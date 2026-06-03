Cem vezes mais potente que o Hubble: telescópio Roman estreia seu enorme espelho infravermelho

A NASA concluiu a inspeção final do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, uma missão que busca decifrar a energia escura, a matéria escura e descobrir novos exoplanetas a partir de um ponto estratégico no espaço.

Representação artística do Telescópio Espacial Romano. Crédito: NASA.

A NASA concluiu a inspeção final do espelho primário do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, um dos projetos científicos mais ambiciosos da agência espacial americana. Com essa importante etapa concluída, a missão se aproxima do lançamento previsto para setembro de 2026, quando iniciará uma jornada destinada a aprofundar a compreensão da humanidade sobre alguns dos fenômenos mais enigmáticos do cosmos.

O espelho primário do observatório, com 2,4 metros de diâmetro, possui um delicado revestimento de prata com apenas 400 nanômetros de espessura, centenas de vezes mais fino que um fio de cabelo humano.



Este componente será crucial para captar a luz no espectro do infravermelho próximo, permitindo aos cientistas observar regiões do universo inacessíveis a muitos telescópios convencionais.

A inspeção marca o encerramento de uma longa etapa de desenvolvimento e testes técnicos. Segundo J. Scott Smith, chefe do conjunto óptico do telescópio do Goddard Space Flight Center da NASA, este é um momento cheio de significado para quem participou do projeto durante anos.

“A equipe de engenharia observou o telescópio pela última vez antes que ele, por sua vez, se tornasse os olhos da humanidade para revelar as maravilhas do cosmos”, disse o especialista.

Uma missão para responder perguntas fundamentais

Uma vez em operação, o telescópio Roman será capaz de enfrentar alguns dos maiores desafios da astrofísica moderna. Entre seus principais objetivos está o estudo da matéria escura e da energia escura, dois componentes invisíveis que, segundo os modelos atuais, constituem a maior parte do universo, embora sua natureza permaneça um mistério.

Além disso, a missão buscará descobrir novos planetas fora do sistema solar utilizando técnicas avançadas de observação, como microlentes gravitacionais e imagens diretas. Os cientistas também usarão o observatório para analisar a formação e a evolução das galáxias, bem como a distribuição e as características das populações estelares.

Graças ao seu amplo campo de visão e à sua capacidade de realizar estudos em grande escala, o Roman complementará o trabalho realizado por outros grandes observatórios espaciais, expandindo significativamente o escopo da pesquisa astronômica.

Destino: um ponto estratégico a 1,5 milhão de km

Após ser enviado ao Centro Espacial Kennedy para os preparativos finais, o telescópio será lançado em direção ao ponto de Lagrange 2, conhecido como L2. Essa região está localizada a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros da Terra, na direção oposta à do Sol.

A localização não foi escolhida aleatoriamente. Os pontos de Lagrange são regiões do espaço onde as forças gravitacionais de dois corpos massivos, neste caso a Terra e o Sol, criam zonas relativamente estáveis. Isso permite que uma espaçonave mantenha sua posição com consumo mínimo de combustível.

Roda de montagem dos componentes do Telescópio Espacial Nancy Grace Roman. Crédito: NASA.

Atualmente, o Telescópio Espacial James Webb também opera a partir do ponto L2, uma posição privilegiada que lhe permitiu realizar observações inovadoras de atmosferas de exoplanetas, galáxias primordiais e processos de formação estelar.

No sistema Terra-Sol, existem cinco pontos de Lagrange, identificados como L1, L2, L3, L4 e L5. Embora as espaçonaves localizadas nessas regiões necessitem de pequenas correções periódicas para manter sua trajetória, a quantidade de combustível necessária é consideravelmente menor do que a necessária para manter uma posição fixa no espaço profundo.

Um investimento multimilionário para expandir as fronteiras do conhecimento

O telescópio recebeu o nome de Nancy Grace Roman, considerada uma das figuras mais influentes da história da astronomia moderna e conhecida como a "mãe" do programa espacial científico da NASA. O projeto teve início em 2014 com o nome de Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), antes de adotar seu nome atual.

Com um custo estimado de quase US$ 4 bilhões, o Telescópio Roman representa um dos investimentos científicos mais significativos da agência nos últimos anos. Embora o orçamento seja considerável, ele ainda é significativamente menor do que o do Telescópio Espacial James Webb.

Durante seu desenvolvimento, a missão enfrentou desafios financeiros, revisões técnicas e inúmeros obstáculos logísticos. No entanto, a conclusão da inspeção do espelho primário simboliza o sucesso de mais de uma década de trabalho e aproxima a NASA de uma nova era de exploração espacial.

Se tudo correr conforme o planejado, em poucos meses o telescópio Roman começará a observar o universo com uma precisão sem precedentes, fornecendo informações essenciais para a compreensão de como ele se formou, como evolui e quais segredos o cosmos ainda guarda.