Confirmado! Ciclogênese vai se formar e traz risco de tempo severo nas próximas horas

Formação de ciclone atinge o Brasil já nesta segunda-feira, 6, e traz risco de tempestades severas no início desta semana. Alertas para 3 regiões até a quarta-feira, 8. Confira a previsão. Mais previsão: Ciclone impulsiona massa de ar frio abrangente do outono em breve

Intensa mudança do tempo está a caminho através da formação de um ciclone extratropical sobre o Sul do Brasil que, com a sua frente fria associada, leva risco também para parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

O processo de formação inicia na madrugada com a atuação de um cavado na região como resposta a uma baixa pressão no norte da Argentina. A intensificação do cavado acontece ao longo da segunda-feira (6), o que aumenta o potencial de formação de instabilidades sobre o Sul do Brasil. Entre a noite da segunda (6) e a madrugada na terça-feira (7), a região de cavado já evoluiu para uma baixa pressão aumentando o risco de tempestades. Até o fim do dia, o ciclone extratropical está formado e sua frente fria passa avançar e a organizar instabilidades em parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Detalhes da previsão do tempo

Na madrugada da segunda-feira (6), instabilidades podem provocar chuvas pontuais entre o Oeste e a Campanha no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a circulação dos ventos de leste, promovido pela atuação de uma massa de ar frio, provoca chuvas na faixa leste do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, com chuvas de até forte intensidade na região de Florianópolis, em Santa Catarina.

Previsão de chuvas, pressão e direção do vento para a madrugada da segunda-feira, 6 de abril.

No período da manhã, as instabilidades ganham intensidade e há risco de tempestades severas entre o Oeste, a Campanha e a região Central no Rio Grande do Sul. Nas áreas do leste, há muita nebulosidade e potencial de chuva fraca e chuvisco. Nas demais regiões do Brasil, apesar da ciclogênese não afetar, já se observa aumento da nebulosidade, mas sem ocorrência de chuva no Centro-Oeste e no Sudeste.

A partir da tarde, as instabilidades se espalham pelo Sul e levam potencial de chuva forte e de tempestades pontuais em boa parte do Rio Grande do Sul, no oeste de Paraná e de Santa Catarina. No leste gaúcho, catarinense e paranaense, as chuvas ocorrem com fraca intensidade, podendo passar para moderada entre o fim do dia e o início da noite.

Previsão de chuvas, pressão e direção do vento para a tarde da segunda-feira, 6 de abril.

No Sudeste e no Centro-Oestes, as chuvas acontecem de forma isolada e com risco de tempestades pontuais no norte e nordeste de São Paulo, no centro-sul e oeste de Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul.

Na terça-feira (7), a baixa pressão está formada e no fim do dia pode ser classificada como um ciclone extratropical.

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Na madrugada e início da manhã, há alerta de chuvas intensas e para o risco de tempestades severas para toda a porção sul e oeste do Rio Grande do Sul.

No período da manhã, as chuvas intensas continuam e se estendem para a porção central e sudeste do Rio Grande do Sul. Além disso, há risco de pancadas de forte intensidade e de tempestades pontuais em todo o oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de chuvas, pressão e direção do vento para a tarde da terça-feira, 7 de abril.

A partir da tarde, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina e pelo Paraná. Devido à evolução para ciclone extratropical, a previsão é de chuvas intensas e de tempestades severas no Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo. Além disso, as instabilidades levam riscos pontuais para o norte paulista, para o oeste de Minas Gerais e para o restante do Centro-Oeste.

No período da noite, ainda há risco de tempestades no leste e norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no extremo oeste do Paraná, no oeste do Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no centro-sul de Goiás.

Na quarta-feira (8), o ciclone está formado e a sua frente fria também. Essa condição diminui o potencial de chuvas em boa parte do Sul do Brasil e aumenta o risco sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Assim, há alertas de chuvas intensas e de tempestades no norte do Paraná, no centro-norte do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no centro-sul de Goiás, em São Paulo, no sul e no oeste de Minas Gerais.