao Centro Espacial Kennedy para os preparativos finais, o telescópio será lançado em direção ao ponto de Lagrange 2, conhecido como L2. Essa região está localizada a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros da Terra, na direção oposta à do Sol.
A localização não foi escolhida aleatoriamente. Os pontos de Lagrange são regiões do espaço onde as forças gravitacionais de dois corpos massivos, neste caso a Terra e o Sol, criam zonas relativamente estáveis. Isso permite que uma espaçonave mantenha sua posição com consumo mínimo de combustível.
Atualmente, o Telescópio Espacial James Webb também opera a partir do ponto L2, uma posição privilegiada que lhe permitiu realizar observações inovadoras de atmosferas de exoplanetas, galáxias primordiais e processos de formação estelar.
No sistema Terra-Sol, existem cinco pontos de Lagrange, identificados como L1, L2, L3, L4 e L5. Embora as espaçonaves localizadas nessas regiões necessitem de pequenas correções periódicas para manter sua trajetória, a quantidade de combustível necessária é consideravelmente menor do que a necessária para manter uma posição fixa no espaço profundo.
Um investimento multimilionário para expandir as fronteiras do conhecimento
O telescópio recebeu o nome de Nancy Grace Roman, considerada uma das figuras mais influentes da história da astronomia moderna e conhecida como a "mãe" do programa espacial científico da NASA. O projeto teve início em 2014 com o nome de Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), antes de adotar seu nome atual.
Com um custo estimado de quase US$ 4 bilhões, o Telescópio Roman representa um dos investimentos científicos mais significativos da agência nos últimos anos. Embora o orçamento seja considerável, ele ainda é significativamente menor do que o do Telescópio Espacial James Webb.
Durante seu desenvolvimento, a missão enfrentou desafios financeiros, revisões técnicas e inúmeros obstáculos logísticos. No entanto, a conclusão da inspeção do espelho primário simboliza o sucesso de mais de uma década de trabalho e aproxima a NASA de uma nova era de exploração espacial.
Se tudo correr conforme o planejado, em poucos meses o telescópio Roman começará a observar o universo com uma precisão sem precedentes, fornecendo informações essenciais para a compreensão de como ele se formou, como evolui e quais segredos o cosmos ainda guarda.
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