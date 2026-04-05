Ciclone extratropical impulsiona ar frio e traz alertas de rajadas de 100 km/h

Ciclone extratropical está confirmado para a próxima semana. Além de ajudar a impulsionar o ar frio, traz alertas para o risco de rajadas de até 100 km/h.

Ciclone extratropical está confirmado para a próxima semana. Além de ajudar a impulsionar o ar frio, traz alertas para o risco de rajadas de até 100 km/h.

O processo de formação de um ciclone extratropical se dá no início desta semana, com risco de chuva intensas e de tempestades severas no centro-sul do Brasil, principalmente na segunda-feira (6) e na terça-feira (7).

A partir da quarta-feira (8), o ciclone está formado e atuando próximo à costa da Região Sul, com sua frente fria associada atuando sobre o Sudeste, o que contribui para as chuvas sobre a Região, porção mais norte do Sul e no Centro-Oeste.

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No entanto, o foco desta previsão é o potencial de rajadas de vento, que podem atingir valores próximos dos 100 km/h, e da chegada da massa de ar frio, a mais abrangente até o momento neste outono atípico.

Rajadas de vento de até 100 km/h

Já nesta segunda-feira (6), o processo de formação do ciclone favorece o aumento dos ventos no centro-sul do Brasil, com maior impacto no Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul. As rajadas mais intensas ocorrem a partir da tarde e não passam dos 60 km/h na maioria das localidades. Atenção fica somente para o sudeste do Rio Grande do Sul, onde há potencial de rajadas de 70 km/h no período da noite.

Previsão de rajadas de ventos para a tarde da terça-feira, 15 de abril.

Na terça-feira (7), os ventos continuam e variam de maior intensidade entre 60 e 70 km/h, mas na maior parte do tempo atuam em velocidades inferiores à média de 50 km/h. Não há riscos ou potencial tão elevado para transtornos em função dos ventos provocados pela formação do ciclone.

Na quarta-feira (8), o ciclone está formado e atua próximo à costa do Rio Grande do Sul, afetando o Sul e o Sudeste com aumento da intensidade dos ventos. Pela manhã, as rajadas no território gaúcho variam de 40 a 70 km/h sendo mais intensas no leste do estado. No centro e leste de Santa Catarina, no leste do Paraná e no leste de São Paulo, os ventos podem chegar aos 60 km/h. A ressalva fica para o fim do período, quando há um salto na intensidade das rajadas na faixa leste do Rio Grande do Sul até a Serra Catarinense, com alerta de ventos de 70 a 100 km/h, sendo mais intensos nas áreas elevadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Previsão de rajadas de ventos para o fim da manhã e início da tarde da quarta-feira, 8 de abril.

O potencial de intensas rajadas de ventos se mantém ao longo da tarde para toda a faixa leste e norte do Rio Grande do Sul, para o centro e leste de Santa Catarina, do Paraná e leste de São Paulo. No estado gaúcho e áreas mais elevadas do Sul do Brasil, os ventos mais intensos podem chegar aos 95 km/h.

Na quinta-feira (9), o ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas ainda continua contribuindo para ventos de moderada intensidade no leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas com rajadas que não passam dos 50 km/h.

Ar frio atua chega ao Brasil

O dia com maior intensidade das rajadas de vento, também é o dia da atuação da massa de ar frio. O ciclone extratropical ajuda na incursão da massa de ar frio pelo Sul do Brasil ao longo da quarta-feira (8), quando as temperaturas mínimas do dia acontecem no fim da noite. Assim, no Rio Grande do Sul as mínimas variam de 14 a 18°C, com máximas de 21 a 24°C. Em Santa Catarina e no Paraná, faz mais calor ao longo do dia, com máximas podendo chegar aos 30°C, mas, no fim da noite, as temperaturas podem atingir até 12°C no sul paranaense.

Temperaturas mínimas para a sexta-feira, 10 de abril.

Na quinta (9) e na sexta-feira (10), a massa de ar frio atua sobre o Rio Grande do Sul e afeta todo o Sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul, o oeste, sul e leste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A influência do ar frio continua no fim de semana, mas mais nas áreas do leste do Sul e do Sudeste. As menores temperaturas ocorrem nas áreas mais elevadas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e podem chegar aos 5°C, segundo a previsão. No entanto, os modelos tendem a prever temperaturas de até 4°C mais elevadas nessas áreas. Assim, pode-se registrar mínimas próximas dos 0°C na sexta-feira (10) na Serra Catarinense.